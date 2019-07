Connu depuis l’Antiquité, l’éventail était à l’origine un attribut réservé aux hommes.

Pour cause de fortes chaleurs, l’accessoire est très présent en ville. Mais certains lui ont découvert bien d'autres avantages.

Objet à la mode qui sied aussi bien aux femmes qu’aux hommes, il est, de plus, écologique.

Certains me pensent vieillissant ou ringard. Pour d’autres, j’incarne la classe et le raffinement. Attentif à mon look, je suis également pratique quand il s’agit de délivrer un peu d’air en un tour de main. Qui suis-je ? L’éventail, bien sûr. La canicule de ces derniers jours a mis en avant l’accessoire dans la rue, en terrasse et surtout dans les transports en commun. « Mon éventail, mon meilleur ami. » « Mdr le mec qui me demande de lui prêter mon éventail. » « Je les vois dans le métro, à me jalouser, je vois leurs regards. Tout ça parce que, moi, j’ai un éventail. » « Mon fashion faux pas de la journée : sortir sans éventail. » Sur Twitter, les internautes lui aussi rendu hommage.

Quand la canicule s’emballe ... Je ne sais pas à qui appartient ce joli éventail, abandonné dans mon TGV, mais je tiens à rassurer sa (ou son) propriétaire, j’en prends soin et en fais bon usage 😅 pic.twitter.com/poWsAEWWMs — Gregory Boyer (@gregory_boyer) July 25, 2019

Lors du dernier épisode de canicule jeudi 25 juillet, la SNCF et la RATP ont de nouveau distribué bouteilles d’eau et éventails dans certaines gares parisiennes. Et tout le monde s’y met. « Mon premier éventail pour homme, je l’avais fabriqué avec du carbone au lieu du bois. C’est une femme qui l’a finalement acheté ! » se souvient Martine Hacquart, éventailliste et tabletière, qui rappelle aussi qu’à l’origine, cet accessoire est exclusivement masculin : « Au départ au Japon, ce n’était que pour l’empereur. » Quand Emmanuel Macron a été reçu en juin 2019 au palais par le nouvel empereur du Japon et l’impératrice, la délégation française a offert au souverain un éventail fleuri peint sur soie, tandis que l’impératrice recevait un sac Dior.

Les motifs japonisants à la mode

En Egypte antique, le pharaon était protégé des mouches par un éventail confectionné en plumes. L’accessoire a été introduit en France sous sa forme moderne par Catherine de Médicis au XVIe siècle, époque où il a connu son âge d’or. « J’essaie d’adapter les tissus, explique Martine Hacquart. Les hommes choisiront par exemple des modèles plus sobres. Pour les jeunes femmes, les motifs japonisants de style origami sont tendance, comme d’ailleurs sur la vaisselle et les coussins. Mais un homme d’affaires m’en a demandé un de ce style il n’y a pas longtemps. Il m’a dit : "Ça ne me dérange pas. Je voyage beaucoup, le regard n’est pas le même en dehors de l’Europe". »

Monture en bois noirci et feuille en tissu japonnais, une création de l'éventailliste Martine Hacquart. - L'Atelier de l'éventail

Objet unisexe, l’éventail est bien dans son époque. Presque féministe. Déjà en 1870, lorsque Berthe Morisot peint La Femme à l’éventail, l’attitude de son modèle féminin, totalement délassée avec cet objet, en habit de maison, pantoufles aux pieds, est loin des standards, où les femmes sont d’ordinaire peintes en tenues d’apparat. La peintre provoque et bouscule les codes.

En chanvre et laine de yack bio

Guillaume Krempp, journaliste pour Rue89 Strasbourg, a testé et approuvé : « J’ai trouvé encore un autre intérêt à l’utilisation de cet accessoire en tant qu’homme. Il pousse certaines personnes à reconsidérer leurs stéréotypes de genre. L’objet, fin et élégant, est souvent considéré comme un accessoire réservé aux femmes. Il symbolise donc un féminisme qui libère aussi la gent masculine : nous devons pouvoir nous éventer sans craindre de paraître "efféminé" ou ce genre de conneries. »

Une autre modernité de cet accessoire, c’est qu’il est écologique. « Pourquoi un ventilateur ? Cela fonctionne à l’électricité produite par l’énergie nucléaire. Quand on veut être écolo, on prend un éventail… Et pas en matière plastique », souligne un internaute sur Twitter. Certains y voient d’autres avantages encore : « Meilleure invention de l’été : l’éventail, tu risques pas de tomber malade, ça fait un vent super et ça fait perdre des bras. » A l’Atelier de l’éventail de Martine Hacquart, on trouve même des créations naturelles et bio, avec des montures en bois précieux wengé, et un ornement en feuilles en chanvre et laine de yack bio.

Ce qui pourrait presque rappeler la collection du musée du quai Branly-Jacques Chirac, situé dans le 7e arrondissement de Paris.

Cet éventail vient de Mauritanie. Il est formé d'un rectangle de fibres de feuilles de palmier tressées et emmanché dans une côte de feuille arrondie. La longueur du manche est de 44 cm. https://t.co/cnOptJfGDR pic.twitter.com/TtVxIE3gob — musée du quai Branly - Jacques Chirac (@quaibranly) July 24, 2019

Beau, pratique, élégant, écolo, qui plaît à tous… Dans la nature, certains ont compris ça depuis bien longtemps.

Le paon est bien chanceux, qui possède un éventail naturel. - Caro / Sorge /SIPA

Marie-Laetitia Sibille