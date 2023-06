De plus en plus de plateformes de sport voient le jour en VOD. Leur promesse commune : vous permettre de pratiquer une activité physique quotidienne à la demande sans passer par la case abonnement à la salle de sport, expérience qui pour certains ou certaines, peut se révéler stressante. Les cours collectifs en salle de sport ne permettent généralement pas de choisir le jour ou l’heure de la discipline que vous pratiquerez. Bingo ! C’est là qu’interviennent ces applications qui personnalisent l'activité en l’amenant jusqu’à vous.

Du sport à la carte, selon son envie

Dans la journée, bien des choses peuvent perturber notre emploi du temps : un dossier à boucler, une urgence, si bien que notre temps ne file pas toujours comme on le voudrait. Les applications de sports telles que Le Tigre, proposent plus de 1.200 cours à distance qu’on peut visionner à volonté 24h/24 et 7j/7. « Le but est de se dire : 'Je réponds aux besoins que je ressens, au moment où j’en ai besoin' », explique Élodie Garamond, fondatrice de la plateforme. La salle de sport devient inutile quand on peut faire sa séance à l'heure et dans le lieu de son choix. Les contraintes extérieurs sont éliminées, c’est vous qui menez la cadence et les coachs et professionnels vous y aident.

Cette hyperpersonnalisation du sport permet aussi d’être plus rigoureux. Au lieu d’annuler une séance à cause de la fatigue, on va plutôt changer le type de cours qui était prévu ou le reporter. « En faisant ça les muscles vont mieux répondre aux sollicitations », continue la fondatrice du Tigre. Résultat, le sport n’est plus un fardeau, on progresse plus rapidement et on place le plaisir en priorité.









Rendre accessible toutes les activités sportives

Il ne s’agit plus de subir le rythme d’un cours collectif par exemple, ou la cadence qu’elle impose. Cette fois-ci, ce sont les cours qui s’adaptent aux élèves. C’est en ce sens que Laura Barbier a créé sa méthode « low impact », avec le Healthy Ballet. Les titres de ses programmes témoignent de sa volonté à vouloir adapter l’expérience mêlant Pilates, renforcement musculaire et danse classique : « Le challenge de Laura : pour les filles qui aiment les défis », « Femme pressée : pour les filles qui n’ont pas le temps » ou encore, « pour les filles qui ont d’autres envies », etc. Le Healthy Ballet invite des femmes, âgées de plus de 40 ans ou moins, à reprendre ou à commencer la danse classique, une discipline à la base plutôt élitiste et très technique.

Laura Barbier a notamment supprimé les sauts, les pointes qui font « très mal » aux pieds et tout ce qui peut traumatiser les muscles, afin de rendre les cours plus accessibles et ludiques. A chaque séance, la professeure guide geste après geste l’élève à travers l’écran en montrant les pas. « Je travaille sur les sensations, je donne tout au long du cours des consignes et j’anticipe les erreurs », déclare-t-elle. Grâce aux cours en VOD, Laura permet à de nombreuses adhérentes de « vaincre la timidité » du conservatoire ou de « s’autoriser » à débuter une nouvelle pratique sportive.

Etre à l’écoute de soi et son corps

Ces applications ont un tronc commun : vouloir aborder le sport avec une approche bien-être, « wellness » et non de performance. Est-ce que j’ai besoin de quelque chose de doux ? De plus dynamique ? Est-ce que je veux faire ma séance seule dans mon coin ou est-ce que j’ai envie d’interagir avec le professeur et les élèves ? Les plateformes de sport en VOD invitent à se questionner afin de remettre ses besoins et l’écoute de son corps au centre de son activité physique.

C’est naturellement que les créateurs de ces concepts ont pensé à diversifier les cadres des cours en proposant aussi des cours en direct voire en présentiel. « On s’est aussi rendu compte que les gens ont aussi besoin d’interaction et de la présence d’autres élèves », confie Élodie Garamond. Quant à Laura Barbier, elle ouvre ces stages de danse à tous, dans un vrai studio de danse classique. Rien d’obligatoire encore une fois, c’est toujours à vous de choisir l’option qui vous correspond.