Lancé officiellement ce samedi, le Voyage à Nantes attire déjà les sourires et les selfies depuis quelques jours et l’apparition des premières œuvres sur l’espace public. Après deux éditions jugées un peu décevantes, l’événement culturel et artistique de l’été compte de nouveau marquer les esprits jusqu’au 3 septembre dans les rues le long de la ligne verte, avec une thématique centrale : les statues. « Nous n’avions jamais travaillé sur ce sujet alors que ce sont des éléments évidents de Nantes, justifie Jean Blaise, le directeur du VAN. C’est un très bon moyen de redécouvrir la ville, grâce au regard des artistes. »

Les visiteurs les plus attentifs pourront d’abord retrouver des statues bien connues. Ou plutôt des copies, et pas aux endroits auxquels on les attend. A côté du château, face à l’office du tourisme, c’est par exemple l’allégorie de Nantes, d’habitude au sommet de la fontaine de la place Royale, qui semble faire une petite pause, assise sur les remparts.









« L’objectif était qu’elle retrouve un peu d’humanité, comme de l’apaisement, commente l’artiste Olivier Texier, qui a également téléporté le général Cambronne sur une terrasse de la place Graslin, sur le même principe. Place du Bouffay, c’est le héros du désormais célèbre Eloge du pas de côté qui est descendu de son socle pour se muer en Eloge du déplacement. L’œuvre en résine, qui suscite déjà la curiosité du public comme l’originale, sera déplacée plusieurs fois dans l’été.

« C’est vraiment stylé »

Mais parmi les statues, « il y a aussi les envahisseurs », avait prévenu Jean Blaise. Pour les découvrir, les visiteurs se sont évidemment rendus rue d’Orléans, où se trouve l’une des propositions fortes de cette nouvelle édition. L’œuvre monumentale de l’artiste chinois Xu Zhen, composée de 19 sculptures dont Jésus-Christ, Athéna ou la statue de la Liberté, fait de l’effet. « C’est vraiment stylé avec tous les bras qui partent dans tous les sens, observe Johan. Ça fait classique mais en même temps super moderne. »





Six personnages ont élu domicile pour l'été sur la place du Commerce à Nantes dans le cadre du Voyage à Nantes 2023 - J. Urbach / 20 Minutes

Sur la nouvelle place du Commerce, six drôles de petits personnages attirent déjà eux aussi beaucoup, et notamment les enfants. « C’est une interprétation libre de l’évolution de l’Humanité, renseigne l’artiste Olaf Breuning. Avec comme trait commun la bouche inversée, qui représente l’insatisfaction permanente de la société. » Une œuvre qui est déjà annoncée comme pérenne, même si le lieu n’a pas encore été défini.

Sculptures plus contemporaines, expos, rame de tram relookée, découverte de lieux moins connus… font aussi partie de cette nouvelle édition du Voyage à Nantes. « On a retrouvé notre liberté d’agir, avec de l’absurde, du surréalisme, de l’intime… Pour que les Nantais retrouvent leur voyage », se satisfait Jean Blaise. L’enthousiasme constaté des premiers visiteurs ne semble pour le moment pas le contredire.