Griller sous le soleil occitan, en noircissant des sudokus, on en a rêvé toute l’année. Mais il y a tellement d’autres choses à faire, en Languedoc-Roussillon. La région regorge de sorties insolites, qui valent franchement le détour. Vous habitez dans le coin, et vous avez envie de vous changer un peu les idées ? Vous êtes en vacances à l’est de l’Occitanie, et les plages bondées vous lassent ? 20 Minutes a sélectionné pour vous cinq visites originales en Languedoc-Roussillon, qui mettront un peu de piment dans votre été.

Le musée Haribo, à Uzès (Gard)

Le musée Haribo d’Uzès est un must, en Languedoc-Roussillon. Construit à côté de l’une des usines historiques du géant allemand, où sont encore fabriqués les Dragibus et les fraises Tagada, ce musée, le seul et unique dans le monde, invite les curieux (et les gourmands) à découvrir l’histoire d’Haribo, et les processus de création de leurs plus gros hits.

« Les visiteurs ont à leur disposition 1.650 m2 pour percer les plus grands secrets de leurs bonbons préférés, explique Marina Maurin, la directrice du musée Haribo. Et on a créé, en 2022, une toute nouvelle salle, avec la possibilité d’assister à une projection à 360° sur l’univers gourmand de notre usine. » On peut même déguster quelques bonbecs, emballés devant nos yeux. Difficile, enfin, de ne pas craquer, dans la plus grande boutique officielle de la marque, qui attire des tas et des tas de fans, à la fin de la visite. D’autant plus que l’on y déniche quelques bonbons difficiles à trouver dans les supermarchés. Et pour fêter les 50 ans des Dragibus, du 24 juillet au 20 août (10 heures-18 heures), le musée proposera des animations pour s’en mettre plein le bec.

Le musée Perrier propose une nouvelle expérience immersive. - Musée Perrier

Le musée Perrier, à Vergèze (Gard)

Comme le musée Haribo, le musée Perrier, à Vergèze, dans le Gard, est lui aussi construit sur le site historique de la célèbre marque, là où cette eau ancestrale est puisée depuis 160 ans. Et là où toutes les bouteilles de Perrier qui inondent la planète sont fabriquées. Une visite guidée propose aux curieux d’approcher au plus près de la source originelle, mais aussi de découvrir l’histoire de la bouteille d’eau gazeuse la plus connue du monde.

« C’est un lieu exceptionnel, et historique », confie Géraldine Laguerre, la responsable du musée Perrier. Avis à ceux qui l’ont déjà visité, le site a été repensé de fond en comble, pour proposer une nouvelle expérience aux curieux. Après un petit tour là où l’on puise depuis toujours l’eau de Perrier, les guides invitent les visiteurs à assister à une projection immersive « spectaculaire et poétique » sur l’univers pétillant de la marque. « On voyage dans la partie humaine et industrielle de Perrier », détaille la responsable du musée. Le site propose aussi aux assoiffés de redécouvrir les publicités les plus célèbres de la bouteille verte, ou les collaborations artistiques qui ont marqué son histoire.

Le musée Albert-Dubout, à Palavas-les-Flots (Hérault)

Même sans y entrer, le musée Albert-Dubout vaut le coup d’œil. La Redoute de Ballestras, qui abrite les collections, trône au milieu des étangs, à Palavas-les-Flots. Là où les flamants roses ont leurs habitudes. Cet édifice aux allures de mini-château fort a été construit au XVIIIe siècle, pour protéger le littoral montpelliérain des incursions ennemies. Aujourd’hui, c’est à une star du dessin humoristique qu’il est dédié : Albert Dubout.

Ce caricaturiste, considéré comme l’un des maîtres de l’humour en France, a dessiné les Français toute sa vie. Jusque dans les années 1970, il les a croqués au volant, à table, en vacances, devant la télévision, au boulot, jouant à la pétanque, se bagarrant ou faisant la fête. C’est à lui, aussi, que l’on doit les affiches les plus célèbres des films de Marcel Pagnol. « Jean D’Ormesson disait d’Albert Dubout que c’était le dessinateur des congés payés, de la société de masse, et de la société de consommation », confiait à 20 Minutes, l’année dernière, le petit-fils du dessinateur, Didier Dubout, qui chouchoute l’œuvre de son grand-père. A la Redoute de Ballestras, on (re) découvre sans modération des tas de dessins du caricaturiste, et on se marre, tout au long de la visite. Indispensable.

Terra-Vinea, à Portel-des-Corbières (Aude)

Si vous voulez prendre le frais, c’est à Terra-Vinea qu’il faut aller. A flanc de montagne, à Portel-des-Corbières, près de Narbonne, les visiteurs embarquent dans un petit train, en direction des profondeurs de la Terre, dans une ancienne mine de gypse, façonnée à partir du XVIIIe siècle. Aujourd’hui, ces gigantesques galeries souterraines, 80 mètres plus bas, où il fait 16 degrés été comme hiver, accueillent un immense musée du vin, avec des tas de tonneaux de vieillissement, les reconstitutions d’une antique villa romaine viticole et d’un banquet médiéval et une exposition d’outils et de machines qui ont servi aux viticulteurs d’antan. Et pour ne rien gâcher, en sortant de ce voyage dans le temps et dans l’espace, Terra-Vinea invite les visiteurs à une dégustation de vins du coin.

Le Lydia, lors des Déferlantes 2023, au Barcarès. - N. Bonzom / Maxele Presse

Le Lydia, au Barcarès (Pyrénées-Orientales)

Un bateau, dans un port, ça n’a rien d’insolite. Mais un bateau sur le sable, un peu plus. Au Barcarès, le Lydia est une attraction incontournable. Ce paquebot, qui a vogué sur presque tous les océans du monde jusqu’au milieu des années 1960, trône aujourd’hui dans cette station balnéaire de renom. Quand il a pris sa retraite, ce géant des mers a été vidé de ses moteurs, et tiré jusqu’aux rivages du Barcarès. Ce bateau géant deviendra, dès lors, un complexe de loisirs ultra-prisé, un casino, une discothèque…

A la fin des années 1970, le Lydia devient même un spot particulièrement apprécié par les vedettes. Michel Polnareff et Johnny Hallyday y avaient leurs habitudes. Et aujourd’hui ? A partir de la dernière semaine de juillet, une fois que le festival Electronic Beach aura levé le camp, il sera possible de monter à bord, pour le visiter. Mais attention, veillez à bien vous renseigner avant, car la date précise n’a pas encore été fixée, a appris 20 Minutes à l’Office de tourisme du Barcarès. Quoi qu’il en soit, il est toujours possible d’approcher ce monstre de ferraille, et d’en faire le tour. Et ça, c’est déjà très impressionnant.

