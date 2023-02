Il y a du monde dans les Pays-de-la-Loire où les vacances d’hiver battent leur plein. Une tendance que l’on a largement observée cet été, après plusieurs années moins dynamiques pour le tourisme en raison de la crise sanitaire. Une récente note de l’Insee le confirme : la fréquentation touristique a augmenté « de 4,9 % par rapport à la saison estivale 2019, déjà très dynamique ».

7,2 %. Après un premier boom de fréquentation dans les campings, la saison estivale 2022 a enregistré 13,4 millions de nuitées entre avril et septembre, aidée par une météo favorable, soit une importante hausse de 7,2 %. Les campings haut de gamme, situés sur le littoral, ont été les plus plébiscités. Contrairement à la moyenne nationale, les hôtels de la région s’en sont plutôt bien sortis : +1,2 %, notamment grâce au retour des touristes britanniques mais aussi du regain du tourisme d’affaires.









8 millions. C’est le nombre de visiteurs qui ont poussé la porte des 70 plus grands sites ligériens, soit une hausse de 30 % par rapport à 2019, indique l’Insee. « Les parcs de loisirs enregistrent 64 % des entrées payantes et confirment leur dynamisme. Les musées ligériens sont également attractifs (+ 41 % de visites par rapport à 2019). » Le principal parc d’attractions, le Puy du Fou en Vendée, a par exemple encore battu son record d’entrées vendues (2,34 millions, en hausse de 2 %).

15,2 %. La hausse du nombre de passages à vélo enregistrée sur les grands itinéraires cyclables des Pays-de-la-Loire, entre janvier et septembre 2022. C’est le long de la Loire à vélo que l’engouement se mesure le plus avec 442.720 passages enregistrés entre mai et septembre 2022, soit + 23,7 % par rapport à la même période de 2019. « La pratique du vélo s’installe durablement et n’est pas seulement due à la crise sanitaire. Elle tend d’ailleurs à se répartir sur l’ensemble de l’année avec une hausse des passages sur l’ensemble des mois, hormis en février », précise l’Insee.