De plus en plus nombreux, les habitués du Muséum d’histoire naturelle de Nantes vont devoir patienter. Dans un an et demi, fin 2024 - début 2025, l’établissement scientifique et culturel va afficher porte close, pour environ trois ans. Le temps pour la métropole d’y mener d’importants travaux de rénovation, a-t-on appris ce jeudi. « Il s’agira d’un agrandissement et d’une reconfiguration complète, annonce Johanna Rolland, la présidente (PS) de Nantes métropole. L’objectif est d’augmenter la capacité, d’améliorer les conditions d’accueil du public, pour en faire le deuxième Muséum de France après Paris. »

Déjà fréquenté par plus de 150.000 visiteurs en 2022, le musée situé en plein centre-ville espère en accueillir à terme 300.000, avec une surface d’exposition qui va quasiment doubler (de 2.200 à 3.900 m2). Aucun nouveau bâtiment ne sera construit, et le jardin restera intact : il s’agira de réaménager l’espace et d’investir plusieurs salles, et même un étage, aujourd’hui non exploités. Sept galeries, « qui garderont l’esthétique du 19e siècle », seront créées. Un effort sera mis sur l’accessibilité et la performance énergétique.

De nouvelles espèces présentées

Dans ce nouveau parcours, « Habiter la Terre », les visiteurs découvriront des végétaux, roches, champignons ou fossiles jusqu’ici jamais exposés. Il faut dire que 99 % de la collection est aujourd’hui cachée dans les réserves ! « Nous irons au-delà de la présentation, promet Bertrand Guillet, le directeur du Muséum. Le parcours imaginé comme un voyage dans le temps fera du lien, démarrera à l’origine de l’univers et parlera des questions de climat, de biodiversité... De nouvelles espèces, comme des papillons, seront présentées. »

Sept alcôves proposeront une scénographie plus contemporaine, sur des questions scientifiques. Une agora, sorte de médiathèque tiers lieu sera créée, tout comme une boutique. Autant de nouveautés qui feront monter le budget de ce projet, soumis au vote du conseil métropolitain la semaine prochaine, à 46 millions d’euros. Pendant les longues années de fermeture, jusqu’en 2028, le Muséum prévoit déjà une programmation « hors les murs », dans différentes communes de la métropole nantaise.