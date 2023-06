Une maxi-terrasse flottante sur fond d’électro acidulé amarré face au quartier de la gare de Lyon… Les Maquereaux Rive-Gauche reprend une recette qui a fait ses preuves, celle d’une carte courte et de bons produits bien sourcés. Les huîtres et le maquereau, poisson qui donne son nom à la société spécialisée dans la création de spots sympa, tentent de faire croire que Paris est au bord de la mer. Mais aussi d’excellentes moules charnues qui donnent des envies d’y revenir.

Comment l’endroit a-t-il été imaginé ?

C’est la quatrième adresse des Maquereaux, société co-fondée par Olivier Blanchard-Dignac et Adrien Bisiaux, deux jeunes types qui entendent bien dépoussiérer l’esprit guinguette sans renoncer aux bords de l’eau. Adieu les vieilles péniches habillées de moquettes douteuses avec leurs odeurs incrustées de tabac froid. Celle-ci est en fait un ancien bateau de transport de marchandises sur trois niveaux, remis à neuf pour accueillir, notamment, un brasero et une petite piscine (vraiment petite) pour qui insisterait pour barboter.

Dans la cale, on accède par un escalier à une belle piste de danse entourée d’un bar et de moelleux canapés. « L’an dernier, nous étions en rodage, notre vraie première saison, c’est cette année », explique Olivier Blanchard-Dignac en faisant visiter les lieux. On peut manger sur le pont, avec une vue qui embrasse le quartier de la gare de Lyon. La terrasse est abritée du soleil, mais permet de profiter d’un petit vent frais. « C’est l’avantage d’être en hauteur », souffle notre serveuse. On peut aussi s’asseoir à l’une des petites tables installées dans la coursive. On sent moins l’air du large mais c’est sympa aussi.

Le plat à ne pas manquer ?

Côté cuisine, la carte est courte mais il y a toujours du choix. Petites assiettes à partager, plats plus coutumiers, grillades à la commande et sélection fraîche préparée par l’écailler. Tout est fait maison. Assiettes d’huîtres (14 ou 26 euros), moules frites (16 euros), fish n’chips (16 euros), poulet croustillant (12 euros), acras maison (13 euros)… La carte est courte, mais avec de bons produits bien sourcés. « Les gens nous connaissent parce qu’on a de très bonnes huîtres. » Des huîtres bretonnes de Plougrescant, entre Perros-Guirec et l’île de Bréhat, toujours les mêmes.

Les moules frites des Maquereaux - S.LEBLANC / 20 Minutes

« Ensuite, je vous conseille, les moules frites, reprend Olivier Blanchard-Dignac. On travaille pas mal avec la moule Morisseau, qui est en face du Mont-Saint-Michel. » Elle aussi est réputée, en plus d’être succulente. Les frites ne sont pas mal non plus. Pour les accompagner, demandez la petite mayonnaise à l’huile fumée, normalement réservée au poulet croustillant, addiction garantie.

Le plat qu’on peut refaire chez soi ?

Les rillettes de maquereau. C’est le plat signature de la société. Olivier Blanchard-Dignac nous a confié la liste des ingrédients : filets de maquereau, yaourt à la grecque, Philadelphia, oignon cébette, aneth, cerfeuil, citron vert, fleur de sel et poivre.

La rillette des Maquereaux - S.LEBLANC / 20 Minutes

Et après ? Le maquereau est cuit dans un bouillon tout doucement, tout simplement. Une fois débarrassé de ses arêtes, il ne reste plus qu’à l’écraser et mélanger l’ensemble des ingrédients à la fourchette.

L’argument du patron pour venir ?

Aux Maquereaux Rive Gauche, comme chez son grand frère de la Rive Droite (quai de l’Hôtel de Ville), « on vient ici pour rompre avec le rythme de la ville qui est peu stressant, pour se détendre et passer un bon moment, quasiment comme en vacances », souligne Olivier Blanchard-Dignac. A la hauteur du quai d’Austerlitz, la Seine est bien plus large, mais surtout bien plus bleue qu’au centre de Paris.

Et la piscine ? Même si elle est toute petite, c’est un autre argument. « Elle est accessible, mais seulement sur réservation à partir de huit-dix personnes, sur des créneaux de quatre heures, les samedi ou dimanche matins ou dimanche après-midi », prévient le maître des lieux.

Comment s’y rendre

Les Maquereaux Rive Gauche sont à deux pas du Jardin des plantes au pied de la Cité de la Mode et du Design, au 66, quai d’Austerlitz 75013 Paris. Métro : ligne 1 Gare de Lyon ou ligne 5 Gare d’Austerlitz.

Pas de réservation pour y manger. Ce qui pour les moules peut être dommageable. « Quand il n’y en a plus, il n’y en a plus et ça arrive souvent », rigole Olivier Blanchard-Dignac. Ici vient qui veut, quand il veut, enfin seulement le week-end, le samedi de 12 heures à 0h30 et le dimanche de 12 heures à 19h30.