Née en plein cœur de la Ville rose, il y a vingt-huit ans de cela, Lucie Tollon, jeune journaliste à 20 Minutes, a roulé sa bosse dans les quatre coins du Sud avant de retrouver sa ville de cœur, Toulouse. Connue pour être la plus grande chauvine des rédactions de 20 Minutes, elle ne se lasse pas des briques rouges, des grands parcs, du rugby et des fêtes à la toulousaine et en connaît un rayon sur sa région.

Si vous deviez décrire votre ville en quelques phrases…

Ô mon pais ! Toulouse, c’est avant tout ses briques roses uniques et son architecture singulière et une histoire datant d’avant Jésus-Christ, tout de même. Mais c’est aussi et surtout, une ambiance particulière : entre douceur et bouillonnement. L’esprit d’une petite ville au cœur d’une grande métropole. C’est l’accent à tous les coins de rue et l’alcool à toutes les tables. C’est la convivialité spécifique du Sud-Ouest où chacun peut trouver sa place, le temps d’un week-end ou d’une vie. Toulouse, c’est Claude Nougaro mais aussi Big Flo et Oli. Toulouse, c’est Michel Sarran et le McDonald's du Capitole. Toulouse, c’est les bords de la Garonne et le lac de la Reynerie. Toulouse, c’est le rouge et le noir. Toulouse, c’est la mer et la montagne à une heure. Toulouse, c’est la beauté à chaque saison.

Quel est le lieu à ne pas manquer ?

Toulouse ne serait pas Toulouse sans son Capitole et sa place immense. Trônant au centre du cœur historique, la mairie est plus célèbre encore que sa ville. Même au bout de vingt-huit ans, on ne se lasse pas du spectacle qu’offrent cette place et la façade emblématique de l’hôtel de ville. Ses murs racontent les plus grands moments de l’histoire toulousaine : de l’épisode cathare à la création des Jeux floraux, des comtes de Toulouse au siège de la ville. Et si on s’éloigne un peu des murs du Capitole, on peut s’arrêter sur la Croix occitane et chercher son signe astrologique.

"Voici la Capitole, j'y arrête mes pas", chantait Claude Nougaro en l'honneur de sa ville. - Baptiste Buisson

Quel est le quartier incontournable ?

Si le cœur balance pour le quartier des Carmes, celui à ne pas rater à Toulouse est la Daurade. Au pied de la Garonne ou en terrasse, ce petit bout de la ville offre une vue imprenable sur La Grave, le fleuve emblématique de Toulouse et la Rive gauche. On peut y flâner le dimanche matin en découvrant les œuvres d’artistes qui s’y installent. On peut profiter de l’aire de jeux en famille ou tout simplement s’installer sur la rive et prendre l’apéro entre amis. Vous pouvez même profiter d’une buvette estivale dans une ancienne morgue ! Si ça, c’est pas la classe…

Les quais de la Daurade - DAT VO

Les monuments historiques à voir absolument

Toulouse, c’est tout une histoire et avec elle tout un patrimoine. Si vous venez à Toulouse, il faut absolument se rendre à Saint-Sernin pour y découvrir la perle romane. La basilique du XIe siècle s’érige encore devant les Toulousains toujours pantois devant l’un des plus grands édifices romans du monde. Vos yeux s’émerveilleront également devant l’hôtel d’Assézat. Elevé en 1555-1557 sur les plans de Nicolas Bachelier, le plus grand architecte toulousain de la Renaissance, cet hôtel particulier ne cesse de surprendre et d’être admiré. Vous ne pouvez pas non plus rater le couvent des Jacobins et la cathédrale Saint-Etienne.

On devine la basilique Saint-Sernin déjà de loin. - Pierre Borthiry - Peiobty

Un coin de paradis à l’abri des touristes

A Toulouse, on peut aussi voyager. Situé au cœur du parc de Compans-Caffarelli, le jardin japonais Pierre-Baudis surprend par son exotisme. Véritable invitation à la méditation et au repos, il est la synthèse des jardins existants au Japon à Kyoto, construits entre le XIVe et le XVIe siècle. Il est composé de tous les éléments caractéristiques : une mise en scène du monde minéral, du monde végétal et du monde aquatique parés d’éléments décoratifs typiques. On y découvre un jardin sec avec une île Grue, une île Tortue et neuf rochers, un lac, un pavillon de thé et un jardin planté composé d’une cascade sèche, des pas japonais, une lanterne, un pont rouge, une île du Paradis, un mont Fuji et les pierres des trois saints. Un véritable coin de paradis.

