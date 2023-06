Quand on parle de lumière bleue, on pense immédiatement aux écrans d’ordinateur. Effectivement ils émettent de la lumière bleue artificielle, nocive pour nos yeux. Les opticiens proposent depuis plusieurs années des filtres intégrés dans les verres correcteurs pour filtrer cette lumière délétère. Depuis quelques étés, l’indication « lumière bleue » est aussi visible sur des emballages de crèmes solaires. Ces crèmes développées par des marques reconnues comme Avène ou Bioderma sont-elles vendues pour se protéger de l’exposition aux écrans ? Rassurez-vous, inutile de vous badigeonner d’écran total pendant vos jours de télétravail, ces crèmes sont d’une tout autre utilité. Il s’agit en fait d’un filtre contre la lumière bleue naturelle, celle émise par le soleil qui est mille fois plus puissante que celle des écrans. Cette lumière « bleu violet » du soleil est la bande du spectre visible contenant le plus d’énergie.

Des recherches scientifiques récentes, notamment celle du Professeur Thierry Passeron, prouvent que cette lumière causerait l’apparition de tâches et une accélération du vieillissement cutané, sur les peaux mattes et foncées. Elle aggraverait aussi les mélasmas et l’hyperpigmentation cutanée des peaux avec troubles de la pigmentation.

Les crèmes solaires anti lumière bleue : pour qui, pourquoi ?

Pour être protégé mieux protégé du soleil, des écrans solaires sont composés de filtres anti UVA (responsable des tâches, rides, et vieillissement de la peau), UVB (responsables des coups de soleils, brûlures et cancers de la peau), et maintenant anti lumière bleue.

Selon le dermatologue Jérémy Lupu, « ces produits sont efficaces mais si, et seulement si, ils sont utilisés à la bonne fréquence, c’est-à-dire si leur utilisation est renouvelée régulièrement, toutes les 2-3 heures et en quantité suffisante ». Pour une corpulence moyenne, il faudrait appliquer « 6 à 8 cuillères à café de crème solaire sur tout le corps » pour que celle-ci soit efficace.

Le dermatologue et chercheur Thierry Passeron rappelle aussi que la routine de protection solaire doit aussi être adaptée, « en fonction de son type de peau, l’endroit où l’on vit (très exposé au soleil ou non), sa couleur de peau ou encore si l’on souffre de troubles de la pigmentation ». Les crèmes solaires avec un indice élevé de protection contre les UVB (le fameux SPF), 50 + étant le plus élevé en France, sont nécessaires aux peaux claires, plus sensibles aux rayons ultraviolets. Pour les peaux mates ou foncées, il faut être vigilant sur la lumière bleue et choisir son indice solaire en conséquence. Les peaux ayant des troubles de la pigmentation quant à elles, ont besoin d’une haute protection contre les UVA, UVB et lumière bleue. Attention, la protection totale n’existe pas !

Les cosmétiques anti lumière bleue importantes… mais pas au point

Actuellement, « seules les crèmes solaires anti-lumière bleue teintées [couleur peau, NDLR] sont très efficaces, si la crème solaire n’est pas teintée mais blanche ou incolore, elle ne protégera pas de la lumière bleue », d’après Thierry Passeron. En effet, la lumière bleue étant une lumière visible, elle doit être bloquée par des pigments visibles (comme l’oxyde de fer souvent utilisé).

Si cela ne pose pas trop de problèmes pour un usage quotidien sur le visage, porter une crème protectrice teintée sur tout le corps pour une journée plage ou piscine peut être gênant… Les crèmes ne proposent pour le moment qu’une à trois teintes différentes et ne sont donc pas adaptées à tous types de carnation. L’apparition du filtre anti-lumière bleue étant très récent, il reste du progrès à faire du côté des laboratoires cosmétiques afin d’adapter les crèmes à toutes et tous.