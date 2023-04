Un « beau jury » de « people », une petite récompense en cash, et une place sur la scène d’un festival comme rampe de lancement. Fidèles à la Ville rose, les rappeurs Bigflo & Oli comptent lancer un concours réservé aux jeunes artistes toulousains. « On est dessus depuis des années, on veut bien le faire […] On est censés enfin avoir notre tremplin dans quelques mois », explique Oli.









Si les modalités de participation à ce « tremplin » semblent encore floues, les deux frangins assurent que les gagnants seraient invités à jouer pendant le Rose festival, dont la deuxième édition aura lieu du 1er au 3 septembre. Ils devraient donc aussi gagner un chèque, dont le montant n’a pas été précisé. « Je tenais à ce qu’il y ait du "cash prize" parce que je sais que quand tu démarres, tu galères. Le premier tremplin qu’on a gagné, c’était un chèque de 1.000 euros sur facture et grâce à ça, on était pauvres mais on a pu se payer un ordi », raconte Bigflo.

Un coup de pouce mais pas de baguette magique

Les frères rappeurs souhaitaient lancer ce concours déjà l’an dernier, mais ils l’avaient reporté pour se concentrer sur l’organisation de leur festival. « Cette année, si tout se passe bien, il y aura le tremplin. Mais ça ne changera pas la vie des gens : c’est un petit bonus, il ne faut pas que les gens s’attendent à ce que Bigflo et Oli leur donnent la main et les fassent percer par je ne sais quelle magie », prévient quand même Bigflo.