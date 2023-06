Yann Couvreur sucre la vanille, pas les fraises

Le premier à avoir fêté les 50 ans du fabricant de sucre Beghin-Say ? C’est le pâtissier Yann Couvreur qui s’est mis au défi de leur concocter d’abord un gâteau d’anniversaire (sublime, au praliné et à la vanille, ses deux parfums préférés), puis une autre pâtisserie avec un ingrédient mystère (la noisette), tandis qu’un troisième défi est en prévision.





View this post on Instagram A post shared by Béghin Say (@beghinsay)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Et vous dans tout ça ? Vous pouvez aussi participer aux 50 challenges culinaires (faire un gateau de grand-mère, un cocktail, une confiture...) proposés toute l’année sur le compte Instagram de la marque et gagner, ici un séjour à Disneyland Paris pour qui aura construit la meilleure pyramide en sucre, là un Thermomix, récompense ultime, offert par titrage au sort aux twittos les plus assidus.

Informations sur Instagram, suivez le hashtag #50ansBeghinSay

Chagall, Calder et Dubuffet embarquent à Roissy

Si vous avez prévu un départ en vacances depuis l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, un conseil : n’hésitez pas à arriver en avance pour découvrir une exposition gratuite d’œuvres issues de la prestigieuse collection de la Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence. Des chefs-d’œuvre de Miro, Giacometti ou encore Chagall sont exposés au sein de la nouvelle et luxueuse salle d’embarquement du terminal 1 de l’aéroport. Cette exposition donnerait presque envie de rester bloqué à l’aéroport à cause des grèves (on a dit presque).

L’exposition Hommage à la Fondation Maeght est accessible et gratuite à tous les voyageurs munis d’une carte d’embarquement du Terminal 2E, hall M jusqu’au 15 septembre

Des lunettes de soleil sur la plage de Capri (ou presque)

Pendant tout l’été, le rez-de-chaussée du Bon Marché accueille une paillote comme sur une plage de la Riviera italienne occupée par la marque de lunettes Jimmy Fairly. La marque française préférée des personnes soucieuses de protéger leurs yeux avec style abrite dans ce pop-up store un glacier et quelques exclus. En plus d’y retrouver une sélection de lunettes, deux ateliers de personnalisation sont proposés : des chaînes de lunettes à composer soi-même et une sélection de verres colorés pour pimper son look.

Pop-up La Spaggia, jusqu’au 18 août au Bon Marché à Paris

Un déo solide à glisser dans la valise et sous les aisselles

Presque toutes les cosmétiques se déclinent aujourd’hui en version solide. Les avantages ? Plus écolo car produisant moins de déchets et plus économique en raison de leur concentration en actifs qui les rend utilisable plus longtemps. Pour cet été, la marque Pure vient de lancer le premier déodorant solide. Il s’agit d’une crème qui s’applique au doigt et qui ne tache pas les vêtements. Ce nouveau déo contient de l’amidon de maïs pour absorber la sueur, du bicarbonate de sodium pour neutraliser les mauvaises odeurs sans bloquer la transpiration et de l’huile de Coco bio nourrissante pour la peau.

Baume déodorant soin Pure, 16,50 euros, sur www.pure.bio ou en vente à domicile

Un moulin à poivre pour BBQ en nocturne

De loin on dirait une lampe torche. Et c’est presque ça : Le dernier moulin à poivre de la marque Peugeot Saveurs est doté d’un éclairage à LED intégré. Idéal pour voir ce que vous poivrez, le soir, à la tombée de la nuit. Econome, il s’éteint de lui-même en position verticale. Robuste, il résiste aux chocs et à l’usage en plein air grâce à ses protections en caoutchouc et à son socle en inox. Il reste malgré tout élégant avec son corps en bois de hêtre protégé par un vernis sans solvant pour un meilleur respect de l’environnement. Le nouveau Moulin à poivre en bois spécial barbecue de Peugeot-Saveurs n’est pas donné (84,90 €), mais c’est une belle idée de cadeau pour qui est invité à dîner en terrasse ou dans un jardin chez des amis.

Information sur le site https://fr.peugeot-saveurs.com