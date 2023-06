Dans son guide pratique, C’est moi d’abord ! Mon carnet d’égoïsme bienveillant aux éditions Eyrolles, Marilyse Trécourt, coach professionnelle propose des exercices ludiques pour progresser sur soi-même et apprendre à se faire passer un peu plus avant les autres sans culpabiliser. À 20 Minutes, elle a livré les quatre étapes clés vers un « bon » égoïsme, celui qui vise à se replacer soi-même au centre de sa vie quitte à parfois dire non aux personnes qu’on aime.

Prendre conscience de sa valeur

Pour réaliser ce chemin retour vers soi-même, il faut d’abord discerner ce qui compte à vos yeux, ce que vous aimez faire, vos passions et comprendre qu’elles sont toutes aussi importantes que celles des autres, elles méritent votre priorité. Pour trouver vos valeurs, vous devez savoir ce qui vous définit. Ça ne peut pas être « votre famille, la paix dans le monde », ou votre partenaire, car ces choses ne sont pas ce qui vous représente individuellement, vous, en tant que personne.

Prendre conscience de votre valeur va vous permettre de savoir qui vous êtes, indépendamment des autres, apprécier vos qualités et ce que vous êtes ou non en capacité d’apporter aux autres. Pour les trouver, Marylise Trécourt invite à toujours se comparer à soi-même, puis se poser les questions suivantes : « De quelles manières vous avez progressé depuis dix ans, quinze ans ? Qu’avez-vous développé comme qualités, compétences ? Qu’avez-vous réussi ? » Ces questions vous aideront à vous valoriser, davantage vous mettre en avant et arrêter de penser que vous n’êtes pas « légitime ».

Apprendre à oser dire « non » aux autres

« Etre égoïste ce n’est pas être méchant », explique la coach avant de continuer « J’ai le droit d’être égoïste à certains moments ». En clair, faut se faire passer en premier tout simplement. Si vous n’y arrivez pas la coach propose d’aller vers des alternatives. Si on vous demande de l’aide pour un déménagement par exemple, il faut refuser en proposant son aide pour le moment de l’aménagement. Cette astuce va vous permettre de dire non sans culpabiliser d’avoir fait passer votre volonté avant les besoins des autres.

Ce qui vous permet d’aider les autres c’est quand vous êtes en mesure de le faire en prenant soin de soi et de santé mentale. « Quand on est mal on ne peut pas aider les autres, il faut s’accorder du temps pour ne pas passer à côté de sa propre vie », insiste encore l’auteure. L’exemple le plus pertinent est celui de l’avion au moment où l’on donne les consignes. En effet, le personnel vous indiquera toujours de mettre votre masque à oxygène avant celui de vos enfants ou des autres passagers en cas de crash, car il faut assurer d’abord sa propre sécurité et sa propre vie !

Ne plus avoir peur du rejet

« Quand vous allez apprendre à dire non, quand vous allez vous exprimer, quand vous allez montrer qui vous êtes, il est possible que certaines personnes ne vous comprennent pas et peut-être s’éloignent de vous », avertit Marilyse Trécourt. A ce moment-là, il ne faut pas faire marche arrière et ne pas regretter vos choix, car « vous existez » et « vous avez le droit de vous mettre en avant », avance encore cette dernière.

Mieux vaut être seul que mal accompagné, la coach professionnelle encourage à garder autour de vous les personnes qui vous accepteront tel que vous êtes, entre autres, celles qui vous aideront à penser à vous d’abord et vous aimer davantage.