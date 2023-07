En ce mardi de fortes chaleurs pouvant atteindre les 40 degrés dans la région toulousaine, alors que les promeneurs sont à la recherche de fraîcheur, couverts par les arbres de la forêt de Bouconne, les gardes forestiers de l’Office national des forêts (ONF) patrouillent, eux, à l’affût du moindre départ de feu. Pour la première fois, des brigades anti-incendie – les patrouilles « Défense des forêts contre les incendies (BCFI) » – parcourent de nombreux massifs français pour prévenir tout risque. Marqués par les feux voisins de Gironde de l’an dernier, en Haute-Garonne, dans le Tarn et le Gers, les gardes forestiers de l’ONF de la région sont, depuis cette année, les yeux et les oreilles des pompiers.

A Bouconne à quelques kilomètres de Toulouse, la forêt s’étend sur près de 2.800 hectares divisés entre le Gers et la Haute-Garonne. Un îlot vert dont profitent familles, amis, et classes vertes à chaque saison. Des bois de chênes, des aires de pique-nique et un point d’eau pour sortir la tête des immeubles et s’aérer sans menace. Pourtant, le danger existe et est présent. Si l’on semble protégé sous cet abri boisé, un simple geste, une simple étincelle peut créer le K.-O. Notamment sous ces températures brûlantes. Ainsi, tous les jours depuis lundi et ce jusqu’au 20 août (si les risques sont absents), Margaux et Maxime, agents de l’unité de Gascogne de l’ONF parcourent les hectares de forêts de 11 à 19 heures au volant de leur véhicule armé et prêt à faire face à des départs de feu.

90 % des feux d’origine humaine

A peine la vingtaine, vêtus de chaussures, pantalon et veste de sécurité, les deux agents sont sur le qui-vive. S’ils peuvent maîtriser un petit départ de feu, ils ne sont pas pour autant des soldats du feu. Formés, ils sont désormais capables de prévenir et décrire parfaitement les risques aux pompiers qui viendront éteindre l’incendie, au cas échéant. Leur rôle est également de sensibiliser les promeneurs. Ces derniers, qui sont, par ailleurs, de plus en plus nombreux depuis le Covid-19 selon l’ONF, ce qui multiplie les risques d’incendie. « L’usage de la forêt a changé. 90 % des feux sont d’origine humaine. C’est rarement volontaire, c’est pour cela qu’il faut être vigilant », explique Olivier Chaze, responsable de l’unité territoriale.

Sous cette chaleur suffocante, en cette semaine de juillet particulièrement caniculaire, ces gardes forestiers rappellent alors aux passants les bons et mauvais gestes en forêt : « Se garer dans un endroit où c’est autorisé car il ne faut pas bloquer une arrivée ou un portail pour les secours ou les pompiers. Ne pas avoir de comportement à risque surtout : la cigarette et les barbecues sont interdits en forêts », rappelle Michel Carassus, conducteur de travaux à l’ONF.

Selon l’équipe en patrouille, leur présence implique davantage d’attention chez ces vacanciers. « On fait moins de bêtises quand on voit une autorité sur place », développe Olivier Chaze. Les rôdeurs du jour semblent réceptifs aux prérogatives données par Margaux et Maxime. « Ils sont davantage sensibles aux incendies, surtout après ceux de l’an dernier. Cela marque. Ils écoutent », témoigne Maxime à son deuxième jour de patrouille. Ce dernier, comme ses confrères et consœurs ont de longues journées devant eux. Si à Bouconne, les risques d’incendie restent encore faibles, l’ONF aime mieux prévenir que guérir. Ces patrouilles qui font leurs débuts devraient, dans cette optique, s’installer sur le long terme grâce aux aides de l’Etat qui semble avoir pris la mesure du danger.