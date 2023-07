A la plage, la sécurité avant tout pour les enfants

Comment éviter les dangers sur la plage ? Comment réagir en cas d’accident ou de noyade ? L’opération mini-sauveteurs organisée par la Macif depuis cinq ans reprend son tour des plages de France, sur les côtes atlantiques et méditerranéennes, pour initier les enfants entre 7 et 12 ans.

Le calendrier de l'opération mini-sauveteurs qui fait le tour des plages pendant tout le mois de juillet. - Macif

Organisées en 24 étapes jusqu’au 30 juillet, ces animations gratuites encadrées par des Sauveteurs en Mer sont conçues pour donner un premier niveau de connaissance aux enfants en leur apprenant par exemple à utiliser du matériel de secours ou à mettre une victime en position latérale de sécurité. A l’issue de l’atelier, les jeunes participants repartent avec un diplôme et un kit de mini-sauveteur.

Toutes les infos sur le site de la Macif

Un hot-dog suédois garanti sans viande

Si on vous dit piscine à boules, enseigne bleu et jaune et meubles en kit, vous voyez un peu de qui on parle ? Le géant suédois, qui sait depuis toujours comment nous faire errer longtemps dans ses rayons, notamment grâce à ses cafétérias, propose son premier hot-dog vegan. Un complément de son hot-dog tradi et pas cher, best-seller depuis les années 1980. Ici, la viande est remplacée par une préparation à base de protéine de pois, de pommes de terre, d’oignons, d’avoine et de pommes. Après les fameuses boulettes, c’est la deuxième recette emblématique qu’Ikea propose à la sauce vegan.

Dans toutes les cafétérias Ikea au prix de 1,50 euro.

Le macaron affiche son humeur

Ils expriment nos humeurs et pimentent nos conversations, les voilà qui vont nous régaler. Pour la Journée Mondiale de l’Emoji, le 17 juillet, Ladurée s’est associé avec Deliveroo pour dévoiler une collection de macarons émojis. De quoi partager ses émotions de la plus gourmande des manières…

Les macarons émojis de Ladurée - @lescolonnesdesarah

Le coffret vert est composé de 12 macarons aux saveurs vanille, amande, fleur d’oranger, caramel beurre salé, chocolat, pistache, citron, framboise et thé Marie-Antoinette (de couleur bleue !). Ces créations gourmandes sont disponibles en exclusivité sur Deliveroo, via l’ensemble des boutiques parisiennes Ladurée, et en édition limitée (30 boîtes), à partir du lundi 17 juillet et jusqu’à épuisement des stocks.

38 euros les 12 macarons. Rens. sur les sites de Ladurée et de Deliveroo.

Le pastis de Marseille a sa collab' de l’été

Mx Maison Yellow, le concept-store marseillais 2.0, a dévoilé cette semaine sa toute dernière collab’ : un partenariat inédit avec Margaux Keller, l’étoile montante du design français. Avec quelques objets iconiques à s’offrir. Des verres parasols en bleu et transparent, miroir de l’univers artistique de la designeuse, entre style et délicatesse.

Son inspiration ? Evidemment, les pins parasols, symboles même du sud. Et une bouteille en édition limitée : le collector de l’été. Sa spécificité ? Une étiquette unique, imaginée par Margaux Keller qui s’est amusée à jouer avec les couleurs de la marque Ricard et en lui ajoutant des reflets argentés. Attention, ce que la bouteille contient est bien sûr à consommer avec modération.

Renseignements sur le site de Mx Maison Yellow

Arles se prend un « Temps de pause »

Un pop-up gastronomique inédit en marge des Rencontres de la Photographie d’Arles. Depuis le 12 juillet, Céline Pham propose un « Temps de Pause » dans son restaurant Inari, en collaboration avec la Maison Dammann Frères. A cette occasion, la cheffe ouvre exceptionnellement au grand public le premier étage de son restaurant, les combles d’une chapelle datant de 1224 qui seront transformés en lieu de réception éphémère et hors du temps, loin de l’agitation bouillonnante des Rencontres d’Arles.

« Temps de Pause » s’inspire du traditionnel brunch hongkongais, composé de thés et de Dim Sum, avec des recettes salées et sucrées imaginées par Céline Pham autour des thés et infusions de Dammann Frères en accord mets & thés. Ce menu sera proposé uniquement pour le goûter de 16h à 17h30 pendant 8 dates jusqu’au samedi 22 juillet. Un menu unique pour 12 chanceux au prix de 38 € par personne.

Réservation sur un site dédié ou sur celui du restaurant Inari.