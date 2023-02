Il n’y a ni la mer ni la montagne, mais les touristes s’y pressent quand même. Bienvenue en Alsace. En 2022, 46 millions de nuitées ont été enregistrées dans ce petit coin de France. Et les visiteurs sont repartis ravis de leur séjour, à en croire le classement établi par les utilisateurs de Booking.com. Les hébergements du Bas et Haut-Rhin proposés sur la plate-forme ont ainsi obtenu les meilleures notes, faisant donc de la région « la plus accueillante de France ». Pour la quatrième année de suite !

Les Alsaciens seraient-ils plus aimables et tournés vers l’autre que leurs voisins ? « Ils sont sans doute plus ouverts », tente Marc Levy, le directeur d’Alsace destination tourisme (ADT) en donnant un exemple. « Il n’est pas rare qu’en voyant un visiteur en galère, ils proposent leur aide, notamment pour le guider. » « Je peux vous assurer que les gens disent plus facilement ''bonjour'' et sourient davantage que dans d’autres endroits », ajoute Pascal Bernard, délégué général à l’association « Les plus beaux villages de France ».









Les deux hommes sont néanmoins d’accord, l’accueil ne peut pas se résumer aux comportements des hôtes et à d’éventuels clichés. Non, « il y a de nombreux aspects à prendre en compte ». « On pourrait parler d’un patrimoine matériel avec des superbes paysages comme sur la route des vins ou des très beaux villages ; et d’un patrimoine immatériel où la gastronomie a toute sa place. On mange et on boit bien en Alsace, il y a un véritable art de vivre », détaille l’habitué des tournées dans les communes les plus remarquables du territoire.

« On dit souvent qu’il y a 15 % de trop dans les assiettes ! », reprend le responsable chez ADT. « Il y a une générosité dans les assiettes qu’on retrouve aussi dans le fleurissement (vive les géraniums !). Les Alsaciens entretiennent leur maison et ça arrive encore d’en voir le samedi matin balayer le trottoir devant chez eux. » Sans oublier, ensuite, de se mêler aux diverses activités ou manifestations autour d’eux. « La densité des associations locales n’a nulle autre pareille en France. Il y a des fêtes ou des concerts tous les week-ends, pas faits pour les touristes mais auxquels ils sont les bienvenus », ajoute encore Marc Levy, évidemment dans son rôle de promotion du territoire.

« Une concentration de beaucoup de choses »

Certainement un peu moins subjectif, Pascal Bernard note « qu’il y a une concentration de beaucoup de choses dans la région ». Comme cet immense réseau de pistes cyclables, de nombreux châteaux forts, des itinéraires de randonnées. Le tout donc avec de multiples possibilités de se loger puisque 155.000 lits sont accessibles. « On le voit bien : les gens recherchent beaucoup l’authenticité et l’Alsace n’a pas encore perdu trop de terrain sur la standardisation. » Les cigognes, nappes à carreaux, flammekueches et autres choucroutes ont encore de beaux jours devant elles.

L’ensemble devrait séduire encore quelques visiteurs, pour le plus grand plaisir de leurs hôtes. « Ce que je vais dire va peut-être un peu déplaire », conclut le représentant de l’association « Les plus beaux villages de France ». « Mais les Alsaciens ont très bien compris ce que cela signifiait de bien accueillir. Derrière, il y a les retombées économiques qui vont avec ».