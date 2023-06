Ça baigne, à Montpellier. Cette année encore, les contrôles sanitaires réguliers, effectués par l’Agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie, montrent que les eaux de baignade en mer sont sans risques bactériologiques, autour de la capitale héraultaise. Selon le rapport de l’organisme public, la quasi-totalité des spots (Valras-Plage, Sérignan, Portiragnes, Vias, Agde, Marseillan, Sète, Frontignan, Villeneuve-lès-Maguelone, Palavas-les-Flots, Carnon et La Grande-Motte) sont classés en « excellente qualité », le plus haut pavillon.

Dans l’Hérault, seule la plage Saint-Clair, à la Grande-Motte, n’est classée qu’en « bonne qualité », à la suite d’une « contamination temporaire ». « Les analyses effectuées le 11 août et le 19 août 2022 ont mis en évidence un dépassement du seuil de Escherichia coli », une bactérie intestinale, indique l’ARS. « Le seuil maximal de 1.000 [préconisé par l’Agence nationale de la Sécurité sanitaire] n’étant pas atteint, aucune mesure de gestion n’a été prise. Cependant, cette contamination a causé le déclassement de cette baignade en "bonne", pour cette année. Cette pollution pourrait être liée à la fréquentation particulièrement élevée de ce site de baignade le jour du prélèvement. » Déjà, des contaminations bactériologiques avaient été détectées sur cette plage ultra-prisée de la Grande-Motte, à la fin de l’été 2021, entraînant une fermeture temporaire du site.





Dans les plans d’eau douce, le bilan est plus disparate qu’à la mer

Dans les lacs et les rivières de l’Hérault, en revanche, si la qualité globale reste satisfaisante, note l’ARS, le bilan est plus disparate. Sur les 39 spots accessibles au public, 27 sont classées en « excellente qualité » et 10 en « bonne qualité » (Hérault-Tivoli, Le village, Les gorges, Le vieux moulin, Le plan d’eau du village, Le moulin de Brunan, La cascade de Vis-Navacelles, Les Vailhes au Lac du Salagou, Arles-Gorges et Heric-Les gorges). Une zone est en qualité « suffisante », dernier palier avant le carton rouge : le Boulidou, sur la Cesse, qui était encore, il y a deux ans, d'« excellente qualité ».

Drapeau rouge, en revanche, sur le site d’Orb-Taillevent, à Lunas, classé en « qualité insuffisante ». La baignade y est interdite. Même sanction sur le plan d’eau du Boulouc, lui aussi barré en rouge, qui avait été interdit aux baigneurs l’été dernier, « pour des raisons de sécurité sanitaire due à une dégradation progressive de la qualité durant les dernières saisons », sans que l’on puisse déterminer l’origine de ces pollutions, indique l’ARS. Attention, deux sites sont fermés à Cazilhac (Les Forces et Vis-Les cascades) pour des chutes de pierres sur le parking, ayant causé un accident mortel en 2018.

Dans le Gard, toutes les plages sont d'« excellente qualité » au Grau-du-Roi

Pour ceux qui préfèrent s’échapper dans le Gard, pour fuir la foule héraultaise, toutes les plages du Grau-du-Roi (Le Boucanet, Rives droite et gauche, Port Camargue Nord et Sud et Pointe de l’Espiguette) sont classées en « excellente qualité ». Côté lac et rivières, 52 spots sur 77 sont, aussi, au top et 13 sont de « bonne qualité » (les Gorges de Capou, la Pensière de Dourbies, le Mouretou, le Pont vieux, Garanel, le Plan d’eau de la prairie, la Rouquette, la Vigère, les Rives du Gardon, Chareneuve, le Vieux moulin, le Moulinet et Mas de Terris). Quatre sites sont classés en « qualité suffisante » : le Rocher des fées (classé en qualité « insuffisante » en 2021), les Plantiers, Gour Mourier (classé en qualité « insuffisante » depuis 2019) et la Gambionne. Sur ces sites, les investigations se poursuivent, indique l’ARS, pour tenter de débusquer les sources de pollution.

Enfin, deux sites d’eau douce hissent le drapeau rouge dans le Gard : l’Aire de loisirs à Aumessas (l’Albagne) et le plan d’eau d’Aulas (le Coudoulous). A noter, la zone de baignade de la Grotte des fées, à Tharaux, est fermée aux baigneurs cet été, aucun prélèvement n’ayant pu être effectué en raison de l’assèchement du cours d’eau.

La qualité des eaux de baignade est consultable en temps réel ici.