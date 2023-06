Ce décalage et ces sentiments de dévalorisation sont source de détresse vis-à-vis de leur apparence physique, leurs compétences sociales, ou encore leurs capacités sportives ou intellectuelles… Dans cet épisode, écoutez Virginie Megglé revenir sur les caractéristiques du sentiment d’imposture, avant de proposer des pistes pour s’en délivrer, et s’autoriser à croire en soi. Parmi elles, arrêter de se comparer aux autres, trouver des « alliés » pour intégrer un système de soutien, mais aussi faire la part des choses. Bonne écoute de cet épisode, dans le lecteur audio ci-dessus !

Les personnes qui éprouvent ce sentiment vivent dans la culpabilité, le doute par rapport à elles-mêmes, par rapport au bien-fondé de leurs actions, voire de leur présence. Il y a derrière ce sentiment un conflit de perception entre la façon dont on se perçoit soi-même, et la perception des autres.

Cet ouvrage revient sur un sentiment largement partagé ! Selon une étude publiée dans le Journal of Behavioral Science en 2011, environ 70 % des personnes dans le monde ont souffert, au moins une fois dans leur vie, du syndrome de l’imposteur. Parmi elles, des personnes reconnues pour leurs compétences, comme l’acteur Tom Hanks , les actrices Lupita Nyong’o et Renée Zellweger …

Avez-vous déjà vécu ces interrogations : « Est-ce bien moi qui ai réussi ? », « Est-ce que mon succès est mérité ? » « Ai-je le droit d’être à cette place ? ». Dans notre podcast original « Minute Papillon ! », nous retrouvons notre rendez-vous « La Bulle », où l’on parle de soi. Aujourd’hui, on évoque le syndrome de l'imposteur avec Virginie Megglé, psychanalyste, autrice de nombreux ouvrages, dont le dernier Se libérer du sentiment d’imposture, s’autoriser à croire en soi ( éditions Eyrolles , 18 euros).

Contactez-nous !

« Minute Papillon ! » est le podcast d’actualités de 20 Minutes, disponible sur toutes les plateformes et applications d’écoute et sur la plateforme de podcast de 20minutes.fr. On y parle actu, mais aussi des coulisses de notre média.

Si cet épisode vous a plu, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast sur votre plateforme ou appli d’écoute préférée. Pour une suggestion, un commentaire, une critique, écrivez-nous à l’adresse : audio@20minutes.fr