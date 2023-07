Ayant grandi en Loire-Atlantique, échappé quelque temps à Bordeaux, Frédéric couvre depuis près de vingt ans l’actualité de Nantes des Pays-de-la-Loire. On peut donc le considérer sans trop se tromper comme un fin connaisseur de sa région, sur laquelle il porte un regard à la fois tendre et critique. Suivez le guide.

Si vous deviez décrire votre région en quelques phrases…

A première vue, la région Pays-de-la-Loire parait moins sexy que ses voisines, surtout par rapport à la Bretagne avec qui elle est souvent comparée. La faute à un manque d’identité évident et a une histoire collective trop récente. Mais avec son économie dynamique, ses villes attractives, sa nature diversifiée, les Pays de la Loire offrent tout de même une qualité de vie enviée par beaucoup d’habitants. L’offre touristique est également très équilibrée malgré la petite taille du territoire : plages, campagne verdoyante, patrimoine, visites culturelles… On peut (presque) tout faire à une distance kilométrique raisonnable.

Quel est le département incontournable ?

Les cinq départements des Pays-de-la-Loire ont leurs atouts mais la Loire-Atlantique est, sans conteste, celui qu’on ne peut pas rater. Déjà parce que Nantes, sa plus grande ville, s’y trouve. Si elle peut décevoir par son manque d’unité architecturale, conséquence des bombardements de la Seconde guerre mondiale, la ville natale de Jules Verne mérite d'y séjourner. Pour voir les Machines de l’île et son éléphant géant, spectacle gratuit à lui seul, mais aussi le château, le passage Pommeraye, ses œuvres d’art sur l’espace public, ses nombreux bars et restaurants… Dans le reste du département, les plages de l’Atlantique, que ce soit du côté de Pornic ou de la Baule, la Presqu’île de Guérande, les bords de Loire, le vignoble valent aussi un détour enthousiasmant.

Quel est le lieu à ne pas manquer ?

C’est à la fois un paysage et une expérience. Et votre ressenti ne sera jamais le même selon l’horaire de la journée. Le passage du Gois, en Vendée, est une curiosité qui mérite d’être découverte. Cette route submersible de 4,2 kilomètres reliant Beauvoir-sur-mer à l’île de Noirmoutier peut être empruntée uniquement à marée basse (jusqu’à 1h30 avant et 1h30 après). La traversée, avec l’océan de chaque côté, est apaisante et étonnante. On peut s’y arrêter pour une rapide promenade ou s’adonner à la pêche à pied. Mais attention à ne pas se moquer de la marée ! Chaque année, des automobilistes défient les panneaux d’avertissement et se retrouvent piégés, contraints de grimper sur un poteau-balise pour échapper aux flots. L’autre intérêt du Gois est aussi de passer une journée à Noirmoutier et, notamment, ses plages, dont la fameuse plage des Dames.

Le passage du Gois relie le continent à l'île de Noirmoutier, en Vendée. - L.Marin/AFP

Les monuments historiques à voir absolument ?

Les châteaux de la Loire bien sûr ! Ils sont nombreux en Maine-et-Loire, à l’image des châteaux de Saumur, de Brissac, de Montreuil-Bellay, du Plessis-Bouré, de Montsoreau, de Serrant et même de celui d’Angers, certes moins élégant mais où est exposée la tapisserie de l’Apocalypse, le plus grand ensemble de tapisseries médiévales au monde. Dans un autre style, la visite de l’Abbaye royale de Fontevraud est également incontournable. Mais si vous voulez sortir un peu des sentiers battus, allez au Mans. En cœur de ville se trouve la Cité Plantagenêt avec sa muraille et ses rues pavées habitées de maisons à colombage.

Un coin de paradis à l’abri des touristes ?

Pour la plupart des visiteurs, Saint-Nazaire c’est l’estuaire, des industries, des immeubles assez laids typiques de la Reconstruction. Mais beaucoup ignorent que Saint-Nazaire est aussi « la ville aux vingt plages », dont certaines comptent parmi les plus belles de la région. Le meilleur moyen de les découvrir est assurément en empruntant le sentier des douaniers (GR 34). Nichées au pied de falaises, surveillées uniquement par quelques pêcheries et villas cossues, Porcé, Bonne-Anse, Kerloupiots, Port-Charlotte et autres Belle-Fontaine présentent de faux airs de calanques. Moins secrète mais aussi plus chic, la plage de Monsieur Hulot est la perle de Saint-Marc-sur-Mer, immortalisé par le cinéaste Jacques Tati.

Un endroit pour se mettre au vert ?