Le jardin japonais, en plein coeur de Toulouse. - Eder Pozo Pérez

Un endroit pour se mettre au vert

Les trois jardins toulousains, bien sûr. Jardin des plantes, Grand Rond ou Jardin royal, vous avez le choix. Et si vous n’aimez pas choisir, des parcelles en hauteur font le chemin et relient les trois parcs entre eux. Posé à côté de la grande fontaine du grand rond, à l’ombre des arbres du jardin royal ou au milieu des dindons du Jardin des plantes… Un bol d’air frais au cœur de la ville.

Une activité (sortie, sport, art…) typique des locaux

Qui dit Toulouse dit rugby con ! Le ballon ovale a une place très particulière dans la Ville rose. Et les Toulousains ne s’en cachent pas. Tous derrière le Stade toulousain, le rugby est un sport national que l’on pratique de la maternelle à l’Ehpad. Et pour la troisième mi-temps, rendez-vous place Saint-Pierre.

Toulouse encore une fois championne de France de rugby. - J.E.E/SIPA

Le plat à déguster absolument

Un cassoulet sans hésiter. Si cette spécialité est héritée de Castelnaudary, les Toulousains en font aussi leur fierté. Des haricots blancs, de la saucisse de Toulouse et du confit de canard pour faire frémir vos papilles. Petit conseil : éviter le cassoulet en pleine canicule. Déjà testé et peu recommandé.

Si l’on devait manger dans un seul restaurant…

La Braisière. Certainement, LE restaurant pour les amoureux du bon magret cuit au feu de bois. Dans un décor sans fioriture entouré de tableaux du peintre toulousain Rémy Peyranne, vous pourrez déguster toutes les spécialités du Sud-Ouest à deux pas de la place des Carmes.

La boutique à visiter absolument

Si vous êtes un amoureux de la lecture, vous pouvez investir la librairie indépendante et tellement locale : Ombre Blanche. A deux pas du Capitole, cette immense librairie divisée en plusieurs locaux offre une importante sélection de livres, d’ouvrages ou encore de matériels et de potentiels jolis cadeaux.

Une expression typique à connaître

La chocolatine, certainement… Évitez de demander un pain au chocolat dans une boulangerie toulousaine, ça serait « au taquet » mal pris.

Le cliché vrai sur votre ville ?

Que les Toulousains sont toujours en retard. On appelle même ça, ici, « le quart d’heure toulousain ». On n’est pas pressé, on croise toujours quelqu’un et on s’arrête discuter. Il ne vaut mieux pas être ponctuel pour s’intégrer. Ou sinon être très patient.

Et le faux ?

Que tous les Toulousains travaillent chez Airbus… C'est en grande partie vrai, mais heureusement, il n’y a pas que des ingénieurs ici, sinon on s’ennuierait vite.

Ce qu’il ne faut jamais faire quand on vient ici

Se vanter d’être Bordelais… La rivalié Toulouse-Bordeaux est importante dans la Ville rose. Un antagonisme amical bien évidemment mais on préfère l’authenticité toulousaine du Sud-Ouest aux Bordelais…

L’info insolite à connaître sur Toulouse

Ici, on a un sens de l’orientation un peu particulier. Et on le voit grâce aux plaques sur les murs. Si tout est traduit en occitan, on parle plutôt des couleurs. Les Toulousains avaient la grande habitude de se perdre à une époque. En 1815, la municipalité choisit alors d’orienter la ville par rapport à la Garonne. Ainsi, les plaques jaunes se trouvent dans les rues parallèles à la Garonne et la numérotation se fait d’amont en aval. Les plaques blanches, elles, c’est l’inverse. Situées dans les rues perpendiculaires (ou obliques) et numérotées en remontant le fleuve. Une bonne manière de se retrouver dans le squelette urbain de Toulouse.

Même si vous vous perdez dans la ville, il y'a toujours de belles choses à découvrir. - DAT VO

L’objet à rapporter dans sa valise

Des bonbons à la violette. Une autre spécialité toulousaine ! De nombreuses boutiques mettent en valeur cette production locale et c’est toujours un régal !