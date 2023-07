C’est via un stage dans un journal local, décroché par le plus grand des hasards, que Julie a débarqué à Nantes en 2009. Cette Parisienne, pas vraiment habituée à voir des passants se sourire dans la rue, ni à cuisiner au beurre demi-sel, est revenue dans la Cité des ducs quelques années plus tard pour y poser définitivement ses valises. En poste depuis dix ans à la rédaction locale de 20 Minutes, elle s’est vite sentie comme chez elle dans la sixième ville de France.

Si vous deviez décrire votre ville en quelques phrases…

Nantes est une ville à taille humaine et à plusieurs visages. Il y a dix ans, je ne sais pas si je vous aurais conseillé de venir la visiter. Mais d’années en années, son intérêt touristique ne se dément plus. C’est une ville accueillante, chaleureuse, qui bouge et se renouvelle beaucoup (et donc régulièrement en travaux), assez verte même si elle pourrait l’être encore davantage. On visite Nantes en ouvrant l’oeil, à la recherche des petits détails insolites ou amusants qui la ponctuent. Notamment le long de la fameuse ligne verte tracée au sol par le Voyage à Nantes, événement culturel estival qui a largement contribué à sa renommée.

Quel est le lieu à ne pas manquer ?

Les Machines, sur l’île de Nantes. Le seul endroit en France où vous pourrez apercevoir, voire vous faire arroser, par un éléphant en liberté. Depuis 2007, cette créature mécanique de 18 m de haut est devenue l’emblème de la ville. Il faut payer pour monter sur son dos mais le mieux (et en plus c’est gratuit) est de simplement le regarder déambuler sur le parvis. Personnellement, j’ai un petit faible pour ses longs cils et ses oreilles en cuir.

L'éléphant des Machines de l'île à Nantes. - L.Venance/AFP

Quel est le quartier incontournable ?

Il faut évidemment visiter le quartier Bouffay. C’est le cœur historique de la ville, le Nantes du Moyen-Age avec ses rues piétonnes et ses dernières maisons à pans de bois. C’est aussi là où on se retrouve pour boire un verre, manger un morceau, ou pour découvrir l’une des dernières petites boutiques à la mode.

Les monuments historiques à voir absolument

Le château des ducs est un passage obligé, et notamment sa cour en accès libre, tout comme les remparts qui offrent une superbe vue sur la ville. Attention, l’édifice ne se visite pas en tant que tel, ce qui peut créer de la déception, en revanche il abrite le musée d’histoire de Nantes et des expos temporaires souvent très chouettes. Ne ratez pas non plus le mythique passage Pommeraye, classé monument historique depuis 1976.

Un coin de paradis à l’abri des touristes

Les rives de l’Erdre. Une superbe balade sur plusieurs kilomètres au départ du centre-ville. Une fois la célèbre île de Versailles passée, les immeubles se feront de plus en plus rares pour laisser place à la végétation, des avirons, des hérons… Arrivés à Port-Boyer, on peut poursuivre sur l’autre rive grâce au petit passeur, pour le prix d’un ticket de transport. « La plus belle rivière de France », dixit François Ier, se parcourt aussi en paddle ou en bateau électrique (sans permis). A tester au coucher du soleil avec une bande d’amis et une petite bouteille de muscadet.

Un endroit pour se mettre au vert

Je conseillerais le parc du Grand Blottereau. Sous-côté et pourtant accessible en transports en commun, c’est un immense parc dans lequel on voyage grâce aux différents univers végétaux. On peut y pique-niquer sur les grandes pelouses, faire son footing dans les sous-bois, se photographier à côté d’un temple coréen, lire un livre sous les figuiers… Il y a aussi une serre d’agronomie tropicale, dont les jardiniers passionnés de la ville organisent régulièrement des visites guidées à thème, gratuites.

Le parc du Grand Blottereau à Nantes - J. Urbach/ 20 Minutes

Une activité typique des locaux

Aller sur la côte. Eh oui, la plage est à moins d’une heure de route, alors c’est l’activité typique du week-end, dès que les beaux jours arrivent. Du coup, le centre-ville de Nantes est un peu mort le dimanche, il faut l’avouer. D’autant que contrairement à de nombreuses grandes villes, les commerces (mais pas les musées) sont majoritairement fermés ce jour-là.

Le plat à déguster absolument

Nantes n’est pas vraiment connue pour ses spécialités, mais ne repartez pas sans croquer dans un « gâteau nantais ». Appelé aussi gâteau de voyage, il fait référence au commerce triangulaire grâce à ses deux principaux ingrédients, le sucre et le rhum. Aux saveurs de financier, reconnaissable grâce à son épais nappage blanc, il se déguste au goûter ou en dessert.

Si l’on devait manger dans un seul restaurant…

Honnêtement, Nantes compte un paquet de bonnes tables à tel point qu’il est assez rare de repartir vraiment déçu d’un resto. Le mieux est de jeter un œil au guide des Tables de Nantes : il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Parmi mes derniers coups de cœur : Tori Ya ! Des ramens copieux et hyper savoureux qui mettent le poulet à l’honneur.

Une expression typique à connaître

« T’es rendu où ? » Expression très utilisée dans l’Ouest que l’on pourrait traduire par « tu en es où ? » voire « où es-tu ? » Vous lirez peut-être l’expression « crébillonner » qui n’est plus beaucoup utilisée, mais qui renvoie à une séance de shopping dans la célèbre rue Crebillon.

La rue Crébillon à Nantes - JS Evrard/ SIPA

Le cliché vrai sur votre ville

Les Nantais sont champions de l’apéro. Et c’est vrai qu’à la débauche (c’est-à-dire après sa journée de travail, autre expression à connaître), les terrasses sont toujours blindées.

Et le faux ?

Nantes est plus dangereuse que Bogota. Un classement à la méthodologie douteuse plaçait la ville parmi les plus violente au monde ! Sans nier les faits de délinquance, et malgré une image qui s’est dégradée, Nantes est encore une ville où il fait bon vivre et que vous adorerez venir visiter.

Ce qu’il ne faut jamais faire quand on vient ici

Demander si Nantes, et la Loire-Atlantique donc, est en Bretagne. C’est un débat sans fin ! Promis, je ne m’étais pas concertée avec mon collègue rennais. Sa réponse est à lire par ici.

L’info insolite à connaître sur la destination

C’est ici qu’a été créé le petit beurre de LU. En 1186, Louis Lefèvre-Utile invente ce biscuit sec que l’on peut déguster toute l’année : il est doté de quatre oreilles comme les quatre saisons, de 48 dents (ce qui fait 52 avec les quatre oreilles) pour les 52 semaines de l’année, et enfin de 24 points, comme les 24 heures de la journée !

L’objet à rapporter dans sa valise

L’un des posters jolis et colorés de l’artiste nantais Jean Jullien, qui représentent les lieux phares de la ville. J’ai d’ailleurs celui de la tour LU (l’ancienne biscuiterie devenue un centre culturel avec resto et bar, et qui vaut le détour) affiché dans mon salon.