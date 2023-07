Chaque matin, pendant ses vacances, Laura* a le même rituel. Avant que les membres de sa famille ne se réveillent, elle se met dans un coin de sa chambre, ouvre sa valise et s’empare de son téléphone professionnel. Pendant de longues minutes, voire davantage, elle consulte ses mails, passe des coups de fil et envoie des messages à ses collègues ou clients. « Je le fais de manière discrète, pour qu’on ne me fasse pas de remarques, » justifie cette responsable de communication dans une grande boîte de divertissement. Car des remarques, elle en a eu, de la part de son mari et de ses enfants. « Tu es en vacances », « arrête avec ton téléphone ». Cela n’a manifestement pas été suffisant.

Et Laura n’est pas seule. 71% des Françaises et Français répondent à leurs mails et appels professionnels pendant leurs congés, selon un sondage réalisé en 2020 par Qapa. Mathilde *, ancienne directrice de production photo en free-lance, en fait partie. « Quand les photographes étaient en tournage, j’étais leur seule interlocutrice. Donc je devais leur répondre, même si j’étais en congés. » Même son de cloche pour Olga *, juriste dans un club de foot de Ligue 1. Dans son milieu, la période estivale n’est pas synonyme de bronzette à la plage ou de randonnée en montagne, au contraire : c’est celle du mercato et de la reprise du championnat. « C’est une période très chargée, donc on doit tout le temps être connecté et disponible. Même en vacances, s’il y a quelque chose à faire, ça doit être fait très rapidement. »

« Mon métier, c’est ma passion »

Mais cette incapacité à déconnecter quand les autres profitent des joies de l’été dépend-elle seulement du type de métier exercé ? « Je critique les différentes théories simplistes considérant que ces personnes seraient narcissiques, chercheraient des gratifications, travailleraient beaucoup parce qu’elles n’ont pas de vie privée, ou encore se réfugieraient dans le travail par peur du vide et du temps libre, » considère Marc Loriol, sociologue, directeur de recherche au CNRS et auteur du livre Addiction au travail, De la pathologie individuelle à la gestion collective de l’engagement (Editions Le Manuscrit, 2023).

« Il existe des facteurs endogènes, c’est-à-dire individuels, et des facteurs exogènes, environnementaux », précise Adrien Chignard, psychologue du travail. Si pour certains, le travail se résume à un gagne-pain permettant de s’offrir des vacances, il occupe une place centrale pour d’autres. C’est le cas de Laura : « mon métier, c’est ma passion. J’ai plus de mal à ranger mon téléphone pendant mes vacances qu’à le sortir pour bosser. »

Les personnes très - voire trop - consciencieuses sont également plus propices à travailler pendant leurs congés. « Ce sont des personnes qui ont toujours l’impression de ne pas en faire assez, qui pensent qu’elles ne travaillent pas bien et que ça va finir par se voir, explique le psychologue. Donc elles en font toujours plus. » Mathilde se reconnaît dans cette description. « Je veux bien faire, satisfaire, être appréciée. Donc je culpabilise si je ne travaille pas pendant mes vacances. »









Un mauvais exemple managérial

Cette impossible déconnexion s’explique également, on l'a dit, par des facteurs environnementaux. Un mauvais exemple managérial, par exemple, n’aide pas. Olga se souvient d’une anecdote lors de ses vacances en Grèce. Elle prenait le soleil sur un bateau et n’avait pas de réseau. « Quand je suis revenue sur le quai, j’ai vu que j’avais 15 appels en absence pour une histoire de contrat de joueur, soi-disant urgente. » Et ce comportement managérial semble contagieux. « Quand je vois des mails d’absence et que je n’ai pas de réponse à une question pendant trois semaines, ça m’insupporte. »

Cette pression est de plus en plus permanente dans le monde de l’entreprise, selon Marc Loriol. « Beaucoup de cadres doivent répondre à des contraintes exprimées de manière explicite, avec des objectifs à atteindre. Il existe aussi des contraintes liées à la survie de l’entreprise. Si ces personnes baissent la garde, elles craignent que l’entreprise en pâtisse. »

La peur d’être remplacé

La peur de perdre son poste, d’être remplacée, est également prégnante chez certaines personnes greffées à leur portable pro même sur leur serviette de plage. « Je me suis longtemps dit que si je ne répondais pas, on allait avoir l’impression que je n’étais pas investie, que quelqu’un le ferait à ma place et que j’allais peut-être perdre ma place » confie Olga.

La jeune femme a depuis (un peu) lâché la pression, contrainte par son nouveau compagnon. Elle a supprimé ses notifications professionnelles et ne consulte ses messages « que » deux fois par jour. Mais elle part bientôt en congé maternité et reconnaît qu’elle continuera à consulter ses mails. « Juste pour être au courant de ce qu’il se passe. »





* Les prénoms ont été modifiés