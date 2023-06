Des tapas en after work, des plats à partager et une formule plat-dessert à 30 euros. A la carte d’un palace parisien, ça pourrait faire jaser. Sauf que l’inflation est passée par là et que le bling-bling en cuisine fait moins rêver. Dans le communiqué de presse annonçant son départ des Bistrots Pas Parisiens début juin, Norbert Tarayre précisait qu’il retournerait derrière « les fourneaux d’un établissement mythique du triangle d’or parisien ». Ce sera donc à l’hôtel Prince de Galles où il va prendre la tête, début octobre, du restaurant 19.20 pour y proposer une cuisine… tout sauf « palace ». « Je me remets le trouillomètre à niveau, assurait-il ce mercredi matin en conférence de presse. Et ça va me faire du bien. »

Le chef aux multiples casquettes – chef d’entreprise, animateur, humoriste – annonce qu’il compte désormais se recentrer sur une cuisine de bistronomie, citant Yves Camdeborde ou Christian Etchebest parmi ses mentors, ou des adresses mythiques comme Maxim’s, le Train Bleu ou le Relais de l’entrecôte, qu’il adore. « Je suis également à deux pas de Christian Le Squer, le chef du Cinq au George V voisin, et pas loin non plus de Jean Imbert, d’Éric Frechon ou de Yannick Alleno », annonce-t-il avec de la gourmandise dans la voix.

Jarret de veau avec l’os

« On va partir sur une carte courte, avec des plats à partager comme du jarret de veau avec l’os, des travers de bœuf… ou un gros chou-fleur, « comme chez Miznon », le restaurant israélien du Marais qu’il a découvert pendant le confinement. « Il y aura 75 % de protéines végétales », promet-il. Mais aussi une omelette « avec les œufs dont je connais la poule - elle s’appelle Janine » et une pâte fraîche « différente tous les jours »… Bref, Norbert Tarayre se lance dans une cuisine qu’il veut « la plus accessible possible », une cuisine de bistrot, une cuisine de grand-mère, avec un souci constant « du sourcing, des produits locaux, du développement durable, des économies d’énergie, du recyclage des déchets, une attention aux plastiques »…

« Pendant les neuf ans que j’ai passés aux Bistrots Pas parisiens, je me suis forgé un sacré carnet d’adresses de producteurs et de fournisseurs de qualité, raconte-t-il. Je ne suis pas dans le Bottin mondain, mais plutôt dans les moules, le beurre et l’huile de noisette. » Le chef assure aussi qu'il va « ressortir les vieilles assiettes » du Prince de Galles. Et peut-être aussi les vieux pots d’où sortent les meilleures soupes.