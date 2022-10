D’épais nuages cachent un peu le soleil et ça souffle fort ce mercredi matin. Qu’importe. Emmitouflés dans leurs coupe-vent, équipés de bottes pour certains, un petit groupe de courageux s’avance sur une bordure de terre argileuse. Accompagnés par quelques oiseaux, baignés dans une odeur d’embruns, ils tendent l’oreille pour ne rien rater des explications de Morgane, guide naturaliste chez Terre de sel. Une petite fille se questionne : « Comment on fabrique le sel ? » Depuis une vingtaine d’années, cette structure touristique répond aux questions du grand public, qu’elle emmène à la découverte des célèbres marais salants de Guérande, en Loire-Atlantique. Cette année encore, quelque 65.000 personnes y auront cheminé, des familles, gastronomes ou amoureux de la nature, dont 10 % viennent de l’étranger. Complet cet été, le site recevra certainement encore beaucoup de monde ces prochains jours, à l’occasion des Journées régionales des visites d’entreprises, mais aussi des vacances de la Toussaint qui battent leur plein.

Il faut dire que la visite guidée (tarif adulte: de 10,50 € à 14,50 €) a quelque chose de magique. D’abord parce qu’il est interdit d’accéder seul à ce site naturel protégé de 2.000 hectares, où travaillent quotidiennement 300 paludiers dans un cadre exceptionnel. Mais aussi parce que l’on peut justement voir de nos propres yeux le fonctionnement des salines, qui n’a pas tant évolué que ça depuis 1.500 ans. Sur le bord de l’une d’entre elles, Morgane est en pleine explication. « Pour que l’eau de mer arrive jusqu’aux marais, les paludiers ont creusé tout un réseau de canaux : les étiers, indique la jeune femme. Tous les 15 jours, avec les grandes marées, l’eau arrive d’abord dans un bassin appelé vasière où elle est filtrée, puis continue son très long chemin. » Grâce au jeu des dénivelés, du soleil et du vent qui favorisent l’évaporation, l’objectif est qu’elle arrive, bien chargée, jusqu’aux œillets. « L’eau y est dix fois plus salée que dans l’océan, révèle Morgane. Environ 300g de sel par litre ! »





Lors d'une visite guidée des marants salants de Guérande animée par Morgane, le 26 octobre 2022 - J. Urbach / 20 Minutes

Une sensibilisation au savoir-faire et à la nature

C’est là que les paludiers entrent en action. Cet été, avec une météo particulièrement favorable, 35.000 tonnes du fameux or blanc ont été sorties, un record, à la force des bras. On comprend en voyant Morgane manipuler le las, cette grande perche de 5 mètres de long qui permet de pousser l’eau pour ramener le sel, que ce n’est pas tous les jours une partie de plaisir… « Les gens sont sidérés de voir qu’avec des outils qui ressemblent à un râteau et une pelle, on a un produit d’exception qui s’exporte dans le monde entier, se félicite Emmanuel Blanc, le directeur de Terre de sel. Mais on n’est pas là pour pousser les gens à acheter. Nous voulons les sensibiliser au savoir-faire, à la nature, au respect de l’environnement… Nous avons développé une multitude de visites et randonnées en ce sens, notamment hors saison, pour attirer davantage un public de locaux. »









Avec un chiffre d’affaires qui devrait atteindre 3 millions d’euros cette année, tiré notamment par la boutique, la structure (filiale de la coopérative Le Guérandais) de 15 salariés ne souhaite cependant pas grossir davantage. D’ailleurs, la taille des groupes a même été réduite pour une « meilleure qualité de visite ». Et parfois, notamment en hiver, l’expérience revêt carrément un caractère exceptionnel. « Nous sommes ouverts toute l’année, ce qui veut dire que même si une seule personne se présente un matin en plein mois de janvier, la visite part, indique Emmanuel Blanc. Mon principe, c’est qu’on a besoin de sel tous les jours. Alors nous devons être ouverts et accueillir le public tous les jours ! »