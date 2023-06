Près d’un an avant les Jeux olympiques de 2024, les musées de la capitale s’intéressent au sport par bien des aspects. Ce vendredi, le Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris, a lancé La mode en mouvement, une exposition collections autour de l’histoire du vêtement et de la pratique sportive. « L’idée était d’aller au-delà de ce rapport entre la mode et le sport et d’être plus largement dans le mouvement. Tout le parcours est une confrontation des vêtements du quotidien et de ceux dédiés à une activité physique », a expliqué à la presse Marie-Laure Gutton, en charge de cette exposition, lors d’une petite visite guidée mercredi.

Concrètement, La mode en mouvement présente environ 200 œuvres, tenues, accessoires ou encore produits commerciaux, allant du XVIIIe siècle à nos jours, issus en majorité des collections du musée. « Cela nous permettait de sortir de nos réserves des objets qu’on n’avait pas forcément la possibilité de montrer sur les autres thématiques », précise la commissaire.

Le parcours raconte comment le développement des activités physiques comme la natation ou la bicyclette ont fait évoluer le vêtement et ont notamment libéré peu à peu le corps de la femme. L’occasion de découvrir la première tenue féminine de rando (ou presque), des « costumes de bain » du XIXe, l’aïeul du sac banane, ou encore les premières collab' entre marques et sportifs. 20 Minutes vous propose un aperçu de quelques pépites de l’exposition.

Les tenues de promenade et de « footing »

Quoi de plus simple aujourd’hui que d’enfiler une tenue confortable et une bonne paire de chaussures pour aller se balader en forêt un beau dimanche de printemps. Mais au XIXe siècle, ce n’est pas la même limonade, et encore moins pour les femmes, leurs bustes corsetés et leurs multiples jupons. Pourtant, les activités physiques en extérieur se développent, encouragées par les politiques hygiénistes de l’époque. Grâce au développement du réseau ferré, les dames de la haute société peuvent aussi prendre désormais l’air à la campagne ou sur les côtes normandes. Galliera expose ainsi un « costume de promenade » de la fin des années 1860 adapté à cette activité. Un système de petites tirettes permet de relever de quelques centimètres la hauteur de la jupe et de partir l’esprit tranquille en excursion, les chevilles pépouzes et sans risque de se salir. « Et dès qu’elles reviennent en ville, on relâche tout et on retrouve une tenue tout à fait décente », précise Marie-Laure Gutton.





Le costume de rando de la fin du 19e (vers 1867). - © Palais Galliera / Paris Musées

Quelques décennies plus tard, dans les années 1910, c’est la marche active, le « footing », qui est en vogue. Là encore l’habit féminin évolue, s’inspirant du tailleur masculin, il devient plus léger et moins contraignant. En témoigne une page d’un numéro du mois de mai 1914 du magazine Femina où des illustrations mettent en scène des femmes ravies de se dégourdir les jambes. « Le tailleur, bien adapté aux exigences de notre existence moderne, doit synthétiser la mode de notre époque où la vie est active, mouvementée, où l’on a le goût du sport et des déplacements rapides », est-il écrit dans la revue. Question endurance, la marche est quelque peu freinée par le port de chaussures à talons, on est encore bien loin des semelles à coussins d’air.

La révolution (et le scandale) de la culotte

Retour au début du XXe siècle où une petite révolution a beaucoup fait parlé d’elle : la culotte. Depuis les années 1970, la pratique de la bicyclette connaît un succès grandissant, à tel point qu’en 1880 le championnat du monde de vélocipède voit le jour. Les femmes aussi s’y mettent, mais là encore, pas facile de rouler l’esprit libre avec une jupe bien lourde et bien encombrante. « Elles vont aller chercher un élément du vestiaire masculin, le pantalon et la culotte [bouffante], pour la pratique de ce sport, explique la commissaire d’exposition. L’utilisation d’un vêtement bifide, en deux parties, va créer un tumulte sociétal incroyable ».





Un ensemble de cycliste, dont la fameuse culotte, vers 1900. - © Palais Galliera / Paris Musées

La Faculté de médecine elle-même s’insurge contre cette pratique physique qu’elle considère comme un danger pour la fertilité des femmes… « Ce qui pose problème avec l’utilisation de cette culotte c’est qu’il y a une espèce de confusion des genres d’un coup, ajoute Marie-Laure Gutton. Et en même temps, du point de vue féminin c’est une vraie revendication à l’évolution du vêtement et à la pratique du sport. »

Les Décathlon et les Go Sport d’autrefois ?

Dès le XIXe, les activités comme l’équitation ou le sport automobile, créent des vocations mais aussi de nouveaux besoins en termes d’accessoires. C’est le cas de la princesse Murat, née Cécile Ney d’Elchingen (1857-1960), arrière-petite-fille du maréchal Ney et passionnée de conduite. Le musée de la mode expose ses lunettes en cuir, des moufles en fourrure ou encore une coiffe en dentelles, qui la protègent des intempéries et de la poussière quand elle fait crisser les roues de son automobile. Autant d’accessoires que les femmes et les hommes de l’élite se procurent chez les « équipementiers » de l’époque, comme la maison britannique du tailleur Creed. « Fin XIXe début XXe, on ne va plus seulement être dans une pratique de loisir mais dans la performance sportive. Quand vous avez besoin d’être performant vous avez besoin que votre équipement et vos vêtements soient beaucoup plus adaptés », note la commissaire d’exposition.

Un peu plus accessibles, les grands magasins, qui éclosent au XIXe, vont aussi se spécialiser et dédier des départements à la pratique sportive. Comme A la Belle Jardinière, une enseigne française. On n’y déniche pas une tente qui se jette en l’air, une paire de running ou un masque intégral de plongée, mais des accessoires pour le tennis ou encore un costume de bain, l’une des pièces de l’expo. Au Bon Marché vers 1910, on y trouve cet éventail publicitaire qui décline sur chacune de ses facettes une femme débordant d’activités, à la chasse, au golf ou à l’équitation.





Un éventail publicitaire du Bon Marché vers 1910. - © Palais Galliera / Paris Musées

Les premières collab' entre marques et sportifs

L’exposition met aussi en valeur les années 1930 et leurs collaborations entre des sportifs et des « marques ». C’est le cas de la star du tennis de l’époque Suzanne Lenglen, habillée par une autre star, de la couture cette fois, le couturier Jean Patou. Elle en devient même son ambassadrice. La mode en mouvement expose aussi la tenue so chic signée McGregor de l’Américain Don Budge, premier tennisman de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem. L’ensemble est constitué d’une veste cardigan en tricot de laine et d’un pantalon en coton sur lequel est inscrit « McGregor designed by Don Budge ». On est probablement très loin des contrats actuels entre Djokovic et Lacoste ou encore Coco Gauff avec New Balance mais force est de constater que les collab' ne datent pas d’hier.