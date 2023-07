Hôtel-club avec trois piscines, immense buffet à volonté, transats alignés et plage à proximité : voici généralement la première image qui nous vient en tête quand on pense aux hôtels all-inclusive. La faute au Club Med qui, dès les années 1950, a popularisé le concept avec ses formules tout compris visant à abolir les frontières de l’argent entre vacanciers. Si de nombreux hôtels à travers le monde continuent de perpétuer avec succès le concept du village vacances, d’autres structures hôtelières ont décidé d’en prendre le contre-pied tout en maintenant la formule tout-inclus. Cette fois-ci, non pas dans le but de favoriser une quelconque mixité sociale, mais plutôt d’offrir une parenthèse de décompression aux citadins, essentiellement des cadres, et à leur famille dans un bulle intime et réconfortante où le portefeuille reste dans la chambre le temps du séjour. Aucune chance d’y croiser un Jean-Claude Dusse, même sur un malentendu…

C’est ainsi qu’est né le concept des Maisons de Katy et Jacques en 2004. Les prénoms sont ceux des fondateurs de Chateauform’, un réseau de lieux accueillant des séminaires d’entreprise dans plusieurs pays européens avec un service tout inclus : salles de réunion, restauration, activités… « Certains participants aux séminaires voulaient revenir avec leur famille et bénéficier d’un service aux petits soins comme lors de leur séjour professionnel. Comme les lieux sont beaucoup moins sollicités par les sociétés pendant les vacances, on a eu l’idée de dupliquer l’offre B to B en une offre B to C » explique Alexia Bague-Mellier, responsable clientèle des maisons de Katy et Jacques.

Comme des « amis »

Les cadres dirigeants, professions libérales et retraités y sont traités comme des « amis », le terme employé par la structure pour parler des clients. Et les enfants ne sont pas pris en charge par des animateurs, mais par des « enchanteurs » qui peuvent être sollicités toutes la journée et à l’heure du dîner aussi bien pour des activités que pour les repas. « Car l’offre se destine avant tout aux familles ajoute Alexia Bague-Mellier. Les structures sont à taille humaine, les enfants courent partout, je ne recommanderai clairement pas ce type de vacances à un couple qui veut se payer une semaine tranquille en amoureux ». Aujourd’hui, Chateauform' proposent quatre maisons ouvertes dans des lieux de villégiature : en Catalogne et en Provence pendant l’été, en Suisse dans deux chalets pour les vacances de Noël. Le service tout compris s’entend de manière extensive : massages, cours de yoga, karting, catamaran, baptême de plongée, sauna, sorties culturelles… Le catalogue des prestations incluses est impressionnant. L’hiver, en plus des raclettes et fondues, les cours de ski et les forfaits pour les remontées mécaniques sont eux aussi compris.

Les enfants sont pris en charge dès 4 mois par des "enchanteurs", le nom utilisé pour désignr les animateurs dans les Maison de Katy et Jacques. - Les Maisons de Katy et Jacques

Evidemment tout ça a un prix, ce qui explique le profil très CSP + de la clientèle, composée de chefs d’entreprise, professions libérales et cadres dirigeants. Pour un séjour d’une semaine, il faut compter environ 3.000 euros par adulte et 1.400 euros pour un enfant entre 3 et 11 ans.

Le prix de la tranquilité d’esprit

Du côté des Maisons de campagne, l’offre tout inclus des Hôtels (très) particuliers, on vise une clientèle urbaine, plus jeune et en recherche d’un week-end de déconnexion à la campagne à moins d’une heure de Paris et pour un tarif commençant à 268 euros pour 2 personnes. « On a pensé le concept en se demandant comment on pouvait donner envie de se sentir comme dans sa maison de campagne, sans les contraintes. C’est-à-dire qu’on veut pouvoir prendre le vélo pour une balade, ouvrir le frigo à tout moment pour se servir un rafraîchissement et disputer une partie de molky avant l’apéro, inclus lui aussi. Le tout sans avoir à faire la cuisine ni le ménage en partant », précise Victoire Toutain, responsable communication pour Les Hôtels (très) Particuliers.

La première maison de campagne ouvre au château de Villiers-le-Mahieu (Yvelines) en 2019, suivie d’une seconde au cœur de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, dans un ancien relais de chasse de Louis XIV. Elles sont accessibles aux particuliers uniquement les week-ends et pendant les vacances scolaires, le reste du temps étant réservé aux séminaires d’entreprises. « La clientèle est identifiée kids friendly mais on cherche aussi à attirer des couples car les espaces sont immenses et chacun peut y trouver son compte, ajoute Victoire Toutain. Le Kid’s club accueille les enfants à partir de 4 ans, les ados s’éclatent dans la Gaming Room, pendant que les adultes se détendent dans les bains nordiques, participent à un atelier Do-It-Yourself ou se promènent dans la forêt autour du domaine ». Des bottes sont même mises à disposition s’ils ne sont pas équipés pour affronter la boue.

Le plaisir de ne pas se restreindre

Ces formules tout inclus dans des hôtels de taille moyenne à la campagne semblent séduire les familles et jeunes actifs en mal de nature le temps d’un week-end. « Franchement le concept est très sympa, explique Laurence qui a passé deux jours avec son mari et ses deux enfants dans une des Demeures de Campagne, un autre acteur du tout inclus en pleine nature. On ne se prend pas la tête pour occuper les petits, il y a le mini-club si on veut passer un peu de temps en couple et surtout on se sent libre de se lâcher sur les activités et les repas, sans se demander combien ça va nous coûter ! Je ne sais pas si c’est particulièrement intéressant dans la mesure où les tarifs des week-ends sont assez élevés, mais disons qu’on paie aussi le plaisir de ne pas se restreindre à chaque fois qu’on veut faire une activité ».

Le concept trouve visiblement son public, si l’on en croit les projets des Maisons de campagne qui souhaitent ouvrir un nouvel établissement tous les deux ans. Il faut dire que le taux de remplissage peut monter haut avec ces maisons occupées pratiquement 365 jours par an entre les séminaires professionnels et la clientèle de loisirs. Pour Alexia Bague-Mellier des Maisons de Katy et Jacques, « même si 75 % de nos clients viennent grâce au bouche à oreille, on a quand même 25 % des clients qui sont venus chez nous d’abord dans un cadre professionnel. C’est une économie par capillarité, on espère que nos clients penseront à Chateauform' pour organiser leurs prochains séminaires d’entreprise et, à l’inverse, on fait connaître nos propositions de vacances pendant qu’ils profitent de notre expertise dans un cadre pro ». Rien à dire, ces hôtels ont vraiment tout compris.