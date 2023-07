En treize ans en Alsace, peut-on se targuer de connaître pleinement le coin ? Loin de là. Il n’empêche, le journaliste Thibaut Gagnepain apprécie pleinement sa région d’adoption et toutes ses spécificités. Allez, suivez-le, il vous aide à la découvrir… avant peut-être de venir voir par vous-même ?

Si vous deviez décrire votre région en quelques phrases…

Il y a très peu d’endroits en France où l’identité est si forte. Quand on pense Alsace, viennent vite à l’esprit les cigognes, le marché de Noël, le Kougelhopf, les maisons colorées... Des clichés, oui, mais qui sont bien réels avec des traditions entretenues. Il existe aussi des fêtes folkloriques avec des costumes traditionnels. Le tout au sein d’un petit coin de France (190 km de long sur 50 km de large) très touristique mais aussi hyper dynamique. Sa position géographique, au cœur de l’Europe, n’y est pas pour rien. Bref, l’Alsace est belle et l’Alsace bouge.

Quel est le lieu à ne pas manquer ?

Ce serait dommage de venir sans emprunter une partie des 170 kilomètres de la route des Vins. Peu importe la saison, elle est magnifique. D’abord parce que les paysages viticoles sont souvent très beaux, mais aussi ici car elle est parsemée de châteaux (souvent en ruines), des fameuses maisons à colombages de toutes les couleurs… Sans oublier les nids de cigognes ou bien sûr ces caveaux où la dégustation est toujours possible. Avec la magnifique « Petite Venise » de Colmar à mi-chemin.

Quel est le village incontournable ?

Avec six communes dans le célèbre guide « Les plus beaux villages de France », difficile d’arrêter un choix. Eguisheim, Riquewihr, Hunawihr, Bergheim et Mittelbergheim se situent tous sur la route des Vins, avec l’afflux de touristes que celui induit souvent. A raison ! Mais faites aussi un tour à Hunspach, dans le nord souvent méconnu du Bas-Rhin. Ses imposantes maisons de torchis blanc à pans de bois valent le coup d’œil, avant de filer à Wissembourg pour ses remparts ou au fort de Schoenenbourg, sur la ligne Maginot.





L'entrée du "Village préféré des Français 2020", Hunspach. - T. Gagnepain





Les monuments historiques à voir absolument

La cathédrale de Strasbourg, chère à tous les Alsaciens, ne peut pas être mise de côté. En montant sur sa plate-forme à 66 mètres de haut, la vue est très agréable sur la ville. Plus au sud, la forteresse perchée du Haut-Koenisgsbourg fait toujours son effet, pas qu’auprès des plus jeunes.

Un endroit pour se mettre au vert

Quelles Vosges choisir ? Le parc naturel au nord du Bas-Rhin ou celui des Ballons, à l’ouest de Colmar en direction de Gérardmer ? Difficile à dire, les deux s’arpentent en balade ou plus sérieusement avec un sac à dos et des bâtons de randonnée. On est alors bien content de reprendre des forces dans une ferme-auberge typique du massif…

Une activité typique des locaux

Faire du vélo ! Il y a plus de 2.500 km d’itinéraires cyclables en Alsace, avec des aménagements presque partout. Mais pédaler s’effectue souvent au quotidien, pour aller travailler. Soyez vigilant à Strasbourg, on peut vite entendre un coup de sonnette si on gêne !

Le plat à déguster absolument

Les affamés n’hésiteront pas à commander une choucroute. Aux cinq viandes dans sa version classique, aux trois poissons pour une recette un brin plus légère. Après, impossible de ne pas parler du « Baeckeoffe », ce plat de viandes et de légumes marinés, et des tartes flambées. Ici, on les appelle souvent « flammekueche » et promis, elles n’ont rien à avoir avec celles trouvées dans le commerce. N'hésitez pas non plus à tenter un jarret de porc braisé au munster, ou « Waedele » ; ou un petit bibeleskas, où on trempe ses pommes de terre grillées dans un mélange de fromage blanc et crème.

Si l’on devait manger dans un seul restaurant

Joker ! Il y en a vraiment pour tous les goûts en Alsace, alors choisir… N’hésitez pas à franchir les portes des « winstubs », ces restaurants typiques où vous retrouverez les plats traditionnels alsaciens. Peut-être pas tous les jours hein…

La boutique à visiter absolument

Ça peut vite devenir un piège pour votre carte bancaire mais la magie opère souvent. Les magasins de décoration de Noël sont impressionnants de richesses. Deux particulièrement même s’il en existe d’autres : « un Noël en Alsace », à Strasbourg, et « Féérie de Noël » à Riquewihr. De quoi relooker votre sapin et les alentours tous les ans !

Une expression typique à connaître

Ce n’est pas vraiment une expression mais plutôt un tic de langage. Ici, beaucoup disent « comme dit » quand ils réexpliquent quelque chose. Rien de bien gênant. Attendez-vous aussi à entendre des « yo » en fin de phrase, des « hopla » pour signifier « allez ». Et peut-être à recevoir « un schmoutz », un bisou. Alors, « ça geht’s ? », ça va ?

Le cliché vrai sur votre région ?

Que l’Alsacien prend soin de sa maison et nettoie devant chez lui ? C’est souvent vérifié, bien sûr avec des exceptions. En vous promenant dans les villages, vous le constaterez : les façades sont souvent bien entretenues, les géraniums arrosés, la cour rangée, le trottoir sans détritus...

Et le faux ?

Non, il ne fait pas froid dans la région. Les hivers rudes relèvent des souvenirs des plus anciens, maintenant. Et l’été, la température monte souvent très haut, à des proportions certes moindres dans le massif des Vosges.

Ce qu’il ne faut jamais faire quand on vient ici

Evitez de rappeler le passé allemand de la région car il est synonyme, aujourd’hui encore, de blessures. Plus légèrement, prononcez « CEIM » et non « CHEIM », les fins de noms de villages pour ne pas être très vite démasqué !

L’info insolite à connaître sur la destination

Que « La Marseillaise » a été écrite à… Strasbourg dans la nuit du 25 au 26 avril 1792. Rouget de l’Isle, son compositeur, était alors logé chez le maire de la capitale alsacienne et avait intitulé le morceau « Chant de guerre pour l’armée du Rhin ». Les fédérés de Marseille participant à l’insurrection des Tuileries l’ont entonné un peu plus de trois mois plus tard, le 10 août 1792, d’où son nom actuel. « La Marseillaise » a été déclarée chant national le 14 juillet 1795.

L’objet à rapporter dans sa valise

Un bretzel ou un Kougelhopf pour les plus gourmands. Sinon, une nappe à carreaux en véritable kelsch d’Alsace (pas si simple à trouver) ou une poterie de Soufflenheim ou Betschdorf. Si vous aimez les Alsaciens en costume typique, un dessinateur s’est amusé à créer deux personnages devenus iconiques, Jeannala et Seppala. Qui peuvent se trouver sur des torchons, assiettes, tableaux etc. De quoi faire plaisir !