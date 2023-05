Il est de plus en plus difficile, entre La Grande-Motte et Frontignan (Hérault), de garer sa voiture sans passer à la caisse. Si, pendant longtemps, les parkings pour se rendre à la plage, près de Montpellier, étaient tous gratuits (ou presque) aujourd’hui, les communes, qui ont sans doute saisi la manne financière énorme que cela représentait, sont nombreuses à avoir installé des horodateurs, au bord de la mer. Mais les plus malins le savent, il reste encore quelques places de stationnement gratuites, pour aller bronzer sans dépenser un centime. 20 Minutes vous dit où (mais ne le dites à personne).

La Grande-Motte

A la Grande-Motte, c’est la parité parfaite, côté parkings : la commune star du littoral montpelliérain dispose de 4.000 places payantes, et de 4.000 places gratuites. Se garer dans les zones verte et orange, sur le port, au Couchant, au Point Zéro et au Grand Travers, vous coûtera entre 0,80 et 1,50 euro (avec une heure gratuite, toutefois, dans la zone orange). Les habitants de la commune, eux, disposent d’abonnements spéciaux.

Les parkings gratuits, à la Grande-Motte, se trouvent, de l’ouest à l’est de la commune, près de l’Allée des Alizés, autour des arènes et du Palais des sports, sur l’esplanade Jean-Baumel et sur le terre-plein Ouest du port (les plus proches de la plage) et dans le quartier du Golf Ponant. A noter, en juin, un nouveau parking gratuit ouvrira tout près des campings, au nord-ouest de la commune, non loin de l’avenue de Lattre de Tassigny. Pour ceux qui n’ont pas prévu de lézarder des heures sur le sable, il est, aussi, possible de stationner sur les places de la zone à disques, qui doivent être libérés au bout d’1h30.

A noter, à la Grande-Motte, les places pour les personnes à mobilité réduite sont gratuites.

Carnon

Ça rouspète, à Carnon, depuis que la mairie a annoncé que stationner sur la commune serait désormais payant, à partir du 1er juin, de 8 heures à 22 heures, et ce, 7 jours sur 7. S’il y a, bien sûr, quelques avantages pour les résidents, la contestation est encore forte, dans cette station balnéaire. Quant aux touristes, habitués, depuis toujours, à se garer sans payer dans cette station balnéaire, risquent d’être un peu surpris cet été : selon les zones (verte et orange), une heure de stationnement sera facturé 1,20 à 1,60 euro.

Mais il reste encore quelques places gratuites, à Carnon. Le 11 mai, le maire, Yvon Bourrel (divers gauche), a annoncé que le parking à l’entrée de la commune, juste avant le port, serait exceptionnellement gratuit, cette saison. A 20 Minutes, les services de la mairie indiquent qu’il y a, d’ordinaire, sur ce site, environ 500 places. Mais, en raison d’un chantier d’aménagement, il y en aura « un petit peu moins », cette année.





Le parking du Lido, à Carnon. - N. Bonzom / Maxele Presse

Il y a, aussi, une cinquantaine de places, dans la zone bleue, aux abords du port. Mais seule une heure de stationnement est gratuite. Ça fait court, pour nager jusqu’à la bouée. Enfin, le parking du Lido, qui dispose d’un millier de places, est gratuit, entre le Petit et le Grand Travers. Sans doute le meilleur spot pour se garer sans lâcher un centime. La mairie, qui avait souhaité que les automobilistes déboursent 2 euros, avait été retoquée, en 2021, par le Conservatoire du littoral. Mais profitez-en, ça risque de ne pas durer.

A Carnon, les places pour les personnes à mobilité réduite sont gratuites.

Palavas-les-Flots

Jusqu’en 2017, Palavas-les-Flots, l’emblématique station balnéaire des Montpelliérains, était un bastion de la gratuité. Mais il y a six ans, des horodateurs sont sortis de terre, et les bronzeurs ont dû s’habituer. Désormais, le stationnement est payant, du lundi au dimanche, de 9 heures à 22 heures, toute l’année. S’il y a, évidemment, des forfaits pour les habitants et les vacanciers qui restent à Palavas-les-Flots quelques jours, les touristes de passage, eux, doivent débourser 1,30 euro chaque heure au parcmètre.





L'un des parkings au bord de l'étang, le long de l'avenue des Évêchés de Maguelone, à Palavas-les-Flots. - N. Bonzom / Maxele Presse

Mais il y a quelques bons plans pour se garer gratuitement, dans cette station balnéaire. D’abord, au parking en silo, situé près de la Salle bleue, à l’entrée de la commune : il y a, sur ce site, 700 places gratuites, à dix minutes à pied du verre de sangria. Il y a, aussi, 800 autres places accessibles librement en ville. Il reste, enfin, les 119 places gratuites de la zone bleue, mais on ne peut y rester plus de 30 minutes. Pour un plouf, ça peut le faire.

A Palavas-les-Flots, les places pour les personnes à mobilité réduite sont gratuites.

Villeneuve-lès-Maguelone

Les plages de Villeneuve-lès-Maguelone sont éloignées du vieux village, et il est donc difficile de se garer sans payer, l’été, sur le littoral de cette commune de la métropole. A l’ouest, le parking du Pilou est payant, depuis le 8 avril : peu importe le temps que vous restez garés, c’est 5 euros pour les voitures. A l’est, au Prévost, c’est le même prix, 5 euros. Et 2,50 euros quand la plage se vide, entre 18 heures et 20 heures. A noter, pour ceux qui n’ont pas peur de marcher, il est possible de se garer gratuitement aux abords de l’école Dolto, et de rejoindre la passerelle du Pilou à pied ou à vélo, à 1,8 km de là.

Le parking du Prévost, à Villeneuve lès Maguelone. - N. Bonzom / Maxele Presse

Frontignan

Le meilleur, pour la fin. Frontignan est la dernière commune littorale autour de Montpellier à n’avoir pas cédé aux sirènes des horodateurs. Et la mairie s’en félicite, sur son site Internet : « Ici, on stationne gratuit ! » Les 5.200 places de stationnement sont gratuites, dont un bon paquet se trouve directement au bord de la mer. Attention, toutefois, dans le centre-ville, certaines places, dans la zone bleue, doivent être libérées au bout d’1h30.

