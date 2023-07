Crème solaire et crème glacée, parasol et chassé-croisé. On a attendu ce moment toute l’année : le coup d’envoi des vacances d’été est lancé ! Et lors de ce premier week-end de départs, il y avait déjà du monde dans les gares, les aéroports, et sur les routes.

Mais en amont du départ, il faut préparer sa valise. Et sur ce terrain, outre les personnes « standards » qui ne prennent ni trop, ni trop peu, le monde se divise en deux catégories : les minimalistes au petit balluchon et les « au cas où », qui ne porteront pas la moitié des fringues emportées, mais qui ne peuvent s’empêcher d’emporter leur maison. « Dans tous les cas, l’important, c’est d’être confortable avec soi, il n’y a pas de mauvais profil », rassure Robert Zuili, psychologue clinicien spécialiste des émotions. Dis-moi comment tu fais ta valise, je te dirai qui tu es : nos lecteurs et lectrices ont joué le jeu et répondu à notre appel.

« Je n’ai besoin que du strict nécessaire »

« Mes affaires, je m’en occupe généralement un peu à l’arrache, la veille du départ, en moins de vingt minutes, confie Nicolas, minimaliste. Je pense d’abord à mes papiers, puis je glisse dans mon sac serviette, maillot de bain, tongs, quelques t-shirts et deux shorts, et autant de caleçons et de paires de chaussettes que de jours de voyage, pour ne pas avoir besoin d’en laver. Et dans ma trousse de toilette, il y a juste ma brosse à dents, du gel coiffant et de quoi me laver en format mini ».

Pour ses deux semaines en Méditerranée, pas question non plus pour Marianne de traîner ses bagages comme un boulet. « J’ai une valise encore plus petite que le format cabine, j’y mets le minimum : maillot de bain, tongs, robe, short, trois t-shirts et autant de débardeurs et d’ensembles de sous-vêtements, que je lave au fur et à mesure. Et pour les produits de toilette, je ne m’encombre pas : j’achète shampoing, gel douche et crème solaire sur place ! Je prends le moins possible sans attendre mon bagage après l’atterrissage, et surtout sans me prendre la tête ! » N’a-t-elle pas peur d’oublier quelque chose d’important ? « Non, les vacances, c’est fait pour profiter, pas pour faire un défilé de mode ».

Pour Robert Zuili, nos valises en disent long sur nous. « Il y a, comme Marianne et Nicolas, ceux qui sont dans le lâcher prise, sereins. Ces personnes sont dans la capacité d’improviser, elles ont une liberté d’esprit qui fait que même en cas d’imprévus ou de difficultés, cela ne va pas les préoccuper outre mesure, parce qu’elles ont suffisamment de sécurité intérieure pour se dire qu’elles trouveront toujours une solution. Ces profils acceptent l’aléa et même une petite part de risque, décrypte-t-il. C’est aussi ce qui leur plaît, ils savent s’adapter. Pour eux, le maître mot c’est le plaisir, ce qui est matériel à moins de valeur. Le confort psychologique dans lequel s’inscrivent ces personnes, qui ne sont pas dans l’anticipation, fait qu’un aléa ou un oubli n’est pas de nature à remettre en cause le plaisir qu’elles éprouveront ».

« Je fais partie de la Team "au cas où" »

Le minimalisme, ce n’est pas ce qui anime Lilou, au contraire. « Je fais partie de la Team "au cas où" alors je prends tout, avec option valise à ras bord ! C’est un vrai casse-tête chaque année, je n’arrive pas à faire des choix rationnels. En montagne, j’emporte des talons hauts et des robes habillées – pas très utiles – au cas où, ainsi que des vêtements chauds et des vêtements légers, au cas où, pour être prête pour n’importe quelle météo ».

Emporter sa maison « au cas où », ou prendre trois fois rien, « c’est dans tous les cas une manière d’appréhender le monde extérieur qui est le reflet de son monde intérieur, estime Robert Zuili. Ainsi, quand on voit le monde comme une menace, on a besoin de sécuriser les choses pour mieux les contrôler, comme le fait de tout avoir pour affronter toutes les météos possibles. Emotionnellement, cela renvoie à des gens anxieux, voire angoissés : l’émotion qui les gouverne, c’est la peur : ne pas arriver à l’heure, être pris par défaut par la météo ».

Il n’est pas question que de bagages, « la notion clé, c’est le contrôle. Et dans ce cas, le meilleur moyen de trouver son équilibre est de mettre à distance toute notion d’imprévu, de pouvoir parer à tout scénario, développe le psychologue. C’est toute la difficulté d’atteindre le lâcher prise pour ces profils-là, qui doivent trouver que les minimalistes frôlent l’inconscience. Ils sont dans le réel, et pour eux, ce qui compte, c’est de maîtriser leur peur en contrôlant tout ce qui est tangible ».

« Trois tris et un kit de survie »

Elisabeth, elle, elle aime voyager léger, mais l’imprévu n’a pas sa place pour autant. « Ma valise, je commence à la préparer au moins deux semaines à l’avance, plante-t-elle. Sur un lit, je sors tout ce dont je pourrais avoir besoin, une vraie montagne ! Puis je lance ma méthode des trois tris. Au premier, j’enlève les doublons. Au deuxième, les choses difficiles à accorder. Au troisième, les vêtements trop classes ou trop fantaisistes. Pour la trousse de toilette et de secours, je prends des petits flacons récupérés à l’hôtel, des échantillons de crèmes et un mini-tube de lessive pour laver au fur et à mesure mes sous-vêtements. Et je mets les médicaments basiques en pilulier pour ne pas prendre les boîtes complètes, un rouleau de sparadrap, un désinfectant et des mouchoirs en papier ».

Un esprit qui pense vraiment à tout. « Très important : je retire de tout ça un "kit de survie" au cas où ma valise se perdrait, avec t-shirt, culotte, pantalon léger, tongs, médicaments indispensables, chargeur de téléphone et photocopie de mes papiers. Le tout, tassé serré dans une besace qui contient aussi mon mini-sac et mes billets d’avion ou bateau. En tout, je finis avec une valise cabine et une besace. Au retour, tout ce qui est dans la besace rentre dans la valise, et les souvenirs filent dans la besace ».

Un savant mélange de minimalisme et de contrôle. Car même avec une valise cabine, « les personnes dans le contrôle ont besoin de se sécuriser en anticipant tout. Cela peut aller jusqu’à réserver tout sur leur parcours de vacances, les restaurants, les visites », avance le psychologue.









« J’aimerais me libérer de tout ça »

La valise cabine, encore elle, Lilou rêverait de s’en contenter. « J’aimerais me libérer et n’emporter que trois t-shirts que je laverais, mais je n’y arrive pas. Un jour peut-être ». Idem pour Alphonsine, qui chaque année prend « trop de vêtements et trop de chaussures ! Je fais aussi une check-list afin de ne rien oublier et je coche au fur et à mesure ce que je mets dedans. Tous les ans, je me dis que je dois réduire mes bagages, mais sans succès ».

Est-ce irréversible ? Si vos bagages vous pèsent, « on peut tenter de les alléger petit à petit, en se fixant un objectif, propose Robert Zuili. On pèse sa valise, et on essaie d’en retirer un, deux ou trois kilos d’affaires dispensables. Et si c’est trop dur, on peut faire un exercice au retour des vacances avec une autre check-list, celle de toutes les affaires qu’on n’a pas ou presque pas portées, et ainsi ajuster le contenu pour les prochaines vacances ». Lilou, elle, savoure sa première victoire : « j’ai réussi à limiter le nombre de chaussures que j’emporte ».