On les a attendues toute l’année, elles sont enfin là : les vacances d’été ! Et pour en profiter à fond, chacun à sa petite idée de ce qu’est le plaisir durant cette période estivale : s’habiller léger, se laisser aller à une passion torride, ou encore faire des barbecues sur la plage avec les potes.

Mais si on se les accorde au mauvais endroit et au mauvais moment, ces petits plaisirs de l’été peuvent outrepasser le cadre légal, et vous valoir ennuis et grosse amende. Pour vous éviter ce désagrément, 20 Minutes vous rappelle quelques interdits de l’été à éviter.

Faire du camping sauvage

Découvrir la nature, les côtes escarpées, les longues plages de sable fin, et dormir où bon leur semble, sous les étoiles : pour certains, c’est ça, la liberté ultime - et gratuite – pendant les vacances. Mais si on a bien le droit de dormir à la belle étoile, exposé aux quatre vents et aux moustiques, planter sa tente ou garer son camping-car ailleurs que dans les endroits prévus à cet effet est en revanche interdit, conformément à l’article R 111-42 du Code de l’urbanisme. Le camping sauvage est ainsi passible d’une amende de 1.500 euros.

Conduire en tongs ou en claquettes

Quand il fait beau et chaud, nos pieds ont eux aussi envie de s’aérer, en tongs ou en claquettes. Jusque-là, surtout si vous optez pour le combo claquettes-chaussettes, seule la fashion police peut vous tomber sur le paletot. Mais si vous prenez le volant avec ces chaussures de plages, l’histoire peut prendre une autre tournure. Si le Code de la route ne cible pas nommément tongs et autres claquettes, son article R 412-6 II dispose que « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ».

En cas de contrôle routier, policiers et gendarmes peuvent ainsi considérer que ces chaussures ouvertes et non attachées peuvent empêcher le conducteur de réaliser correctement et en toute sécurité ses manœuvres de conduite. Un acte relevant d’une infraction de deuxième classe et passible d’une amende forfaitaire de 35 euros, pouvant être minorée à 22 euros ou majorée à 75 euros selon le délai de paiement.

Se promener torse nu en ville

Avec le thermomètre qui s’affole, il peut être tentant, en cas de forte chaleur, de tomber le haut quand on se balade en ville. Ou d’oublier de remettre son tee-shirt en quittant une plage bordant un centre-ville du littoral. Globalement, ce n’est pas permis. Mais des subtilités locales s’appliquent. Selon les arrêtés municipaux, la sanction peut varier d’une ville à l’autre. A Six-Fours-les-Plages, Bandol (Var) ou Nice (Alpes-Maritimes), les hommes qui tombent la chemise encourent une amende de 38 euros, contre 17 euros à Deauville et Trouville (Calvados).

Pour les femmes, la note est plus salée. Dévoiler sa poitrine dans l’espace publique est considéré par la loi comme une « exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende », selon l’article 222-32 du Code pénal.

Allumer un feu de camp ou un barbecue sur la plage

Vous vous voyez sans doute déjà, après une belle journée de baignade, poursuivre les festivités sur la plage à la nuit tombée autour d’un feu de camp, chantant Somewhere over the rainbow et d’autres classiques, ou faisant griller quelques merguez, chipo ou autres saucisses végétales. C’est peut-être tentant, mais c’est surtout interdit par de nombreux arrêtés préfectoraux. En cas de feu de camp sur la plage, l’amende encourue est de 38 euros. Un montant peu élevé, mais les risques en matière de sécurité, eux, le sont particulièrement. L'amende peut se corser si vous consommez de l’alcool et vous retrouvez en état d’ivresse, ce qui peut vous valoir en sus une contredense de 150 euros.

Ainsi, pour des raisons évidentes de risque d’incendie, « il est interdit en tout temps à toutes les personnes (…) de porter, d’allumer du feu ou de jeter des objets en ignition à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des zones exposées (bois, forêts, plantations, reboisements, landes, garrigues et maquis) », prévoit ainsi un arrêté du 12 mars 2015 relatif à la prévention des incendies de forêts dans les communes du département de la Lozère. Dans le Var, département particulièrement exposé au risque de feu de forêt, « tout emploi du feu est interdit, du 1er juin au 30 septembre », par l’arrêté préfectoral du 16 mai 2013.

Sur la côte atlantique, l’interdiction d’allumer un feu est notamment commandée par le risque non négligeable de tomber sur des munitions de la Seconde Guerre mondiale, et de les faire exploser. Un risque qui peut semble statistiquement faible, mais ce cas de figure s’est malheureusement déjà produit. En 2014, un homme a trouvé la mort sur une plage de l’île de Groix lors de la déflagration d’une munition causée par un feu de camp.

Faire l’amour sur la plage

L’été, pour nombre de célibataires en quête de frissons et de chaleur, c’est la saison pour faire de belles rencontres. Et, pourquoi pas, succomber aux lois de l’attraction en faisant l’amour sur la plage. Mais si sur le papier, l’instant promet d’être torride, en pratique, entre le sable qui gratte, le risque d’être pris en flag', l’exposition aux infections sexuellement transmissibles (IST) et à une grossesse non désirée si on n’a pas pensé aux préservatifs, l’instant peut virer à la cata. Et vous mener à la case prison. Cela relève, encore une fois, d’une « exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public », un acte « puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende », selon l’article 222-32 du Code pénal.

Utiliser un drone dans l’espace public

Faire la crêpe sur le sable n’est pas votre truc. Vous, vous aimez les gadgets, la vidéo et les vues dégagées, et filmer avec votre drone vous semble être la meilleure option pour combiner tout ça. Là encore, ce n’est probablement pas la meilleure inspiration. Si on se trouve sur une plage déserte et loin de la civilisation, on peut laisser s’exprimer le cinéaste de haute voltige qui est en soi, à condition de rester prudent. En revanche, s’il s’agit d’une plage faisant partie d’une agglomération, on se trouve alors en zone dite « peuplée », et y faire voler son drone est strictement interdit s’il évolue « au sein ou à une distance horizontale inférieure à 50 mètres d’une agglomération », ou « à une distance horizontale inférieure à 150 mètres d’un rassemblement de personnes », prévoit un arrêté du 17 décembre 2015. Et mieux vaut ne pas jouer avec le feu : d’après l’article L6232-4 Code des transports, la peine encourue est d’un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.