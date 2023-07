Le départ en vacances, c’est pour bientôt et vous cherchez un nouveau maillot de bain pour lézarder sur la plage avec élégance et style ? On vous présente les grandes tendances observées cette année chez les marques et sur les réseaux.

« La vraie nouveauté cette année, c’est l’installation du maillot menstruel qui gagne du terrain avec notamment l’apparition de deux nouvelles marques françaises, Audass et Flowher », commence Vanessa Causse, experte tendances Lingerie et Bain pour le salon international Curve Paris, un événement réservé aux professionnels du secteur. Selon elle, « les évolutions de la société sur la liberté du corps se retranscrivent aussi dans les tendances et les femmes ne veulent plus renoncer à la baignade, même pendant leurs règles ». D’autres propositions répondent aussi à cette libération des corps. La marque Calamoon propose ainsi des maillots taille unique capables de s’adapter à toutes les morphologies avec un tissu élastique qui conserve le confort et l’adhérence au corps. Autre innovation qui apparaît sur le marché des maillots de bain : le recours à la maille 3D, une technologie qui permet de tricoter une pièce sans couture, avec un seul fil, pour offrir davantage de confort et de souplesse.

Si le maillot de bain menstruel est la principale innovation technique se démocratisant cet été, d’autres tendances sont bien visibles dans les propositions des grandes marques.

Faut que ça brille

Cet été, les lunettes ne vont pas servir qu’à se protéger du soleil car les maillots vont aussi faire des étincelles. « On remarque une forte présence de bijoux accumulés, de perles et de broderies sur des bretelles très travaillées. Certaines marques comme Delysia se sont même spécialisées dans ces maillots bijoux. Cette année l’or est très présent dans le beachwear ». explique Vanessa Causse. Des marques grand public comme Etam ou Pretty Little Things se sont engouffrées dans cette tendance en proposant des modèles avec des boucles et des attaches, dorées évidemment !





Les tissus brillants se font remarquer. - Service de presse

Les couleurs des tissus ne sont pas en reste avec un retour significatif de maillots gold et jaunes qui réchauffent les silhouettes. Le lurex et les tissus paillettes sont aussi à la fête comme vu chez Oysho et Undiz. Pour Vanessa Causse, « cette tendance s’inscrit dans l’émergence du “dessus dessous” déjà observée dans la lingerie ». Désormais, le maillot se porte aussi à la ville avec une jupe ou un pantalon.

Froufrou et maintien

Alors que les années précédentes, les bas de maillot se voulaient échancrés, « ils remontent désormais davantage sur le ventre et sont plus enveloppants » poursuit Vanessa Causse. Les culottes titillent presque le nombril comme sur les maillots de la marque Ysé et redescendent davantage sur les fesses. Quant aux froufrous sur le col et les épaules, ils sont cette année les fantaisies en tissus les plus visibles dans les collections, à commencer chez Princesse Tam-Tam qui en proposent aussi bien sur les maillots une pièce que sur les deux pièces ainsi que chez Calzedonia avec son haut bandeau recouvert de tulle.





Des froufrous ornent les décolletés de nombreux maillots. - Service de presse





Une nature inspirante

A l’inverse des bijoux et dorures, une autre tendance émerge, très inspirée des couleurs et formes de la nature. « On observe une large déclinaison de la gamme des verts ainsi que des violets. Et des patchworks de motifs graphiques et organiques qui rappellent des feuillages ou d’autres motifs naturels » précise Vanessa Causse. Le motif léopard, qui n’a jamais vraiment disparu des radars, est toujours présent comme chez Etam par exemple. Quant aux couleurs phares de cet été, on peut citer le grenat, le rosé ou encore le vert pomme.





Les rayures inspirées de celles du Zèbre chez Pretty Little Thing - Service de presse





Maillots découpés et techniques, kimono… Les autres tendances de l’été

La tendance du « cut-out » a fortement gagné en popularité ces dernières années. Il s’agit de maillots ultra-découpés, laissant apparaître un maximum de peau par intermittence. Ce maillot ultra-sexy, plutôt présenté sous la forme une pièce pour davantage jouer avec le découpage, est beaucoup vu sur les réseaux sociaux avec des aficionados telles que Diane Leyre ou Jennifer Lopez. A l’opposé de ces maillots, ce sont aussi les maillots techniques qui ne sont plus forcément associés à la performance et au cours de piscine ! Des people tels que la chanteuse Rosalía s’est affichée avec un maillot siglé Arena, relançant ainsi l’intérêt pour des marques reconnues pour leur grande qualité. Enfin, parce qu’il n’y a pas que le maillot qui nous habille sur le sable chaud, c’est le kimono qui va faire sa grande apparition. “Cette tendance arrivée par la lingerie sort désormais à l’extérieur. En coton, soie ou polyester, le kimono va largement remplacer le paréo cet été” assure Vanessa Causse.

Rosalia s'affiche avec un maillot de bain technique Arena en guise de Top. - Capture d'écran





Et chez les hommes il se passe quoi ?

Est-ce grâce au grand retour de la panoplie beauf au sommet de la hype mais le slip de bain, très cher à Patrick Chirac, le héros de Camping interprété par Franck Dubosc, retrouve ses lettres de noblesse et toutes les marques ou presque en proposent cette année. Vanessa Causse modère cependant cette impression. « C’est une offre qui se développe et qui est très visible car visuellement intéressante en boutique et dans les magazines de mode. Cependant, ce sont des pièces qui restent encore peu vendues et qui s’adressent à une part de la population très attentive à la mode. »





Le styliste Marc Jacobs est évidemment à la pointe des tendances avec son slib de bain rouge orné d'une boucle or. - Capture d'écran

La plupart des hommes continuent d’acheter des caleçons bleus ou noirs plus classiques. En revanche, la spécialiste note l’apparition de nouveaux motifs comme des motifs de type dentelle chez Louisa Bracq. « C’est la première fois qu’on observe une telle proposition chez l’homme, dit-elle. Concernant, les couleurs, on observe une timide apparition de bleu pâle, de jaune très clair. Mais les teintes foncées sont toujours les plus plébiscitées. »