Après vous avoir parlé des produits démaquillants et des cotons réutilisables, 20 Minutes et son partenaire l’UFC-Que Choisir restent dans le domaine des cosmétiques pour un nouvel épisode du Brief Conso.

Même s’il n’est pas là tous les jours, le soleil a fait son retour il y a plusieurs semaines. L’occasion de se dorer la pilule dès que l’occasion se présente. Mais pour celles et ceux qui n’ont pas eu cette chance, ou qui souhaitent accélérer le processus, il y a les produits autobronzants. Composition, efficacité, prix : deux expertes de l’UFC-Que Choisir ont fait un comparatif parmi quelque 300 produits.

Vous voulez savoir quelles substances sont présentes dans la composition des autobronzants ? Si elles sont toxiques ? Quel type d’autobronzant (lait, huile, spray, mousse) donne le plus beau bronzage ? Possède la meilleure tenue ? Les autobronzants au monoï ou à la graisse à traire sont-ils efficaces ? Posez toutes vos questions !