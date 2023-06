Depuis qu’il aurait été découvert par l’expédition de Christophe Colomb, lors de son arrivée en Guadeloupe en 1493, l’ananas se déguste sous toutes ces formes : en petites tranches, en jus ou carrément rôti à la vanille. Mais saviez-vous que ce fruit est aussi capable de pousser ici, en France, dans votre appartement ? Pour y arriver, à l’occasion de sa journée mondiale célébrée ce mardi, il vous faudra connaître quelques astuces, et avoir, en premier lieu, beaucoup de patience.

« Même dans les conditions optimales que nous avons ici sous la serre, avec de la chaleur et de l’humidité, il nous faut deux ou trois ans pour avoir un fruit », confie Yannick, jardinier botaniste, qui en cultive à la serre tropicale du parc du Grand-Blottereau, à Nantes. Il faut dire que la plante tropicale, de la grande famille des Broméliacées (dont appartiennent beaucoup de plantes d’intérieur aux jolis feuillages), ne fructifie qu’une fois avant de mourir (on dit qu’il est monocarpique). Mieux vaut ne pas louper le coche !

Planter la « couronne » dans un pot

Pour commencer, Yannick conseille d’aller acheter un bel ananas, au feuillage intact et de préférence bio. Avant de le manger, saisissez le fruit par les feuilles, appelées « couronne », et tournez. « En lui tordant le cou, on sort un petit cône avec plein de petites feuilles, explique le jardinier. On les enlève pour dégager les racines, on fait sécher ce petit tronc pour ne pas qu’il pourrisse, et on le met dans un pot. »

Placez la bouture dans un mélange de terreau et de sable et surtout, trouvez-lui une place de choix, au chaud (20 degrés, voire plus, mais ne le mettez pas non plus sur le radiateur). « Il faut un point lumineux, poursuit le jardinier. On peut le sortir en été si la température ne descend pas sous les 10 degrés. Attention non plus à ne pas trop l’arroser et de bien laisser sécher entre deux apports. Le mieux est de pulvériser l’eau pour qu’elle ruisselle vers le bas. »









De petits fruits soudés pour n’en former qu’un

Si le fruit a une chance de se former (au pire, vous aurez une belle petite plante verte, bien qu’un peu piquante), c’est que l’ananas est une espèce parthénocarpique, c’est-à-dire dire que le fruit se réalise sans fécondation préalable, et qu’il n’y a pas formation de graines. « En fait, il est composé de plein de petites fleurs qui se gonflent et qui deviennent des fruits qui se soudent entre eux », complète le jardinier, en pointant du doigt ce qui ressemble à des petites écailles.

Une fois que votre ananas se sera (on l'espère) formé, en général plus petit que ceux que l’on trouve sur les étals des marchés, la plante produira un ou plusieurs rejets avant de mourir. Vous pouvez reprendre l’article au début pour savoir quoi en faire !