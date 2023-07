C’est une expression qui ne fait jamais de mal aux célibataires ou aux âmes solitaires : « Mieux vaut être seul que mal accompagné ». Pour certains, cette maxime s’applique également à l’heure des départs : 12 % des vacanciers français avaient décidé de partir seuls en 2022, selon une enquête d’Europ Assistance et d’Ipsos*. Le choix peut être volontaire - version plaisir de se retrouver soi-même loin des autres - ou contraint - ha, la rupture une semaine avant les congés (on est passé par là, on compatit). Mais décision affirmée ou subie, une constante demeure : les vacances en solo reviennent cher.

Selon une étude de l’UFC-Que choisir ** portant sur 86 types de séjours, les congés coûtent en moyenne 53 % plus cher en étant seul qu’en duo. « Depuis que je suis veuf, les tarifs pour "célibataires" sont délirants. Tout d’abord, il faut oublier le principe même des croisières en bateau. Hormis un seul, norvégien, aucun croisiériste ne nous considère autrement que comme une vache à lait », témoigne Michel, 73 ans, qui a répondu à notre appel à témoignages.

Des prix au plafond

Toujours selon l’étude de l’UFC Que-choisir, une croisière coûte 92 % plus cher à une personne seule, soit quasiment le double. C’est de loin le mode de voyage le plus désavantageux. Les voyages combinés (vol et hôtellerie tout compris) à l’étranger appliquent un surcoût moyen de 52 %, et les clubs de vacances en France sont quant à eux surfacturés de 33 %. Pour un club à l’étranger, avec le vol compris dans le tarif, comptez + 37 %.

Bien sûr, certaines hausses de tarifs sont de la simple logique. « On ne peut pas diviser le coût de l’essence, du péage… », rappelle Danièle Küss, experte en tourisme et ex-cheffe du pôle Développement international du tourisme au ministère des Affaires étrangères. Il en va de même pour une chambre d’hôtel : à deux, vous payez pour une seule salle de bains, un seul cabinet de toilette… Néanmoins, même en tenant compte de cette excuse pragmatique, « les prix sont exorbitants, plus qu’ils ne devraient », dénonce la spécialiste.

« Socialement, il est mal considéré de voyager seul »

« Quand on voyage seul, rien n’est jamais pensé pour nous », déplore Clémentine, 29 ans. Ne lui partez pas de solitude subie : oui, elle est en couple et peut compter sur plein d’amis. Mais cette année, elle a voulu faire une randonnée en itinérance, « pour se retrouver et faire le point sur (sa) vie pour le passage à la trentaine. » S’aimer soi-même un peu, beaucoup, passionnément… et payer à la folie. Car, avec le tarif des hôtels ou des gîtes sur son passage, « ça fait cher l’introspection. Beaucoup de logements ne proposent pas de chambre seule, et vous payez pour deux. Et ceux qui en proposent on des prix à peine 10 ou 15 euros moins cher qu’une chambre normale, à 60 euros au lieu de 70. »

C’est que les vacances seul restent un angle mort du tourisme. « Il y a cette image de la sociabilité et du partage, des voyages en couple, entre amis ou en famille », développe Sandra Hoibian, directrice du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc). « Au-delà des questions économiques, il est mal considéré socialement de voyager seul, souligne Danièle Küss. On est mal accueilli au restaurant lorsqu’on demande une table que pour soi, mal vu lorsqu’on part seul… »

Un manque d’infrastructure solo

Célyne, 45 ans, constate elle aussi le manque de logistique prévu pour les personnes ne voyageant qu’avec elle-même. Elle a prévu de partir au Canada l’an prochain, initialement avec sa cousine, qui a finalement dû renoncer. Tant pis pour les moments en famille, et tant pis pour le budget : « Le voyage me coûte entre 470 et 750 euros de plus, car supplément pour la chambre individuelle - il n’y a que des chambres pour deux, témoigne-t-elle. Il y a également un supplément pour l’activité motoneige si je ne trouve personne le jour-même. » Des activités et des logements prévus en duo qui finissent par l’exaspérer : « Je trouve ça très injuste car au final, on a un budget moins important seule et c’est comme si on devait le payer. »









Pourtant, il faudrait bien vivre avec son temps, remarque Sandra Hoibian : « Un tiers des ménages vivent seul, il y a de plus en plus de périodes de célibat au cours de la vie, de plus en plus longues. Il faudrait que les offres suivent cette réalité statistique. » D’autant que le vieillissement de la population entraîne fatalement « une augmentation des personnes veuves, rajoute Danièle Küss. Si les vacances seules sont déjà un impensé, que dire des vacances des seniors seuls ? »

Quel tourisme pour demain ?

Lentement, les choses évoluent. « Il y a de plus en plus d’offres solos dans les compagnies de voyage, les propositions d’hôtel ou de croisière. Néanmoins, cela reste minoritaire - et souvent ciblé. Ce ne seront par exemple que des hébergements pour personne solo », relève Sandra Hoibian. Claire, 34 ans, le reconnaît : « En cherchant beaucoup, on finit par trouver des options, mais cela reste des choix contraints. On ne réfléchit plus à où on a envie d’aller, mais où on peut aller seul sans trop se ruiner. » Pour Michel, il s’agit de se débrouiller : il ne passe plus par des formules mais prend sa voiture, sa réservation, son vol d’avion, ce qui lui permet de limiter la casse financière.

Plus que l’essor du développement personnel et autres concepts de « self love », c’est surtout l’opportunité financière qui devrait faire bouger le monde du tourisme. Par essence, le voyageur seul est beaucoup plus souple sur ses périodes de congés, de quoi allonger la saison touristique si ce nouveau type de tourisme trouve une offre a la hauteur. « On pourrait imaginer des forfaits spéciaux seuls pour la période hors saison et hors des vacances scolaires », estime Danièle Küss. Plutôt que de subir les tarifs d’aujourd’hui, le voyageur solitaire serait alors la manne financière de demain.