Exit le légendaire A380. Reconverti pour l’assemblage des « best-sellers » de la famille A320, le hall Jean-Luc Lagardère de Blagnac, près de Toulouse, a connu ce lundi la deuxième inauguration en grande pompe de son histoire. Grâce à cette nouvelle ligne d’assemblage finale (FAL), d’où sortira le premier avion en 2024, Airbus compte atteindre les 75 monocouloirs par mois « en milieu de décennie », contre 45 en 2022.

Les huit lignes d’assemblage actuelles - deux à Toulouse, quatre à Hambourg, une à Mobile (Etats-Unis) et une à Tianjin (Chine) - sont insuffisantes pour une telle cadence.

D’autant que près de 60 % des appareils à livrer sont des A321, d’une plus grande capacité et donc plus complexes à produire que l'A320. Cette nouvelle ligne est capable de réaliser à la fois des A320 et des A321, alors que les deux autres FAL toulousaines ne peuvent fabriquer que des A320.

720 avions à livrer dans l’année

Par ailleurs, Airbus a livré un total de 72 avions commerciaux en juin, lui permettant de rattraper une partie du retard sur ses objectifs annuels. Affecté par les difficultés d’une partie de ses 18.000 fournisseurs (matières premières, composants, main-d’œuvre, etc.), le géant industriel européen peinait en effet en début d’année à atteindre le rythme de production nécessaire à la fabrication des 720 appareils promis en 2023.

Mais la tendance s’est sensiblement modifiée ces derniers mois. En mai déjà, Airbus avait livré 63 avions, après 54 en avril, alors qu’il avait seulement réussi à sortir 127 appareils au total sur le premier trimestre.

La « nouvelle » usine toulousaine, qui emploiera environ 700 personnes à l’horizon 2025, a aussi une touche plus verte. Elle inclut, par exemple, « un contrôle numérique de la production à l’aide de tablettes et de smartphones pour réduire la consommation de papier »,