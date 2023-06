C’est (déjà) l’été, en Occitanie. Dans l’ex-Languedoc-Roussillon, le mercure a déjà franchi les 30 degrés, les plages sont bondées tous les week-ends, et les glaciers font leur beurre. Il est temps de feuilleter l’agenda des festivals, histoire de préparer l’été comme il se doit. Cette année encore, c’est un gros millésime, de Perpignan (Pyrénées-Orientales) à Nîmes (Hérault). 20 Minutes a sélectionné sept rencards musicaux à ne pas rater.

Le festival de Nîmes, du 23 juin au 22 juillet

C’est l’événement qui ouvre le bal, à l’est de l’Occitanie. Et pas n’importe comment. Cet été encore, du 23 juin au 22 juillet, c’est une pluie de stars qui va s’abattre sur les arènes, pour le festival de Nîmes (Gard). Damso, M Pokora, Jenifer, Simply Red, Selah Sue, Slipknot, Soprano, Florent Pagny, Zazie, Damien Saez, Placebo, Michel Polnareff, Sam Smith, Lomepal, Christophe Maé, Gims et Dadju sont bookés cet été dans l’amphithéâtre romain. Sans oublier les tauliers de la tournée Stars 80, notamment Emile et Images, Jean-Pierre Mader et Sabrina, qui passeront une tête dans les arènes. Pas de bol pour les fans de Louise Attaque et d’Arctic Monkeys en revanche, les concerts sont (déjà) pleins.

Toute la programmation et les tarifs du festival de Nîmes, c’est par ici.

Le festival de Carcassonne, du 2 au 29 juillet

S’il faut avoir fait, au moins une fois dans sa vie, un concert dans les arènes de Nîmes, tant cet amphithéâtre est un écrin formidable pour la musique, se dandiner à la cité de Carcassonne (Aude), c’est, aussi, une expérience folle. Cet été encore, il y aura du beau linge, dans ces remparts millénaires, au 2 au 29 juillet. Et le public ne s’y trompe pas : les concerts de Bob Dylan (Oui, oui, Bob Dylan !), Tom Jones, M, Florent Pagny et Juliette Armanet sont déjà complets. Mais il reste encore des places pour Steve Hackett, le guitariste mythique de Genesis, I Muvrini, Maxime Le Forestier, Christophe Willem, Stéphane Eicher et Véronique Sanson, Julien Clerc, Gims et Dadju, Soprano, Angèle et Aya Nakamura. Le point d’orgue du festival, comme chaque année, ce sera l’embrasement de la cité, le soir du 14 juillet. Mais alors là, les Audois le savent, si vous voulez être bien placé et ne rien rater du spectacle, il faut arriver tôt. Très tôt, même.

Toute la programmation et les tarifs du festival de Carcassonne, c’est par ici.









Les Déferlantes au Barcarès, du 6 au 9 juillet

Comme chaque été, il y a du lourd, dans les festivals de la région. Et encore, on n’a pas encore évoqué le line-up des Déferlantes. Du 6 au 9 juillet, ce festival, l’un des plus prisés d’Europe, accueille dans les jardins du Lydia, au Barcarès (Pyrénées-Orientales), Adé, Bigflo et Oli, Damso, David Guetta, Indochine, Izïa, Lomepal, Louise Attaque, Ofenbach, Petit Biscuit, Phoenix, Pomme, Rosalia, Scorpions, Shakaponk, Ska P (Mais oui, Ska P !), Soprano et Sting. Sans compter les innombrables talents de la scène électronique, notamment Etienne de Crecy, qui joueront sous le célèbre bateau ensablé du Barcarès. Le gros plus des Déferlantes, c’est l’expérience offerte aux festivaliers. Le site proposera, comme chaque année, des petits coins chill pour faire un somme et des tas d’animations.

Toute la programmation et les tarifs des Déferlantes, c’est par ici.

Electrobeach au Barcarès, du 14 au 16 juillet

Si vous aimez l’electro, il faut absolument que vous viviez ce festival, réputé bien au-delà des frontières de l’Occitanie. Chaque été, les plus grosses pointures techno se succèdent sur la scène d’Electrobeach, dans les jardins du Lydia, au Barcarès, dans une ferveur indescriptible. Du 14 au 16 juillet, on attend Apashe, Artbat, Eric Prydz, Fisher, Timmy Trumpet, Rezz, Vini Vici et ou l’incontournable Vladimir Cauchemar. Ce n’est que le quart du line-up, qui devrait ravir les amoureux des musiques électroniques.

Toute la programmation et les tarifs d’Electrobeach, c’est par ici.





Tohu Bohu à Montpellier, du 17 au 23 juillet

Plus intimiste que l’Electrobeach, mais pas moins explosif, Tohu Bohu est l’autre événement electro cet été, dans l’ex-Languedoc-Roussillon. Le petit frère techno du festival Radio France accueillera, du 17 au 19 juillet, sur le parvis de l’hôtel de ville, à Montpellier (Hérault), l’Américaine Avalon Emerson, la Hollandaise Carista, la Suisse Audrey Danza et le groupe Infravision. Et le 23 juillet, c’est à l’ombre des micocouliers du Domaine d’O que les amoureux des sons électroniques applaudiront l’artiste tunisienne Azu Tiwaline, dont la musique s’inspire de ses origines, quelque part entre le Sahara et la région d’El Djerid. Le gros plus de Tohu Bohu, c’est que c’est… gratuit.

Toute la programmation de Tohu Bohu, c’est par ici.





Tohu Bohu a lieu tous les étés sur la place de l'hôtel de ville, à Montpellier. - Luc Jennepin

Live au Campo à Perpignan, du 19 au 29 juillet

Live au Campo est le festival le plus jeunot de cette sélection. Mais, en huit éditions, l’événement a su fédérer bon nombre d’adeptes, et séduire quelques-uns des poids lourds de la chanson. Cet été, du 19 au 29 juillet, dans l’écrin enchanteur du Campo Santo, en plein cœur de Perpignan, le festival accueillera Florent Pagny, M Pokora, Renaud, Jenifer, Claudio Capéo et le prodige de la musique classique, Sofiane Pamart.

Toute la programmation et les tarifs de Live au Campo, c’est par ici.

Family Piknik à Frontignan, les 5 et 6 août

Si vous ne ressortez pas lessivés de ce mois de juillet ultra-chargé, il y a un autre festival qu’il faut absolument connaître : Family Piknik. Du 5 au 6 août, ce rendez-vous ultra-prisé convie les amateurs d’electro à faire la fête, pendant deux jours, la journée comme le soir. Cet été encore, la crème de la musique techno est au rendez-vous, avec l’incontournable Carl Cox, mais aussi Adam Beyer, Anna, Ben Bohmer, Christopher Coe, Hannes Bieger, Joplyn, Josh Wink, Marc Romboy, Nakadia, Patrice Baumel, Popof et Space 92, Romain Garcia, Joy Kitikonti et Tom Pooks, le papa du Family Piknik. Mais ce rendez-vous, qui posera ses grosses enceintes à Frontignan cette année, c’est aussi des tas d’animations pour recharger ses batteries, avant de regagner le dance floor. Et c’est, surtout, un festival familial, qui propose plein de jeux pour les enfants, pendant que les parents s’enjaillent.

Toute la programmation et les tarifs de Family Piknik, c’est par ici.