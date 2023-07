Vous aimez le café ? Vous aimez la glace ? Vous aimerez forcément le café glacé. Surtout l’été en pleine canicule. Et il existe une multitude de recettes, comme l’explique l’experte en café Anne Caron : glacé, frappé, infusé à froid, pétillant, avec de l’alcool ou des fruits… ou juste refroidi. Voyons cela avec la nouvelle MOF torréfactrice 2023.

Le café glacé, pour sa rapidité

Glacé, c’est l’iced coffee, la base. Pas de surprise, c’est tout simplement un expresso versé sur des glaçons. « Si le café est bon, alors ce sera très bon, mais il faut que le café soit bon », prévient Anne Caron.

« Cold brew », la tendance du slow coffee ou de l’infusion à froid

Plus sophistiqué, le cold brew, une méthode douce d’infusion du café à froid. « Rien à voir avec un café chaud qui a été refroidi : ici, l’eau tombe goutte à goutte sur le café pendant 18 à 24 heures. » Plus simplement, on peut laisser infuser sa mouture une nuit au réfrigérateur dans une cafetière à piston remplie d’eau. Une fois le café pressé, on obtient une boisson harmonieuse, dépourvue de l’amertume due à la surextraction, mais qui garde un taux de caféine élevé ! En effet, plus le café infuse longtemps, plus le grain est en contact avec l’eau et plus la caféine se développe. Plus simplement, on le trouve de plus en plus souvent vendu en canette, notamment au Japon où cette méthode aurait été inventée au XVIIe siècle.

« Nitro », le café explosif

« Cette infusion à froid, on peut lui ajouter du gaz, souligne Anne Caron, ce qui donnera une infusion gazeuse à froid. C’est ce qu’on appelle le nitro et ça fait partie de ces boissons modernes qui commencent à apparaître. » Certains le servent ainsi à la pression.

Chez soi, on peut aussi se contenter de préparer un cold brew avec de l'eau pétillante qui servira à infuser le café dans une cafetière à piston placée plusieurs heures au réfrigérateur.

Le café frappé pour de la gourmandise en plus

Le café froid vous laisse de marbre ? Vous avez juste à ajouter quelques twists, pour que cela devienne tout de suite plus attirant ! « Le café frappé, c’est une recette qu’on trouvait en Grèce à l'origine, avec du café soluble à la base. On peut transformer ça et mettre un expresso… mais c'est d'abord un café avec du sucre et qu’on agite. » On peut évidemment lui ajouter du lait, un filet de caramel du chocolat fondu… voire même de la crème chantilly pour les plus gourmands.

Le café en cocktail fruité

Anne Caron a conçu plusieurs cocktails pour cet été avec le mixologue star Nir Chouchana, dont l’un, sans alcool, est hyperdésaltérant.

L'Exotic Sun d'Anne Caron, avec du café, de l'ananas et du citron vert - The Travel Buds / Café Caron

En voici la recette : 2 shots de café, 2 shots de jus d’ananas, 1 shot de jus de citron vert, quelques glaçons, 1 shot d’eau gazeuse et quelques feuilles de coriandre. « A la base, le café n’a pas d’amertume, rappelle Anne Caron. Si bien qu’ils se marient très bien avec tout ce qui est acidulé. » Ce cocktail, le préféré d'Anne Caron pour l’été, est à boire sans modération.

Le café juste refroidi, le plus évident, mais pas forcément le meilleur

« J’ai une dernière recette pour faire un café froid, lance Anne Caron. Laissez-vous couler un café. Ayez deux enfants et vous verrez. » Quand vous reviendrez à votre tasse, en effet, vous comprendrez ce qu'est un café froid !