Aloupis Konstantinos est un guide touristique grec qui travaille dans le secteur du tourisme durable depuis huit ans. Il collabore notamment avec l’agence française Evaneos.

Si vous deviez décrire votre pays en quelques phrases…

Le bleu de la mer, le soleil, la convivialité et la bonne cuisine !

Quelle est la ville à ne pas manquer ?

Réthymnon et la Canée ensemble sont les plus belles villes de Crète, avec leurs quartiers antiques où l’on peut voir des bâtiments historiques, vénitiens et turcs, ainsi que des restaurants typiques crétois.

Quelle est la région incontournable ?

La région montagnarde de Mylopotamos est la région qui garde son authenticité crétoise. On y rencontre des bergers, des hommes et des femmes crétois, originaires de villages qui n’ont pas changé au cours des âges.

Les monuments historiques à voir absolument ?

Le palais minoen de Knossos, l’île de Spinalonga et le monastère d' Arkadi.

Un coin de paradis à l’abri des touristes ?

Le vieux village de Krasi au plateau de Lassithi, avec un super restaurant pour déjeuner après le tour dans les villages du plateau.

Un endroit pour se mettre au vert

La gorge de Mylli dans la région de Réthymnon, une petite gorge bien balisée et pleine de verdure.

Une activité (sortie, sport, art…) typique des habitants ?

Les étés crétois sont pleins de « panigiria ». Ce sont les fêtes des églises des villages qui célèbrent leurs Saints. Après la cérémonie, il y a toujours une grosse soirée. Le vin, du raki et beaucoup de musique et danses crétoises.

Le plat à déguster absolument ?

Si on mange de la viande, il faut goûter l’antikristo, de l’agneau avec une cuisson spéciale que l’on trouve seulement en Crète. Si on ne mange pas de viande, le « boureki » est l’option idéale. C’est un délicieux plat à base de pommes de terre, de courgettes, d’ail, de menthe et de fromage fondant.

Si l’on devait manger dans un seul restaurant…

Le restaurant Peskesi dans la ville d’Héraklion, qui donne vie aux recettes anciennes grecques et on s’en régale.

Un artisanat indispensable, et où le trouver ?

La boutique de Yorgos dans le village de Margarites. Ce potier nous fait des démonstrations de son art en suivant la tradition de son village depuis l’Antiquité.

Une expression typique à connaître ?

"Xa sou" (Ξα σου) : fais ce que tu veux ('ξα - εξά - εξουσία = pouvoir. littéralement : c’est en ton pouvoir)

Le cliché vrai sur votre pays ?

Les Grecs mangent beaucoup (et ils poussent les invités à manger aussi…)

Et le faux ?

Les Grecs ne travaillent pas et ils sont indolents.

Ce qu’il ne faut jamais faire quand on vient ici ?

Oublier de dire « kalimera »/ « kalispera » (bonjour/bonsoir) quand on croise quelqu’un. Les Grecs sont très courtois et nous aimons toujours quand nos invités essaient d’apprendre les mots grecs.

L’info insolite à connaître sur la destination ?

Au nord-est de la Crète se trouve une ville engloutie. Quand il fait beau et la mer est claire, ses ruines sont clairement visibles depuis la surface de l’eau. Il s’agit de la ville ancienne grecque d’Olous qui a prospéré pendant les années minoennes de 2700 à 1200 av. J.-C.

L’objet à rapporter dans sa valise ?

Du raki !