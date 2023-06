On ne va pas vous lâcher son âge, mais cela fait maintenant 13 ans que Mikaël Libert est journaliste au bureau local de 20 Minutes à Lille. Né à dans la capitale des Flandres comme on dit là-bas, il est un pur produit du Nord, l’accent ch’ti en moins. Du coup, sa ville, il la connaît plutôt bien.

Si vous deviez décrire votre ville en quelques phrases…

Cela peut sembler paradoxal, mais Lille est une grande ville à taille humaine. On peut la sillonner à pied ou à vélo sans avoir besoin de poser une semaine de RTT. L’autre avantage, c’est que l’on ne s’y ennuie pas, même le dimanche, même en hiver, même s’il pleut. On n’a rien à envier à la capitale, entre l’opéra, les théâtres, les musées, les salles de concert, grandes, petites, les bars… Les bars, justement, il y en a presque autant que d’habitants, de quoi changer d’ambiance chaque jour de l’année si l’on veut. Cela vaut d’ailleurs aussi pour la restauration, qui est loin, très loin même, de se limiter aux spécialités régionales.

Quel est le lieu à ne pas manquer ?

Ce n’est pas original et, de toute façon, c’est impossible de la manquer : la Grand’Place. Il y a mille choses à voir depuis cette place, la Vieille Bourse, le bâtiment historique de la Voix du Nord où nous avons nos bureaux, le beffroi de la chambre de commerce et l’opéra, juste derrière. C’est le point de départ et le point de rendez-vous.

Quel est le quartier incontournable ?

Évidemment, cela dépend de ce que l’on recherche. En matière de patrimoine architectural, le centre-ville avec la Grand-place. Le Vieux-Lille, pour ses ruelles étroites pleines de bars et ses façades historiques. C’est aussi plein de boutiques originales mais pas forcément bon marché.

Les monuments historiques à voir absolument

Sans hésiter, il faut absolument grimper au beffroi de l’Hôtel de ville. C’est non seulement un monument remarquable mais il offre aussi, depuis son sommet, une vue panoramique sur Lille, voire bien au-delà s’il fait beau. Juste à côté, la Porte de Paris, point d’entrée de l’armée de Louis XIV lorsqu’il a conquis la ville. La cathédrale de la Treille, dans le Vieux-Lille, est intéressante à voir aussi, avec sa façade moderne sans clocher. Il y a aussi la citadelle Vauban, sauf qu’elle abrite notamment les militaires du Corps de réaction rapide France et qu’elle n’est donc pas accessible au public.

Un coin de paradis à l’abri des touristes

Le Jardin des plantes, bien planqué de l’autre côté du périph, dans le quartier de Moulins. Il est clairement sous-côté, même auprès des Lillois. Alors, oui, il a perdu sa serre équatoriale dans un vent de polémique, mais il reste le jardin botanique, le parc d’agrément et l’orangeraie. En journée, c’est un chouette coin.

Un endroit pour se mettre au vert

Le parc de la citadelle, qu’on appelle aussi le Bois de Boulogne. Soit autour du cheminement qui ceinture la fortification de Vauban, soit un peu au-delà pour profiter de la fraîcheur des sous-bois, soit encore le long des berges de la Deûle.

Une activité typique des locaux

Ce n’est pas une légende, on aime bien aller boire des coups à Lille, et dire que l’on se retrouve tous au musée en fin de journée serait mentir ! On aime bien aussi aller faire un tour, le dimanche, au marché de Wazemmes. Pas grand-chose d’exceptionnel de ce côté, ce n’est pas un marché touristique, en revanche, il reste l’un des plus grands de France.

Le plat à déguster absolument

Le welsh bien entendu, ce plat typique et léger, constitué d’une tranche de pain recouverte de jambon, noyée dans du cheddar fondu mélangé à de la bière. Le tout surmonté d’un œuf au plat et accompagné de frites. Evitez les restos à grand débit qui préparent leur welsh à l’avance.

Si l’on devait manger dans un seul restaurant

Ça, c’est quand même franchement subjectif. Alors allons-y pour le coup de cœur avec le Porthos, rue de la Monnaie, dans le Vieux-Lille. Non seulement on y trouve des plats régionaux, mais le cuistot propose aussi des burgers avec un pain feuilleté à tomber. En matière de prix, pas besoin de vendre un rein pour aller y manger.

La boutique à visiter absolument

Tous les guides vous orienteront vers l’historique fabriquant des gaufres préférées de Martine Aubry, rue Esquermoise. Alors oui, pourquoi pas, mais il y a aussi la désormais célèbre pâtisserie Aux Merveilleux de Fred, rue de la Monnaie, ou l’Estaminette, rue de la Barre, pour faire le plein de spécialités locales.

Une expression typique à connaître

« On s’dit quoi ». Non, ce n’est pas un cliché, tout le monde dit ça ici et chacun sait que cela signifie, « on se tient au courant ».

Le cliché vrai sur votre ville ?

De manière générale, on est très accueillants. C’est l’image qui revient souvent des gens d’ici. Et partout où l’on va, lorsque l’on dit que l’on vient du Nord, les gens nous rendent bien cette réputation, même en Corse !

Et le faux ?

Que partout dans le Nooooord, on parle comme dans « Bienvenue chez les Ch’tis ». Ce n’est pas du tout le cas, notamment à Lille, où les habitants n’ont pas d’accent en particulier ni n’utilisent de mots de patois.

Ce qu’il ne faut jamais faire quand on vient ici

Demander une chocolatine dans une boulangerie. Ici on dit un « petit pain au chocolat ».

L’info insolite à connaître sur la destination

Tout le monde sait que c’est à Lille que le général de Gaulle est né. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’un gars plutôt célèbre a été, un temps, gouverneur de la ville. En effet, quelques années après qu’il a repris Lille aux Espagnols, en 1667, Louis XIV a confié le gouvernorat de la ville au capitaine lieutenant de sa première compagnie de Mousquetaires. Et cet homme n’était autre que Charles de Batz de Castelmore, comte d’Artagnan. Il n’occupera cependant ce poste que quelques mois en 1672 avant de se faire tuer, un an plus tard, lors du siège de Maastricht.

L’objet à rapporter dans sa valise

Peut-être un des fameux vêtements du Gallodrome, une boutique qui détourne de célèbres logos avec des expressions ch'tis.