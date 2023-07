Le burger le plus toqué s’appelle Téton de Vénus

Le burger Téton de Vénus a remporté jeudi soir à Paris le 10e prix des Burgers Toqués. Quatre anciens vainqueurs avaient accepté de remettre en jeu leur toque face à cinq nouveaux talents. Et à l’issue de la finale, le jury, composé de l’expert culinaire Sébastien Ripari, de l’ancienne Top Chef Nastasia Lyard, du vice-champion de France de pizza « a due » Julien Serri et des deux journalistes de télévision Stefan Etcheverry et Vicky Bogaert, a fini par rendre son verdict : C’est Thomas Saint Leger qui a été sacré chef des chefs Burgers Toqués pour son Téton de Vénus. Sa recette : Pain brioché miel curcuma noisettes et foie gras, mayonnaise légèrement acidulée, chutney de figues, roquette, steak haché race Aubrac, magret séché fait maison, tomme de vache le Chapelou.





Le chef du Big Gachou, à Rodez, n’est pas un inconnu : auteur du livre Burgé d’Aqui (éd. de l’Aulne), Thomas Saint Leger avait déjà participé aux finales de la Coupe de France du burger by Socopa en 2018.

Le Palais du Facteur Cheval expose Agnès Varda





En hommage à Agnès Varda, le Palais idéal du facteur Cheval met en scène une vaste exposition qui fait écho aux vacances, sur les traces de l’enfance de l’artiste… - Agnès Varda © Margot Montigny

Artiste inclassable, Ferdinand Cheval (1836-1924) avait passé trente-cinq ans de sa vie à bâtir son palais idéal, un édifice iconoclaste où Agnès Varda aimait bien se rendre de son vivant et que l’on peut visiter sur la route des vacances, à Hauterives dans la Drôme.

Pour Ô saison, ô château, troisième exposition consacrée à la cinéaste disparue en 2019 après Correspondances en 2020 et Architextures et perspectives en 2021-2022, Frédéric Legros, le directeur du Palais idéal du facteur Cheval, dit avoir souhaité « faire écho aux vacances, sur les traces de l’enfance de l’artiste ».

De 9h à 18h30 en été. Tarifs de 5,50 à 9,50 euros. Réservations conseillées sur www.facteurcheval.com.





Une boutique éphémère aux couleurs pop pour déguster des mochis glacés





La boutique éphémère Little Moons assume sa déco hyper girly et instagrammable. - Little Moons

Il va faire chaud à Paris ce week-end. Ça tombe bien, la marque de mochis glacés Little Moons ouvre jusqu’au 9 juillet une adresse festive et colorée pour goûter ces spécialités glacées d’origine japonaise qui enferment une crème glacée dans une boule de pâte de riz. L’expérience n’est pas que gustative puisque la boutique accueille aussi des animations comme un minigolf, une piscine à boules ou encore une roue de la fortune pour gagner des cadeaux.

Le Monde De Little Moons, jusqu’au 9 juillet 2023 de 10 heures à 19h00. 18 rue de Turenne à Paris. Entrée gratuite





L’occasion de passer un savon aux marins pompiers de Marseille

Cette édition limitée du savon de Marseille rend hommage au dévouement des Marins Pompiers de Marseille. - La Savonnerie du midi

En cette saison à haut risque sur le front des incendies, la savonnerie du Midi, l’une des dernières savonneries traditionnelles de Marseille, s’engage pour le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille en lançant jusqu’au 20 juillet une édition spéciale de son savon traditionnel avec un patch aux armes des Marins Pompiers de Marseille. Pour chaque produit vendu au tarif de 6 euros, 1 euro est reversé à la brigade. Le savon est en vente dans les boutiques de La Corvette à Marseille, sur la boutique en ligne de la marine nationale et sur la boutique en ligne de La Corvette. Par ailleurs, une expo photo gratuite avec des clichés inédits réalisés par le Bataillon mettant en avant l’action la lutte contre les incendies et la protection du territoire de Marseille par les marins pompiers est ouverte au public tout l’été dans la salle des chaudrons de la savonnerie.

Des chaussettes de trail aux couleurs des régions italiennes





Le célèbre illustrateur Matthieu Forichon a exprimé sa vision sublimée des paysages italiens sur ces chaussettes de trail. - BV Sport Des Bosses et des Bulles

Pas besoin d’avoir prévu un trek dans les Dolomites ou une escapade au sommet du Stromboli pour les vacances pour se laisser séduire par ces chaussettes techniques aux couleurs de l’Italie. Le fabricant stéphanois BV Sport, spécialiste des chaussettes adaptées à la pratique sportive a collaboré avec l’illustrateur Lyonnais, Matthieu Forichon, Des Bosses et des Bulles pour proposer aux sportifs et aux randonneurs des chaussettes techniques à l’effigie des régions italiennes, de Rome à la Toscane en passant pas les Cinque-Terre. Résultat : des produits confortables et colorés, 100 % français, qui donnent envie de dire Andiamo !

Chaussettes Ciao Bella disponibles sur le site de BV Sport au prix de 22 euros