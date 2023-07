Partir en vacances trois semaines d’affilée ou étaler ses congés en effectuant plusieurs courts séjours tout au long de l’année ? Pour l’organisation ou le choix des destinations, chacun a ses préférences, mais combien de temps est-il souhaitable de partir ? Faut-il privilégier une longue coupure pour bien déconnecter et recharger les batteries ? Vaut-il mieux opter pour un séjour actif ou lézarder au bord de la plage ? 20 Minutes vous livre les conseils d’experts pour profiter des bienfaits de la pause estivale.

Chacun ses besoins

« Il n’existe pas de durée de vacances idéale », débute Anaïs Roux, autrice du livre Neurosapiens, Comment utiliser votre cerveau pour mieux vivre et d’un podcast sur le même thème. Le temps de repos serait propre à chacun. « Tout dépend du niveau d’énergie qu’il nous reste ». Les actifs qui ont tendance à dépenser plus d’énergie que ce qu’ils accumulent - en enchaînant des semaines de quarante heures de travail, entre stress et nuits courtes, auront besoin d’une grande quantité d’énergie et donc de plus longues vacances. Si les trois semaines conviennent au plus grand nombre, c’est parce qu’on « a tendance à tirer sur la corde toute l’année, mais le corps n’a pas la conscience de dire 'je vais récupérer' ». L’idéal serait d’étaler ses vacances, pour profiter de break de façon régulière. « Si vous avez quelques jours de congé, partez ! Trois jours dans un univers nouveau peuvent donner l’impression d’être parti plus longtemps », ajoute la psychologue du travail Noémie Le Menn.

L’erreur à éviter pendant les vacances

Durant les vacances, attention à la surproductivité. Certaines personnes auront tendance à vouloir rentabiliser leur temps loin du bureau, en faisant de nombreuses activités qu’elles n’ont pas le temps de faire tout au long de l’année. « Cette pression du temps et de la performance prendra énormément d’énergie ». Qu’il s’agisse de tester toutes les activités de la ville ou d’organiser un séjour complexe dans un pays où on ne parle pas la langue, « ces actions demandent au cerveau de s’adapter et nécessitent beaucoup d’énergie », commente Anaïs Roux. Le risque de rentrer plus fatigué qu’avant le départ est alors très présent.

A l’inverse, l’autre mauvais penchant des vacances consiste à ne rien faire. « Je me mets sur la plage et je ne fais plus rien. » D’un point de vue neuroscientifique, ne rien faire va activer dans le cerveau un « mode par défaut » susceptible de provoquer trois types de pensées, autour de l’image de soi, autour de l’image que l’on renvoie aux autres et autour des souvenirs. « Un cocktail qui peut être catastrophique, estime l’autrice de Neurosapiens. C’est pour cela que sur la plage, on peut soudain se souvenir de la honte de nos 16 ans et se sentir mal ensuite. »

Trouver des activités mentales intermédiaires

Pour laisser reposer son cerveau, les neuroscientifiques s’accordent sur le fait qu’il ne faut pas rien faire, ni trop en faire. Un juste milieu est nécessaire. « Trouver des activités mentales à pratiquer sans se soucier de la performance et sans contrainte de temps », explique Anaïs Roux. Il peut s’agir de lire un livre, d’effectuer des sudokus, mots croisés ou mots fléchés, faire du coloriage, de la peinture, du jardinage… Anaïs ajoute qu’il ne faut pas se livrer à plusieurs activités en même temps, mais bien de façon séquentielle.

Bien dormir en vacances

La période estivale est aussi le moment durant lequel les nuits de sommeil se font plus longues, on en profite pour « récupérer », mais est-ce réellement le cas ? « Le cerveau ne peut pas récupérer entièrement les heures de sommeil perdues », explique la créatrice du podcast Neurosapiens, qui a notamment publié un épisode sur le sommeil. Lorsque l’on manque de sommeil pendant plusieurs mois, le réflexe de dormir plus pendant les vacances sera naturel. Toutefois, ce n’est pas possible de compenser, « cela demanderait d’enchaîner de nombreuses nuits d’extrêmes qualités ». De plus, alterner entre des nuits très courtes toute l’année et des nuits très longues en vacances « mettrait le cerveau dans un état de jet-lag constant ». Il serait alors perdu. « Il est préférable de dormir le nombre d’heures dont on a besoin chaque nuit ».

Le minimalisme digital

71 % des Françaises et Français répondent à leurs mails et appels professionnels pendant leurs congés, selon un sondage réalisé en 2020 par Qapa. Certaines personnes sont réellement accros à leur job et ont des difficultés à déconnecter. Qu’il s’agisse d’être sur son smartphone pour travailler ou pour scroller Instagram, Anaïs Roux recommande le minimalisme digital. « On peut y aller progressivement, sans se mettre la pression, en gardant seulement les applications qui nous sont utiles, afin de repenser l’utilisation de l’appareil. » Pareillement, pourquoi ne pas le mettre au moins en pause le soir (ou au contraire dans la journée), afin de ne pas totalement cesser d’être sur son smartphone, mais de privilégier les moments opportuns.

Prolonger l’effet vacances, après les vacances

Autre conseil pour profiter des bienfaits des vacances : ne pas s’arrêter là. « En vivant de manière équilibrée toute l’année, on n’arrive pas aux vacances exténué », confit la psychologue du travail Noémie Le Menn. De la sorte, les bonnes habitudes du quotidien contribuent à garder un niveau d’énergie stable dans son cerveau. « Bien manger, faire du sport, connaître son cycle de sommeil et avoir des nuits reposantes, ou encore faire des activités qui ne sont pas trop stimulantes, conseille-t-elle… En prenant soin de son corps et de son esprit, on n’a pas besoin de trois semaines de vacances, cinq jours de temps en temps seront suffisants ». Une bonne hygiène de vie au quotidien permet aux effets positifs des vacances de perdurer une fois celles-ci terminées.