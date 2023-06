Les crèmes de nuit sont-elles une arnaque ?

Elles vous promettent une peau éclatante, régénérée, plus ferme ou bien encore hydratée. A écouter les arguments des marques qui les commercialisent, les crèmes de nuit sont un indispensable, pour obtenir l’effet le plus vague (un « éclat boosté » de la peau semble plus être une promesse marketing qu’un exercice de rigueur scientifique) au plus mesurable : hydratant ou anti-âge. Parmi les centaines de références commercialisées à tous les prix dans les rayons des parfumeries ou des supermarchés, lesquelles choisir ? Et a-t-on véritablement besoin d’appliquer une crème sur sa peau deux fois par jour, au moment du lever puis au moment du coucher ? On entend souvent deux injonctions contradictoires : « J’ai toujours entendu dire qu’il faut laisser respirer sa peau la nuit, la laver et puis c’est tout », nous lance ainsi un collègue, qui restera anonyme. Et puis il y a les arguments des marques : la peau se renouvelle la nuit, c’est donc le bon moment d’appliquer un soin plus costaud et hop, à nous la jeunesse éternelle - ou presque. A l’occasion de son numéro spécial #20Minuit, 20 Minutes s’intéresse à ces produits cosmétiques, à leur utilité et à leur efficacité.

Alors, y a-t-il vraiment une utilité à appliquer une crème le soir pour avoir une peau hydratée ou pour atténuer les marques de l’âge ? « Bien hydrater sa peau, c’est anti-vieillissement, rappelle à 20 Minutes Serge Dahan, dermatologue. La nuit est surtout un temps où la peau se repose. Elle est moins soumise au soleil, à la pollution, aux agressions, au stress. »

Le facteur soleil est en effet à prendre en compte : certains actifs anti-âge sont photosensibilisants, donc à ne pas appliquer le matin sur la peau. Le risque, en les appliquant et en s’exposant au soleil ensuite, c’est de se retrouver avec une réaction cutanée : des rougeurs, des marques… C’est là qu’une crème de nuit trouve son utilité.

« Les actifs anti-âge, il y en a toute une batterie qui est bien connue »

« Les actifs anti-âge, il y en a toute une batterie qui est bien connue comme le rétinol et le rétinaldéhyde, rappelle à 20 Minutes Céline Couteau, spécialiste de la formulation des cosmétiques et co-créatrice du blog Regard sur les cosmétiques. Ce sont des ingrédients qui sont parfaitement bien connus. Ces deux molécules sont capables de s’oxyder au niveau cutané pour donner de l’acide rétinoïque, qui est de la vitamine A acide. L’efficacité anti-âge de cette molécule a été mise en évidence par un dermatologue, Albert Kligman, au début du XXe siècle. » Toutefois, ces actifs, irritants, ne conviennent pas à toutes les peaux.

Il faut également faire attention à leur effet photosensibilisation. « Il ne faut absolument pas que vous alliez au soleil quand vous allez ce type de crème sur la peau, insiste la maître de conférences à l’université de Nantes. Puisque le matin on ne peut pas être sûre que vous arriviez à chasser tout le rétinol de votre peau, à partir d’un moment dans l’année, mai, juin, il faut arrêter d’utiliser ce type de crème. »

Une crème « avec les actifs les plus hydratants possible »

Parmi les autres actifs réputés anti-âge, il y a l’acide hyaluronique, plutôt hydratant, ainsi que des extraits végétaux. « Dans les formules on dit que ceux-ci ont une activité antiradicalaire : ça va éviter l’oxydation des membranes lipidiques, donc ça protège les membranes cellulaires », développe Céline Couteau. Autres atouts anti-âge, les vitamines C ou E.

