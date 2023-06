Côté ciel bleu et soleil, le mois de mai a plutôt gâté les Français, pour le plus grand plaisir des aficionados du bronzage. Mais pour celles et ceux qui n’ont pas eu le temps de buller ou qui évitent l’exposition solaire, il y a un autre moyen de se procurer un teint hâlé : les produits autobronzants.

De quoi sont-ils composés ? Est-ce dangereux d'en utiliser régulièrement ? On s'intéresse au sujet dans ce nouvel épisode du Brief Conso, réalisé avec notre partenaire, l’UFC-Que Choisir. Gaëlle Landry, rédactrice technique, répond aux questions que vous vous posez dans la vidéo ci-dessus.