Ça vous dit de déjeuner dans l’un des meilleurs restaurants de la capitale pour le prix d’un dîner dans une brasserie de quartier ? La cheffe doublement étoilée Hélène Darroze s’est associée à la plateforme de réservations The Fork pour proposer « The Fork x Marsan par Hélène Darroze » , un événement inédit qui vise à rendre la gastronomie accessible au grand public. Samedi 1er juillet, le restaurant Marsan accueillera une quarantaine de chanceux, inscrits préalablement sur The Fork, pour déguster des plats signatures et de saison de la cheffe.

Pour Hélène Darroze, « il y a une clientèle prête à casser sa tirelire pour venir nous voir, je suis attentive à cette clientèle parce que je sais que c’est un effort financier pour eux ». Pour la native des Landes, il est donc naturel de remercier ces foodies au petit budget grâce à cet événement, mais aussi de proposer cette expérience à ceux qui ne peuvent habituellement pas se permettre un restaurant étoilé. « Je dis toujours à mes collaborateurs qu’on a cette responsabilité de les rendre heureux, et encore plus ceux pour qui ça demande plus d’effort », nous confie-t-elle.

Un menu gourmand à prix doux

Hélène Darroze, qui sera présente aux côtés des convives, a pensé un déjeuner autour des éléments et valeurs qui l’animent : le goût, le partage et la convivialité. Au menu, amuse-bouches aux inspirations basques, thon rouge de Méditerranée, son incontournable Homard Bleu aux épices tandoori ou encore le baba signature de la maison. Un accord mets et vins, avec certains Grands Crus classés du domaine de Chevalier, sera proposé. Le tout pour 49 euros.

La plateforme The Fork ouvre les réservations ce vendredi 23 juin à 11 heures. Une seconde session sera lancée le 26 juin à la même heure (sur l’application, tapez 'The Fork x Marsan - Hélène Darroze' dans la barre de recherche). Seulement une quarantaine de places sont disponibles au total, et c’est premier arrivé, premier servi !