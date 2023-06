Point de départ de toutes les manifestations, la Porte de Paris est sans doute l’un des monuments lillois les plus remarquables. Elle trône ainsi majestueusement sur la place Simon Vollant, du nom de son concepteur, a quelques mètres de l’hôtel de ville. Et si son architecture de la fin du XVIIe laisse sans voix les touristes ébahis, il y a tout de même un truc qui cloche. En effet, au contraire de son homologue parisien, l’Arc de Triomphe lillois n’est aligné avec aucune rue. Une bourde de l’architecte de l’époque ? Spoiler : non.

C’est en admirant la Porte de Paris depuis le sommet du beffroi de la mairie de Lille que le constat est flagrant : les arches de ce monument n’ont d’autre perspective que les façades des bâtiments ceinturant la place Simon Vollant. D’en bas, en se plaçant au centre de la porte, le regard ne trouve pas la même liberté que celui des parisiens, lesquels ont, de part et d’autre de l’Arc de Triomphe, les avenues de la Grande Armée et des Champs Elysée. Et cette comparaison est la première erreur de notre part : « A Paris, si l’Arc de Triomphe donne sur des rues précises, c’est qu’il a été construit pour ça, et les rues aussi », explique Jean-Yves Mereau, spécialiste de l’histoire de Lille et président de l’association Renaissance du Lille ancien. « Ce n’est pas le cas à Lille », ajoute-t-il.

Cette porte n’a jamais été dans l’axe de rien

Il faut remonter loin, très loin dans l’histoire de Lille pour retrouver l’origine de ce monument. Au Moyen Age, cette porte s’intégrait à l’enceinte de la ville et n’était alors qu’un point de sortie comme un autre. « La Porte de Paris est née dans la fortification médiévale, sur un cheminement médiéval qui n’était pas droit », poursuit l’historien. Et si, déjà, cette porte n’était dans l’axe de rien, il y a une raison, militaire. « On n’alignait pas forcément les portes pour des raisons défensives. Créer une sorte de chicane permettait de ralentir la progression d’éventuels assaillants », explique-t-il encore.





D’ailleurs, le monument portait le nom de « Porte des malades » jusqu’au milieu du XVIIe siècle, parce qu’elle donnait sur la « Rue des Malades », ainsi nommée en raison de la présence d’une léproserie. C’est quand Louis XIV a mis son nez là-dedans que tout a changé. Avant que le roi de France ne conquière Lille, celle-ci faisait partie des Pays-Bas sous domination espagnole. En 1667, après un siège de seulement dix jours, l’armée de Louis XIV parvient à entrer dans Lille par la Porte des Malades. « C’est le roi de France qui a fait ériger la Porte de Paris à la place de la Porte des Malades pour marquer sa prise de possession de la ville », remarque l’historien. Et l’architecte, Simon Vollant, a bien suivi les consignes du commanditaire, élaborant « un décor où s’expriment la puissance et la magnificence du Grand roi », détaille l’office de tourisme de Lille.

A cette époque, la Porte de Paris remplissait encore son office, de porte, intégrée dans les fortifications. Elle s’est retrouvée isolée au milieu d’une place, la place Simon Vollant, lorsque les remparts ont été détruits, au milieu du XIXe siècle. Un changement de statut et l’ajout d’une façade côté ville qui lui ont donné l’aspect d’Arc de Triomphe qui n’était pas recherché à l’origine.