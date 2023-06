A Montpellier (Hérault), les Estivales sont une institution. A l’arrivée des beaux jours, on se rue, tous, sur ces rendez-vous « guinguette », imaginés il y a vingt-deux ans par le syndicat AOC Languedoc, pour promouvoir les pinards du coin. Sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, l’événement a rassemblé jusqu’à 20.000 fêtards, entre 2001 et 2019, avant que les organisateurs ne se concentrent sur des événements plus intimistes, à Sommières, à Salinelles, à Villeneuve-lès-Maguelone, à Lattes, à Palavas-les-Flots et au domaine d’O.

Aux Estivales, on paie 6 à 7 euros l’entrée, et on repart avec un verre sérigraphié aux couleurs de l’événement, et deux bons valables pour des dégustations de vins. Leur petit ballon à la main, les amateurs de pif sont libres, toute la soirée, d’aller se faire servir un canon (avec modération !) par les nombreux vignerons invités par l’AOC Languedoc. « Quand je suis arrivée à Montpellier, il y a une dizaine d’années, je n’y connaissais strictement rien, en vin », confie Sandra, qui « adore » ces rendez-vous vignerons. « Petit à petit, en discutant, aux Estivales, avec les producteurs, j’ai appris à reconnaître les cépages. Et désormais, je sais ce que j’aime… Je ne me sers plus du vin au hasard ! »









« Il y a un côté "fête de village", ça nous rappelle notre enfance »

Sam, lui, descendait « chaque année de Belgique » pour boire un coup aux Estivales, quand elles noircissaient de monde l’esplanade, à Montpellier. Depuis que l’événement, victime de son succès, a quitté l’Ecusson, il n’y vient plus. Patrick regrette, lui aussi, que ces rendez-vous n’ont plus lieu dans le centre-ville. Car quand on avait trop bu, « on pouvait rentrer à pied, sans la voiture », déplore-t-il. Carla, en revanche, ne regrette pas ce repositionnement des Estivales, qui sont désormais plus à taille humaine. Au contraire. Elle ne peut plus se passer, chaque semaine (ou presque), d’aller faire un tour dans les villages du coin, pour goûter aux Saint-Chinian qu’elle adore. « Ce que j’aime, c’est le caractère convivial de ces rendez-vous, explique-t-elle. Il y a un côté "fête de village", ça nous rappelle notre enfance. C’est quelque chose qui s’est perdu. Ce sont des rendez-vous simples, sans chichi, entre potes. On boit du vin, et on mange de bons produits. »

Jean-Philippe Granier, le directeur technique de l’AOC Languedoc, a eu l’idée de créer ces rendez-vous, en observant les visiteurs du marché paysan, au mas de Saporta, à Lattes. « Les vignerons faisaient déguster leurs vins aux visiteurs, et tout le monde prenait une assiette d’huîtres, de la charcuterie, du Pélardon, etc. Et s’asseyait sur la pelouse, pour déboucher une bonne bouteille, et pour manger. On s’est dit qu’on tenait quelque chose. » Tout de suite, les événements de l’AOC Languedoc sont un carton. Rares sont les Montpelliérains, dans leurs placards, qui n’ont pas une petite collection de verres sérigraphiés des Estivales. « Ce qui plaît, c’est que les visiteurs ne boivent pas de vin comme ça, au hasard, poursuit Jean-Philippe Granier. Ils discutent directement avec les vignerons. Ça, les gens adorent. Il y aurait des distributeurs automatiques de bouteilles, ils ne viendraient pas ! Ils viennent parce qu’ils échangent, avec les producteurs. »





View this post on Instagram A post shared by Les Estivales de Sommières (@estivales_de_sommieres)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Au domaine d’O, « ça va faire un malheur ! »

Et chacun « mange ce qu’il veut ». « Je peux manger des fruits de mer, et mon voisin du fromage, confie le représentant de l’AOC Languedoc. Et on partage. On n’est pas obligé de prendre une entrée, un plat et un dessert. » Et les lieux sélectionnés par les organisateurs, la passerelle du Pilou à Villeneuve-lès-Maguelone ou le parc du Levant à Palavas-les-Flots, sont « magnifiques », note-t-il. Et ça, ça ne gâche rien.

Le succès des Estivales est tel qu’elles ont été « beaucoup copiées », sourit Jean-Philippe Granier. Aujourd’hui, de très nombreuses communes de la région organisent leurs propres événements, inspirées des rendez-vous imaginés par l’AOC Languedoc. Son directeur technique déplore toutefois quand la bière coule à flots, dans certains de ces événements. « J’aime beaucoup la bière, mais si je fais des Estivales, c’est pour que l’on boive du vin de la région, confie Jean-Philippe Granier. Pas de bière, ni de pastis. »

Alors oui, désormais, ces rencards avec les vignerons ont déménagé dans des lieux plus intimistes. L’orgie vinicole, sur l’esplanade, c’est terminé. « C’est la grande époque des Estivales, note son créateur. Il y avait 20.000 personnes, chaque vendredi… 20.000 ! Les gens ne me croient pas, parfois, quand je leur dis. On vendait 12.000 à 13.000 verres. C’était le Woodstock du vin ! » Mais les menaces d’attentats, puis le Covid-19, ont eu raison des Estivales dans le centre-ville. « C’était devenu difficile à gérer », se souvient Jean-Philippe Granier. Le concept n’a toutefois pas quitté la ville-centre. Désormais, c’est au domaine d’O qu’O Millésimes, le digne successeur des Estivales, a déménagé. « Je pense que ça va faire un malheur ! », sourit le directeur technique de l’AOC Languedoc.

Au parc du Levant, à Palavas-les-Flots, le 30 juin. Au domaine d’O, le 24 juin, les 28 et 29 juillet et les 18 et 19 août. Sur la place du marché, à Sommières, chaque lundi. Au mas de Saporta, à Lattes, chaque mardi et jeudi. Sur la passerelle du Pilou, à Villeneuve-lès-Maguelone, chaque mercredi. Dans le parc du Château, à Salinelles, chaque jeudi. Toutes les informations et les réservations des tickets, ici.