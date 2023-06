C’est une petite bourgade de 676 âmes située au beau milieu de la baie d’Audierne (Finistère). Connue pour son cordon de galets, Plovan vient également de décrocher le titre de commune la plus ensoleillée de France au mois de mai, comme le rapporte Guillaume Séchet, météorologiste et présentateur sur BFM TV.





☀️La ville la + ensoleillée en mai 2023 se situe ... en #Bretagne !



😎Avec 303 heures de soleil, #Plovan (#Finistère) termine en tête, et est avec La Rochelle (Charente-Maritime) l'une des deux seules villes du pays à avoir atteint les 300h le mois dernier. pic.twitter.com/sZ94wRLyS3 — Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 3, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Avec 303 heures d’ensoleillement cumulées le mois dernier, le village breton devance au classement La Rochelle (300 heures) et l’île du Levant au large d’Hyères, dans le Var (298 heures). Loin derrière au classement, on retrouve des villes plus propices au bronzage comme Nice (272 heures) ou Bastia (261 heures).