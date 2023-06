Un lieu enchanteur à 45 minutes du centre de Paris, niché en plein cœur du Parc de Meudon. C’est la promesse du Hangar Y, héritage de l’exposition universelle de 1878 servant à l’origine à entreposer des montgolfières, remis ces dernières années en état pour devenir une des nouvelles destinations culturelles du Grand Paris. Et pour se sustenter, dans le prolongement, un restaurant qui donne l’impression de flotter entre les arbres et dotée d’une superbe terrasse au bord de l’eau : le Perchoir Y, énième déclinaison du Perchoir Ménilmontant bien connu dans l’Est parisien, avec à sa tête, ou plutôt derrière les fourneaux, le génie de Guillaume Sanchez, fameux chef tatoué du restaurant étoilé Neso.





Le chef Guillaume Sanchez dans la salle intérieure du Perchoir Y - JEROME GALLAND

Le même chef qui sert aussi, de l’autre côté du Bassin de Lenôtre, des fish and chips et des burgers plus abordable dans un cadre convivial de la guinguette festive qui rouvrira dans une dizaine de jours, à la mi-juin, après un essai prometteur l’été dernier.

Comment le chef a imaginé l’endroit ?

« Quand je suis arrivé, ce côté hyper vert et les pieds dans l’eau, ça m’a tout de suite excité, raconte Guillaume Sanchez à 20 Minutes. J’ai eu envie de faire un restaurant accessible, mais avec de très beaux produits, les mêmes que pour mon restaurant gastronomique. Tous les poissons sont des poissons de petits bateaux. Tous les légumes sont français, de saison et d’une culture propre. Sur les sauces, les produits, la maturation ou le sourcing, il y a le même travail que chez Neso. C’est une version un peu moins pointue et moins poussée, mais nos petits tricks et nos essais gagnants sont là. »

Que faut-il choisir à la carte ?

Pour commencer, les délicieuses rillettes de maquereau « cuites tout doucement dans le bouillon » (10 euros) ou la gaufre de pommes de terre à l’ail des ours et aux œufs de truite (12 euros). C’est à la fois très beau, très bon et ça se partage. Bref voilà deux bien belles entrées en matière pas trop chères !





La gaufre à l'ail des ours - S.LEBLANC

Si le homard breton à l’américaine et frites (49 euros) est vanté par le chef Guillaume Sanchez lui-même, on lui a préféré le vol-au-vent de crustacés et ris de veau (35 euros), mais d’autres plats (veggie, viande ou poisson) sont moins chers, de 22 à 32 euros. Et en dessert ? La crème dulce caramel fumée au romarin (8 euros) fait atterrir les papilles en douceur.

Le plat qu'on pourrait refaire chez soi ?

Pas évident de concurrencer un chef étoilé, mais enrober ses radis de beurre pour l'apéro (5 euros), ça oui, on peut le refaire à la maison. Et le résultat est vraiment très joli.





Les radis au beurre de Guillaume Sanchez - S.LEBLANC

L’argument du chef pour venir ?

« Mon point, il est toujours de dire que si vous en avez plein le cul d’être face à des immeubles, venez ici, reprend le chef. Moi, typiquement, j’habite dans le 9e, c’est à 45 minutes de chez moi en voiture, donc pas si loin. Et des endroits comme ça à 45 minutes de Paris, il n’y en a pas mille non plus. C’est surtout des endroits où on mange bien, donc c’est doublement cool. »

Comment s’y rendre ?

L’adresse, c’est 9 avenue de Trivaux, à Meudon (Hauts-de-Seine). Si vous venez en voiture, mieux vaut se garer en ville car le parking à proximité est assez cher. On peut préférer le vélo, mais attention, ça grimpe. Autre possibilité, le RER C arrêt Meudon-Val-Fleury puis bus 289 arrêt Cimetière de Trivaux.