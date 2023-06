L’obsession pour le soleil dans le but d’avoir une peau hyper bronzée semble s’essouffler. En plus des médecins qui sensibilisent depuis des décennies sur les dangers du soleil, les marques, influenceurs et médias s’emparent du sujet et prônent la protection de la peau. La tendance actuelle s’apparente à une peau en bonne santé mais surtout lisse et sans signe de l’âge, tout ce que le soleil ne vous donne pas !

« La mode était, depuis plusieurs décennies, de rentrer de vacances très bronzé, c’était même signe de réussite, explique la dermatologue Emilie Darbet Andrieu. Aujourd’hui, la mode c’est d’avoir une jolie peau nette, et pour cela il est nécessaire de se protéger du soleil. » En effet, le soleil est nocif pour l’épiderme et peut être responsable du vieillissement prématuré de la peau, de l’apparition de rides, de taches cutanées ou de brûlures qui peuvent laisser des cicatrices.

Un discours plus entendu aujourd’hui

La dermatologue Emilie Darbet Andrieu a noté un réel changement depuis 2/3 ans : « Le discours est plus marqué aujourd’hui, nous [les médecins et dermatologues, NDRL] semblons plus entendus, en partie grâce aux réseaux sociaux et médias, qui ont permis de sensibiliser davantage puisqu’ils impactent une large partie de la population ». La forte augmentation des cancers de la peau depuis plusieurs décennies (le nombre de nouveaux cas a triplé entre 1980 et 2018) a entrainé une prise de conscience sur la dangerosité des rayons du soleil.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos avant/après de personnes ne s’étant jamais protégé du soleil versus des personnes qui se sont toujours protégées abondent les fil d’actualité des internautes. La tendance beauté actuelle impose aussi une crème solaire à indice de protection élevé comme dernière étape de skincare le matin. Une nouvelle trend TikTok cumule déjà plusieurs millions de vues, le 'SPF layering', qui consiste à s’applique 2 à 3 couches de crème solaire pour une meilleure protection anti UV.

Le dermatologue Jérémy Lupu observe, lui, « un changement d’état d’esprit, mais plutôt pour le côté esthétique que santé. On ne veut pas d’une peau ridée ou avec des tâches ». Mais malgré cette tendance positive pour notre épiderme, « il y a encore beaucoup de personnes qui s’exposent toute une journée sur la plage sans protection ou très faible, ou qui ne renouvellent pas l’application de la crème comme il le faudrait pour être protégé » (la protection solaire doit être appliquée toutes les deux-trois heures).





@chooseyourglow A picture is worth $1000 in sunscreen #spfeveryday ♬ Bim Bom by João Gilberto - Sonya L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





L’industrie s’empare de la tendance

Selon le Dr Darbet Andrieu, « les laboratoires cosméto-dermato aident aussi, en développant de nouveaux produits ». Les crèmes solaires sont de plus en plus adaptées à chaque type de peau. Les marques proposent aussi des gammes de produits plus respectueuses de l’environnement ou sans filtres chimiques ciblant les consommateurs, de plus en plus nombreux, qui surveillent les compositions de leurs cosmétiques. L’industrie s’est aussi emparée de cette tendance pour développer des crèmes pour un usage quotidien, invisible sur la peau et sans fini gras.

La dermatologue pense que « nous sommes dans une bonne dynamique, car les nouvelles générations auront été éduquées comme cela, même s’il reste des personnes moins sensibilisées, il faut continuer d’informer ». La mode risque de nous ramener un jour à une peau mate et bronzée et à une surexposition au soleil pour y arriver, mais des alternatives existent, comme l’autobronzant, un produit qui lui aussi a fait bien des progrès.