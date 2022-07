Alors, Top Chef Le Bistrot, c’est comment ? Rarement une ouverture de restaurant aura suscité une telle curiosité. De l’envie, assurément, teinté d’un peu de doute malgré tout. Car imaginez la promesse : les meilleurs plats ou du moins les plus emblématiques des chefs qui ont fait la réputation de la célèbre émission culinaire pour 39,90 euros la formule entrée-plat-dessert, au déjeuner comme au dîner. Est-ce vraiment une bonne affaire ?

« Pour l’ouverture, j’ai voulu des finalistes, des gagnants et quelques étoilés, confie Stéphane Rotenberg à 20 Minutes. Pas pour obtenir des étoiles, hein, ici on est dans un bistrot », rappelle le présentateur de l’émission transformé en restaurateur, prenant le temps de saluer chaque tablée et lui concéder un selfie. « Ce sont les chefs qui ont choisi les plats et qui sont venus les refaire en cuisine », précise-t-il, même si leur dressage a été simplifié. Et s’ils ne sont pas là pour les servir.

Un choix de quatre entrées, quatre plats et quatre desserts

A Suresnes, à quelques enjambées de la Seine, Top Chef Le Bistrot envoie du lourd à chaque service : quatre entrées, quatre plats et quatre desserts signés par Arnaud Delvenne (saison 13), Camille Delcroix et Victor Mercier (saison 9), Coline Faulquier (saison 7) et Thibault Sombardier (saison 5). Pas de Norbert Tarayre (saison 3), pourtant financièrement impliqué avec les Bistrots Pas Parisiens et le groupe M6, du moins pour l’instant… « Mais vu le nombre d’anciens candidats présents lors de l’inauguration, je ne me fais pas de souci, il y en aura beaucoup d’autres », assure Stéphane Rotenberg. D’autant que les chefs sont rémunérés pour adapter leurs œuvres.

Alors pour ces débuts à l’été 2022, quels plats faut-il choisir ? Sur huit plats testés, nos coups de cœur vont aux plus audacieux. Le champignon de l'étoilé parisien Victor Mercier (d')étonne en entrée avec son coulis de menthe et sa sauce hollandaise aux pralines. L’étoilée marseillaise Coline Faulquier a trouvé l’équilibre parfait entre le maquereau grillé et les huîtres pochées. En dessert, Arnaud Delvenne nous emballe, comme il l’a fait devant Gilles Goujon cette année dans Top Chef, avec son agrume, variation déstructurée autour d’une tarte au citron-pamplemousse-yuzu aussi vive qu’acidulée.

Le velouté frais de pomme de terre de Thibault Sombardier, l’appétissante volaille de Camille Delcroix, l’île flottante délicate de Victor Mercier se distinguent, mais sans offrir la même émotion gustative. On est en revanche plus dubitatif quant à l’intérêt du bouillon d’Arnaud Delvenne qui ramollit les chips de son onglet thaï ou face à l’accumulation un peu écœurante des cinq chocolats du dessert de Coline Faulquier.

Côté déco, le resto propose de multiples ambiances différentes. Plus détendu en terrasse avec ses coins garde-manger. Plus chic à l’intérieur avec les couteaux de la finale mis sous cloche, une boîte noire qu’on peut quand même éclairer et de jolies alcôves dissimulées derrière des portes de frigo… De quoi se refaire l’émission suivant son humeur et la météo du moment.