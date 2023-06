Ça y est. Après plusieurs jours (ou semaines pour les plus chanceux), à la mer, la montagne ou tout simplement au repos, vous avez franchi le pas de votre porte et mis fin à vos vacances. Un moment peu agréable, ponctué par le déballage de la valise et le lavage du linge sale. Il y a pourtant une petite pépite (figurée) dans le tas de sable (littéral) qui traînait au fond de vos bagages : des souvenirs de vacances.

Qu’ils soient comestibles, aimantés, périssables, honteux ou à destination des collègues, on s’est penché sur cette tradition qui transforme des bibelots en totems d’un moment chéri. Et pour ce faire, on s’est tournés vers vous.

Le plaisir d’offrir

Chez Laurence, le souvenir est une tradition auquel on ne déroge pas. Et dans un ordre bien précis. « Oui, je rapporte toujours des souvenirs de mes vacances : d’abord des magnets puis des vêtements (tee-shirt, robe et paréo) et des spécialités culinaires locales que je partage en rentrant avec mes amis ». Avec une valise aussi grande que son cœur, Laurence rapporte toujours un petit bout de soleil de ses séjours.

Un rituel, partagé par Elizabeth. « Pour mon frère, un couteau. Pour ma mère : écharpe, foulard ou tee-shirt. Pour mes amis et amies : soit des spécialités gastronomiques, soit des gadgets, pour moi ». Avec une liste aussi fournie que le père Noël, les proches d’Elizabeth doivent attendre de pied ferme ses congés.









Certains des souvenirs de vacances sont éminemment spécifiques. Voire, affûtés. « Voyageant essentiellement à moto, [c’est] compliqué de ramener des souvenirs », nous explique Denis. « Finalement, on a trouvé l’objet idéal pour ma femme et moi, ce sont les couteaux régionaux ou artisanaux. Ça ne prend pas de place, c’est joli, c’est utile, et ça fait travailler l’artisanat local. De plus, on les rencontre, on échange avec eux. C’est toujours très enrichissant à plein de niveaux. » Qui sait, peut-être qu’Elizabeth et Denis sont de la même famille ?

« Je rapporte des souvenirs de vacances dans chaque pays étranger, je rapporte une petite tortue que je collectionne dans une vitrine », nous explique également Viviane. A cela, s’ajoute un petit souvenir pour mes enfants ». Des objets qui n’ont pas toujours une emprunte carbone trop importante : « En France, je rapporte essentiellement des produits locaux. »

Une passion collante

Si Viviane agrémente ses retours de vacances en rapportant parfois des aimants souvenirs, pour Régis, c’est incontournable. « Je ramène systématiquement un ou plusieurs magnets lorsque je pars en vacances. J’en ai plus de 150. Je les fais régulièrement tourner sur les surfaces métalliques de mon appartement, décrit-il. Je fais des thématiques : plages, grandes villes, drapeaux… Cela me permet de me remémorer mes souvenirs de voyages. »

Une collection qui ferait frémir Marie Kondo et tous les adeptes de minimalisme. Ces derniers seront sûrement plus apaisés avec Did : « La majorité de mes souvenirs sont dans ma tête ou en photo. Et parfois un tout petit objet, une bricole qui quand je la croiserai chez moi sera associée à ces vacances. » Gabriel fait également dans la sobriété. « Si je ramène des souvenirs, ce sera éventuellement un bien utile et utilisé (vêtement, chaussures, ustensile…) mais pas quelque chose à exposer. Ça prend de la place et la poussière », explique-t-il. Enfin, la palme du souvenir revient certainement à Papik, qui nous a confié son meilleur « souvenir argentin » : « Il y a tellement de lieux magnifiques à visiter. Mon préféré est le glacier Périto-Moréno. » Vous l’avez compris, il ne vous reste plus qu’à ramener le Périto-Moréno (en aimant) de votre prochain séjour, vous ferez certainement un heureux.