Les rivières Sarthe et Mayenne sont parfaites pour des randonnées de plusieurs jours ou des balades à la journée. Le calme est au rendez-vous et le décor, parfois encaissé, souvent ombragé, y est bien plus diversifié que les rives du canal de Nantes à Brest, par exemple. En chemin, on y croise des petits ports, des écluses, des anciennes minoteries, des abbayes (Solesmes, Port-Salut) et aussi quelques villes pleines de charme comme Parcé-sur-Sarthe, Asnières-sur-Vègre, Malicorne, Mayenne ou Château-Gontier. Les rivières sont navigables, y compris en bateau électrique sans permis.

Un bateau habitable en excursion sur la Mayenne. - S.Gaudard/Anjou tourisme

Une activité typique des locaux ?

Si la course automobile à ses fans au Mans, de même que la voile en Vendée et en Loire-Atlantique, et si je vous parlais du vélo ? Outre les villes bien aménagées pour les cyclistes que sont Nantes, Angers, Le Mans et Saint-Nazaire, la région, résolument plate, offre un nombre exceptionnel de voies vertes et d’itinéraires cyclables balisés : Vélodyssée, Vélocéan, Vélo Francette, canal de Nantes à Brest, Vélobuissonière, Vallée du Loir à vélo, Vendée vélo tour… La plus fréquentée est La Loire à vélo qui s’achève à Saint-Brévin-les-Pins, face à l’océan. Superbe et facile à faire, quel que soit son niveau. Pour les cyclistes les plus sportifs, les Pays-de-la-Loire sont l’une des principales régions françaises en nombre de licenciés.

Le plat à déguster absolument ?

J’aurais pu vous recommander la sauce au beurre blanc, les rillettes, le jambon de Vendée, la mâche ou les fouées… Mais pour un moment convivial au petit-déjeuner ou au goûter, je vous conseille tout simplement la brioche vendéenne. On en trouve partout, de l’artisanale jusqu’à l’industrielle produite à la chaîne. Particulièrement moelleuse, on la consomme nature ou couverte de sucreries. Elle est souvent servie lors des fêtes de famille. Et si vous êtes invité à un mariage, vous découvrirez peut-être même l’étonnante tradition de la « danse de la brioche »…

L’artisanat à découvrir ?

Le savoir-faire des paludiers des marais-salants de Guérande est reconnu internationalement. On peut les voir à l’œuvre l’été du côté de Batz-sur-mer, du Croisic et de la Turballe. Ils travaillent sans machine, uniquement à l’aide d’une grande spatule appelée le « las » ou d’une « lousse » pour cueillir délicatement la fleur de sel. La quantité de sel produite dépend de l’ensoleillement. On peut en acheter dans tous les supermarchés ou, encore mieux, directement au bord des routes. Les plus curieux pourront visiter Terre de sel, un site pédagogique très bien fichu.

Les Alpes mancelles dominent la Sarthe et la Mayenne (illustration). - A.Amiot/Sarthe tourisme

Le faux cliché ?

On dit souvent que les Pays-de-la-Loire sont tout plats, ce qui n’est pas totalement faux (la Loire-Atlantique est d’ailleurs le département ayant le point culminant le plus bas de France). Mais saviez-vous qu’on trouvait des montagnes en Sarthe et Mayenne ? Bon, ok, plutôt des collines, mais elles s’appellent tout de même les Alpes mancelles. Ce petit massif parsemé de falaises et forêts est un superbe spot de rando.

Ce qu’il ne faut jamais faire quand on vient ici ?

Acheter du beurre doux ! Comme en Bretagne, le beurre se consomme généreusement (voire très généreusement) et… salé. Choisissez donc dans les rayons du beurre demi-sel ou avec des cristaux de sel, si vous ne voulez pas passer pour un touriste insensible aux bonnes choses. D’ailleurs, du beurre doux mérite-t-il vraiment de s’appeler du beurre ? Dans le même genre, sachez qu’en Pays-de-la-Loire c’est aussi la team « pain au chocolat » qui l’emporte très largement sur les « chocolatines ».

L’info insolite à connaître sur la destination ?

La plage de La Baule est membre du Club des plus belles baies du monde, au même titre que la baie d’Along ou celle de San Francisco. Elle se targue aussi d’être la plus longue plage urbaine d’Europe. Il faut dire qu’elle s’étire sur 9 kilomètres de long entre Pornichet et Le Pouliguen. Il y a de la place pour étaler sa serviette, son sable est plutôt fin et la pente vers la mer quasi parfaite. De l’autre côté, le front de mer bétonné est nettement moins ravissant.

L’objet à rapporter dans sa valise ?

Pour offrir à des enfants, voire à des amis, un bol breton (vous savez celui avec le prénom peint à la main dessus) de la faïencerie de Pornic fera très bien l’affaire. Mais si vous avez plus de 18 ans, une bonne bouteille sera aussi un cadeau apprécié. Et, entre le muscadet, les coteaux du layon, les coteaux de l’aubance, le savennières, le saumur champigny, l’anjou villages ou le crémant de Loire, il y a l’embarras du choix !