Quand on a une petite trentaine et un travail en intérieur, on n’a pas forcément les mêmes besoins anti-âge qu’une personne âgée de cinquante ans et travaillant en extérieur. Alors quels actifs choisir en fonction de son type de peau ? « Quand on veut travailler au niveau cosméto sur une peau, on va proposer une crème de jour et une crème de nuit, rappelle Serge Dahan, qui est également le président du groupe dermatologie esthétique et correctrice de la Société française de dermatologie. L’intérêt de la crème de nuit, c’est de la proposer avec les actifs les plus hydratants possibles, en fonction du type de peau. Une peau mature, vous pouvez lui mettre de l’acide hyaluronique et elle pourra supporter la vitamine A. Une peau plus fine, plus sensible, je vais mettre essentiellement des agents hydratants et le moins possible d’agents irritants. »

« Ce n’est pas toujours le beaucoup plus qui fait le beaucoup mieux »

Sur le papier, tout cela est plutôt clair, mais une fois seul.e devant les centaines de possibilités proposées par les marques, laquelle choisir ? Faut-il dépenser plus pour s’assurer d’une efficacité plus élevée ? Certains pots dépassent allègrement les 100 euros pour 50 ml. « Ce n’est pas toujours le beaucoup plus qui fait le beaucoup mieux, répond Serge Dahan. Avec le beaucoup plus, on vous vend un plaisir, une cosmétique plus fine, plus travaillée. » « On a tendance à recommander d’aller vers les grands groupes, même si on les critique abondamment par ailleurs, parce qu’on sait que la qualité des matières premières va être vérifiée, contrôlée », conseille Céline Couteau.

Serge Dahan recommande de choisir une crème avec « la formule la plus simple possible ». « Quand vous avez une crème, il faut bien analyser les différents constituants : vous allez voir que les trois-quarts de la crème c’est de l’eau, souligne le dermatologue. Ensuite, il faut éviter différents éléments qui peuvent être embêtants. Il faut bien regarder les éléments qui sont actifs. Parfois, on vous vend une crème à la vitamine A et c’est le dernier élément de la liste, c’est parfois une trace. »





Méfiance également avec les spectaculaires publicités avant/après ou les affirmations selon lesquelles un panel de consommatrices estime que leurs rides ont diminué après avoir utilisé un produit. Les méthodes utilisées par les marques pour démontrer l’efficacité de leur produit ne sont pas toutes synonymes de rigueur scientifique. Un test est plutôt probant, souligne Céline Couteau. Appelé profilométrie, il consiste à faire « des empreintes au niveau de la patte d’oie, avec une petite aiguille, on va mesurer la profondeur des rides. » A la différence des essais cliniques avec des milliers de personnes, ces tests sont souvent faits « sur quinze, vingt sujets », nuance la spécialiste.

L’industrie cosmétique n’est pas obligée de faire appel à ce type de test : « Elle a la liberté de choisir quel test elle va pouvoir mettre en œuvre. Dans certains cas on va faire un test d’usage : on va demander aux femmes si elles ont l’impression de paraître plus jeunes, d’avoir un visage plus lumineux. » Le recours à ce type de test est marqué sur l’emballage. « C’est moins scientifique car c’est basé sur des impressions. »

Selon notre mode de vie, on peut trouver plus commode d’appliquer une crème seulement le matin ou le soir. Faut-il absolument combiner les deux ? Les avis des deux experts consultés par 20 Minutes divergent. « Il n’y a pas l’utilité de doubler l’usage d’une crème de jour et d’une crème de nuit, note Céline Couteau. Attention, les deux ne sont pas forcément interchangeables : il faudra se méfier parce que dans une crème de nuit vous pourrez trouver des actifs photosensibilisants qu’on ne pourra pas appliquer le jour. »

« Si vous avez une peau qui n’est pas trop fine, trop agressée vous pouvez commencer par une crème le matin et un écran solaire, c’est déjà pas mal, répond Serge Dahan. Mais je trouve qu’appliquer un soin le soir, après vous être bien nettoyé la peau, ça devient nécessaire très vite, à la quarantaine, la cinquantaine, mais à mon sens il faut le faire dès le début. C’est la moindre des choses, jour et nuit. On se brosse bien les dents deux fois par jour ! »