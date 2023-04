Voici le top 5 des marques de tourisme préférées des Français

Envie de vacances ? C’est bien normal et quand on interroge les Français sur leur marque de tourisme préférée, c’est Air France qui arrive en première position. 20 Minutes vous révèle top 5 du classement tourisme établi par la Marque préférée des Français. A la deuxième place, on trouve Gîtes de France et à la troisième Ibis. Le top 5 est complété par Booking.com et Center Parcs.

La Marque préférée des Français note « dans ce secteur, que l’on retrouve le côté chauvin des Français avec une préférence appuyée sur les marques nationales. Le plaisir des consommateurs à redécouvrir nos régions avec Gîtes de France et Center Parcs. »









Les trois marques qui connaissent les plus fortes progressions en 2023 sont Lastminute.com, Club Med et Booking.com.

